·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
9085
clics
Menos 2 horas en un hospital de Estados Unidos: 41.297 dólares
3624
clics
El Mundo (...del Bulo)
5849
clics
La DGT retira la homologación a 4 balizas, estrenando un nuevo listado de modelos "sin vigencia" ¿Qué pasa si los has comprado?
3651
clics
Villamanín asume un error de 4 millones en el Gordo de Navidad y pide una 'quita' entre los ganadores para evitar denuncias
4077
clics
Invitamos a un hombre por navidad y se quedó por 45 años [eng]
más votadas
722
Defensa exige disculpas a Feijóo y Mazón por "faltar a la verdad" sobre la labor de la UME en la DANA
627
Sin noticias de la UCO de Balas: seis meses y aún no hay informe del novio de Ayuso
681
Los whatsapps que envió a Feijóo confirman que Mazón mintió en el Congreso sobre la hora en que supo que había fallecidos por la dana
362
"Soy guardia civil y te voy a joder la vida": sancionados por una pelea de discoteca un agente y el compañero que lo encubrió
537
Llegan a España tomates de Marruecos en los que se encontró un nivel alto de cadmio, sin que se impidiera su entrada
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
13
meneos
35
clics
Rechazo internacional al reconocimiento de Somalilandia
La Unión Africana descalificó cualquier "intento de socavar la unidad territorial" de Somalia, ante el reconocimiento de Somalilandia como Estado por parte de Israel.
|
etiquetas
:
rechazó
,
reconocimiento
,
somalilandia
10
3
0
K
211
Africa
3 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
10
3
0
K
211
Africa
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Supercinexin
Bueno, a ver, si Israel ya lo ha reconocido no sé quiénes son los demás países del Planeta para decir que Somalia es una grande e indivisible. A partir de ahora se reconoce Somaliland y listos, tampoco pasa nada.
O si no: RATATATATATATATATATATATA BUMMM BOMMMMM BAM BAM BUMMM RATATATAT
2
K
47
#2
Connect
Somalilandia era un país independente como protectorado británico. Pero cuando los británicos se fueron en lugar de mantener su estatus independiente, los líderes de por aquel entonces decidieron unirse a Somalia. Y fue una cagada porque un año después hubo un golpe de estado y el nuevo dictador fue a saco con Somalilandia.
No obstante Somalilandia es la parte más estable de ese país. Y de facto es independiente. Tiene moneda propia, su parlamento y hasta una fuerza policial.
0
K
11
#3
encurtido
Cuidado que detrás va Disneylandia.
0
K
7
Ver toda la conversación (
3
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
O si no: RATATATATATATATATATATATA BUMMM BOMMMMM BAM BAM BUMMM RATATATAT
No obstante Somalilandia es la parte más estable de ese país. Y de facto es independiente. Tiene moneda propia, su parlamento y hasta una fuerza policial.