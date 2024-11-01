edición general
Rechazo internacional al reconocimiento de Somalilandia

La Unión Africana descalificó cualquier "intento de socavar la unidad territorial" de Somalia, ante el reconocimiento de Somalilandia como Estado por parte de Israel.

Supercinexin
Bueno, a ver, si Israel ya lo ha reconocido no sé quiénes son los demás países del Planeta para decir que Somalia es una grande e indivisible. A partir de ahora se reconoce Somaliland y listos, tampoco pasa nada.

O si no: RATATATATATATATATATATATA BUMMM BOMMMMM BAM BAM BUMMM RATATATAT
Connect
Somalilandia era un país independente como protectorado británico. Pero cuando los británicos se fueron en lugar de mantener su estatus independiente, los líderes de por aquel entonces decidieron unirse a Somalia. Y fue una cagada porque un año después hubo un golpe de estado y el nuevo dictador fue a saco con Somalilandia.

No obstante Somalilandia es la parte más estable de ese país. Y de facto es independiente. Tiene moneda propia, su parlamento y hasta una fuerza policial.
#3 encurtido
Cuidado que detrás va Disneylandia.
