Rechazó alquilar sus tierras a una empresa y ahora perderá su medio de vida por 20.000 euros

El agricultor Pepe Rubio perderá su pequeña explotación de olivos tras la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de una orden de expropiación para construir un megaproyecto fotovoltaico en su zona, así lo aseguran desde Equipo de Investigación.
| etiquetas: agricultura , expropiaciones , energía solar , pelotazo
Anda e infórmate antes de venir a contarnos cuentos.
En el "Boletín Oficial del Estado" se publican:
Las disposiciones generales de los órganos del Estado y los tratados o convenios internacionales.
Las disposiciones generales de las Comunidades Autónomas, de acuerdo con lo establecido en los Estatutos de Autonomía y en las normas con rango de ley dictadas para el desarrollo de los mismos.
Las… » ver todo el comentario
Por otra parte, no estaba haciendo ataques personales. Pero que me venga alguien a que le ponga enlaces de por qué lo que se publica en el BOE no es, por ejemplo, competencia de la Junta de Andalucía ni del Ayuntamiento de Alpedrete, cuando él mismo puede hacer esa búsqueda en 0,2 es como cuando los fachamonguers me vienen con que por qué la culpa de que la sanidad andaluza esté hecha unos zorros es de la junta cuando hay un ministerio de sanidad.
Tablon de anuncios del Ayuntamiento con el anuncio del BOE sobre el un unico propietario, propietaria en este caso, a la que no se pudo comunicar el procedimiento de expropiacion. www.ayuntamientodebaza.es/download/1105/tablon-de-anuncios/27463/anunc
Todo normal.
Por qué no hacen eso con las viviendas de Blackstone??
La prueba es que la nueva instalación se venderá antes de su puerta ensrcha.
Anda como el MARCA.
"¡Exprópiese!"
Al agricultor no le dan ni para comprarse otro terreno y seguir su actividad. Pero eso, que vienen los comunistas...
Es la Junta de Andalucía.
www.boe.es/boe/dias/2025/02/26/pdfs/BOE-B-2025-6987.pdf
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 49 Miércoles 26 de febrero de 2025 Sec. V-B. Pág. 10665cve: BOE-B-2025-6987
Verificable en www.boe.es
V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
6987 Anuncio de la Delegación Territorial de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y de Industria, Energía y Minas en Granada, por el que se
convoca el levantamiento de actas
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