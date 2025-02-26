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Rechazó alquilar sus tierras a una empresa y ahora perderá su medio de vida por 20.000 euros

El agricultor Pepe Rubio perderá su pequeña explotación de olivos tras la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de una orden de expropiación para construir un megaproyecto fotovoltaico en su zona, así lo aseguran desde Equipo de Investigación.

| etiquetas: agricultura , expropiaciones , energía solar , pelotazo
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28 comentarios
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Comentarios destacados:      
josde #14 josde
Esa noticia es del 2023. El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2023 de laSexta.
1 K 29
lonnegan #13 lonnegan *
Por si alguno no lo sabe, en una expropiación el estado siempre hace valoraciones ridículas y hay que llevarlo ante el jurado de expropiación forzosa para obtener un precio justo y si no hay acuerdo, pues vas a los tribunales.
1 K 29
#20 soberao
#13 Y en los tribunales vas contra el equipo jurídico del gobierno, comunidad, ayuntamiento, etc y lo único que lograrás tras decadas de papeleos y plazos que se agotan, es que te revisen el justiprecio, pero pocas veces van a dar marcha atrás o te van a pagar a precios del mercado. Tampoco van a caer los que se repartieron los sobres, que ya se habrán retirado de política cuando pase esto.
0 K 18
manzitor #2 manzitor
Renovables si, pero no así
1 K 23
Golan_Trevize #11 Golan_Trevize
#9 No, claro, ahí publica Juanma Moreno, no te jode. Lo mismo que lo que se publica en el BOJA lo hace el ejecutivo del Perro Xanxe...

Anda e infórmate antes de venir a contarnos cuentos.
1 K 22
#16 ces *
#11 Tan dificil es ofrecer algun enlace a la disposicion de expropiacion? Por lo demás, lo que dice el BOE sobre quien publica es
En el "Boletín Oficial del Estado" se publican:

Las disposiciones generales de los órganos del Estado y los tratados o convenios internacionales.
Las disposiciones generales de las Comunidades Autónomas, de acuerdo con lo establecido en los Estatutos de Autonomía y en las normas con rango de ley dictadas para el desarrollo de los mismos.
Las…   » ver todo el comentario
2 K 18
Golan_Trevize #19 Golan_Trevize *
#16 Tú mismo acabas de contestarte con el copia pega que has hecho.

Por otra parte, no estaba haciendo ataques personales. Pero que me venga alguien a que le ponga enlaces de por qué lo que se publica en el BOE no es, por ejemplo, competencia de la Junta de Andalucía ni del Ayuntamiento de Alpedrete, cuando él mismo puede hacer esa búsqueda en 0,2 es como cuando los fachamonguers me vienen con que por qué la culpa de que la sanidad andaluza esté hecha unos zorros es de la junta cuando hay un ministerio de sanidad.
0 K 11
Herumel #27 Herumel
#25 "obtener la declaración de inteterés público un proyecto que no es de interés público" ellas lo solicitan... distintos gobiernos de distintos colores las admiten, ergo no está en manos de las empresas el poder último si no en los gobiernos, si todos entienden que se busca por el país un bien mayor de autonomía energética, seamos dependientes....
0 K 13
Atusateelpelo #21 Atusateelpelo *
Publicacion BOE del proyecto: www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2025-23032

Tablon de anuncios del Ayuntamiento con el anuncio del BOE sobre el un unico propietario, propietaria en este caso, a la que no se pudo comunicar el procedimiento de expropiacion. www.ayuntamientodebaza.es/download/1105/tablon-de-anuncios/27463/anunc
0 K 12
#10 chavi
Aqui la propiedad privada no es tan sagrada, y el interés público es realmente privado.

Todo normal.

Por qué no hacen eso con las viviendas de Blackstone??
0 K 12
Asimismov #25 Asimismov
#10 las eléctricas ya se saben el truco que consiste en obtener la declaración de inteterés público un proyecto que no es de interés público, es un pelotazo.
La prueba es que la nueva instalación se venderá antes de su puerta ensrcha.
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obmultimedia #4 obmultimedia
Noticiasdetrabajo publicando noticias que no son de trabajo.
Anda como el MARCA.
0 K 11
alfema #22 alfema
Pero si demuestra que la explotación le genera 70 000€ anuales, no dice si brutos o netos, ¿Qué le pagan?, porque esa cantidad es anual, hasta que se jubile será mucho más dinero y un único pago no le compensa.
0 K 11
#24 PAULOALBOS
#22 A ver si es que no lo demuestra porque esa explotación no tiene ese uso oficialmente, o incluso ningún uso y ningún ingreso declarado...
0 K 6
#18 gershwin
No habrá alegado aún y sale la expropiación en función del catastro. Si puede mostrar esa rentabilidad un juez se la va a reconocer y la expropiación reconocerá el lucro cesante
0 K 10
#3 sarri
Hubiera estado bien que pusieran la superficie de la finca para poner los números en contexto (70k de una finca cuyo valor es 20k me suena raro), pero era mucho trabajo supongo, y siendo el medio que es bastante con que no terminen el titular con tres exclamaciones...
0 K 9
Golan_Trevize #1 Golan_Trevize
El gobierno socialista del PSOE expropiando a terratenientes para un bien mayor de la población. ¿Dónde está el problema?

"¡Exprópiese!"
4 K -30
taSanás #5 taSanás *
#1 que está no gusta. Solo gusta cuando expropian al enemigo.. ya sabes, la doble vara
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#12 chavi
#5 Pueden aplicar el criterio y expropiar con un justiprecio similar la vivienda de los grandes fondos, que eso si que es de interés público...
0 K 12
#6 ces
#1 En la noticia no habla que haya sido el gobierno nacional quien ha expropiado. ¿Tienes alguna referencia? Porque expropiar, puede hacerlo la autonomia, o la diputacion provincial, o el ayuntamiento...
7 K 85
Golan_Trevize #7 Golan_Trevize
#6 Claro que la tengo: lo han publicado en el BOE, no en el BOJA ni en el boletín de la comunidad autónoma que tú particularmente odies para poder echarle la culpa a los dirigentes de esa comunidad.
2 K 40
#9 ces
#7 puedes indicar un enlace? en el BOE no solo publica el Gobierno
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#8 mcfgdbbn3 *
#6: El problema es la ley de expropiaciones: que no puedas exigir que la expropiación sea a cambio de un bien de la misma naturaleza en vez de simple dinero con el que no compras nada. Y si te tiran una casa, derecho a reconstruir otra IGUAL bajo el mismo plano y sin tener que seguir normativas posteriores a la construcción de la primera casa, porque tú tienes tu casa legal y nadie tiene por qué molestarte, y si es un proyecto de interés público, al menos tendrás que tener derecho a…   » ver todo el comentario
4 K 62
#17 soberao
#8 Luego reza que los que expropian son los comunistas, cuando estas expropiaciones son para pasar la plusvalía a la empresa privada, que si mañana desmantela el parque solar y recalifican los terrenos se quedarán con todo el dinero que esas tierras valgan como propietario legal y dueño de las escrituras...
Al agricultor no le dan ni para comprarse otro terreno y seguir su actividad. Pero eso, que vienen los comunistas...
2 K 40
#15 ces
#6 En twiter he viso comentarios que si puede demostrar las ganancias que dice tiene ganado en justiprecio la valoracion
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HeilHynkel #23 HeilHynkel
#1

Es la Junta de Andalucía.

www.boe.es/boe/dias/2025/02/26/pdfs/BOE-B-2025-6987.pdf

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 49 Miércoles 26 de febrero de 2025 Sec. V-B. Pág. 10665cve: BOE-B-2025-6987
Verificable en www.boe.es
V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
6987 Anuncio de la Delegación Territorial de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y de Industria, Energía y Minas en Granada, por el que se
convoca el levantamiento de actas

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Herumel #26 Herumel
#23 Parece ser que lo de "Mediante Resolución de fecha 8 de octubre de 2024 de esta Delegación Territorial, se declaró, en concreto, de utilidad pública el proyecto de instalación de energía eléctrica" La cual se refiere a delegación de Industria de Andalucía en Granada, y no el MITECO, no le venía bien leer por que "Perro Xanxe"
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Postmeteo #28 Postmeteo
#1 El expropiador es el liberalibisimo Juanma Moreno, a un pequeño propietario. Supongo que ahora se te invertirá el discurso
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menéame