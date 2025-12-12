edición general
El recado de Nerea Pérez De Las Heras a los influencers tras ganar su premio Ídolo: "Pensad, por favor, antes de iros a Andorra a evadir impuestos"  

La presentadora de 'Saldremos Mejores' aprovechó su discurso para mandar un potente mensaje a todos los creadores de contenido presentes. Sin duda, el mejor discurso de la noche, sobre todo teniendo en cuenta la categoría que había ganado la comunicadora."Os escucha gente muy joven, os escuchan a vosotras más que a sus padres, más que a las profesoras, que a los políticos que a cualquier institución, yo os pido que tenéis una responsabilidad grande. Pensad, por favor, antes de empujar a las chavalas a consumir ropa y cosméticos para sostener...

"yo os pido que tenéis una responsabilidad grande. Pensad, por favor, antes de empujar a las chavalas a consumir ropa y cosméticos para sostener su autoestima, antes de hacer publicidad a marcas que sostienen el genocidio en Palestina, que pagan las bombas que matan a niños, de colaborar con asociaciones que ahora sabemos que robaron el dinero de la Dana, pero antes sabíamos que eran neonazis y antes de iros a Andorra para evadir impuestos"

Brutal
Battlestar
Si te vas a andorra no estás evadiendo impuestos. Siempre y cuando te vayas de verdad a vivir alli, claro.
Ovlak
#3 Sí, la palabra más bien es eludir. Aunque me da la sensación que muchos de los que se "van" están, en realidad, evadiendo. A alguno le hicieron una hoja Excel desde donde emitía los directos y todo xD
Andreham
#10 Por lo que sé (puede ser propaganda roja), en Andorra las "necesidades" del país se cumplen yendo a Barcelona para cualquier cosita.

Por otro lado, yo entiendo que si mis clientes son principalmente españoles, tendré que pagar mis impuestos en España.

Por ejemplo, yo vendo en Amazon a nivel europeo, y por tanto, pago mis impuestos en cada uno de los países donde opero.

Tengo seguro que si no pagase esos impuestos a Europa, pues probablemente no tendría esos clientes europeos.…   » ver todo el comentario
Kantinero
#17 >Sorprende la cantidad de meneantes que no entienden algo tan sencillo
Suspicious
#17 "Por lo que sé (puede ser propaganda roja), en Andorra las "necesidades" del país se cumplen yendo a Barcelona para cualquier cosita."

Por lo que tengo entendido, Andorra paga a España cada vez que un ciudadano suyo hace uso de los servicios españoles, me consta que tienen un acuerdo en ese aspecto. Así que sí, puede que sea propaganda.

"Por otro lado, yo entiendo que si mis clientes son principalmente españoles, tendré que pagar mis impuestos en España."

No…   » ver todo el comentario
Popsandbangs
#17 y si los que se van a Andorra tienen la mayor parte de sus seguidores en Sudamérica como lo hacen? Le dan el 40% de sus ingresos a cada uno de los países o solo a España?
Suspicious
Que en Andorra no pagan impuestos?
HeilHynkel
#1

el 10%
Suspicious
#5 y eso es suficiente para cubrir las necesidades del país en el que viven? Si sus ciudadanos consideran que no lo es, que voten subirlos.

Cual es el problema?
Expat_Guinea_Ecuatorial
#6 Que deja en mal lugar a los politicos españoles, que no hacen mas que subir impuestos y los servicios son cada vez peores
Kantinero
#7 Los impuestos son ETA, mejor irse a Guinea Ecuatorial
Marcus78
#6 te haces el que no entiende? o necesitas en serio que se te aclare?
2 K 38
Suspicious
#9 Por favor.

Aquí se viene a debatir o a darnos la razón unos a otros?
Ovlak
#6 Problema ninguno mientras a su sur y a su norte estén más altos. Si estuvieran en el mismo nivel, no se quedarían allí ni las cabras.
HeilHynkel
#6

Si no tienes apenas carreteras, ni tienes aeropuertos ni infraestructuras ... pero claro, aquí la gente se cree que se puede extrapolar el modelo de un concejo (que es lo que es Andorra) a un país de verdad.
Kantinero
#1 Si tu no vives en Andorra tu pregunta es estúpida
penanegra
#1 dice para evadir impuestos. No qué no tengan.
Suspicious
#12 gracias por la aclaración
penanegra
#12 de nada. :troll:
vGeeSiz
Eludir no es lo mismo que evadir; quieren volver a criminalizar a quienes no les bailan el agua

muy manido ya el argumentario
uyquefrio
#19 Anda, eso es lo mismo que decía en podcast el de la mascarilla que trincaron hace poco por estafa con criptomonedas y que también tenía cierto jaleillo de financiación ilegal a Alvise...
vGeeSiz
#22 bueno si un nazi dice que llueve, ya es mentira? no llueve porque lo diga un nazi?
MacMagic
Apuntado queda pero en Andorra se pagan impuestos.
tul
#4 cuando necesiten asistencia medica que vayan a la sanidad andorrana
makinavaja
#4 Es un pais que gasta poco: sin sistema sanitario, sin ejército, sin aeropuertos, sin puertos, sin aduanas, apenas con policia, ....
menéame