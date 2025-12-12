El recado de Nerea Pérez De Las Heras a los influencers tras ganar su premio Ídolo: "Pensad, por favor, antes de iros a Andorra a evadir impuestos"  

La presentadora de 'Saldremos Mejores' aprovechó su discurso para mandar un potente mensaje a todos los creadores de contenido presentes. Sin duda, el mejor discurso de la noche, sobre todo teniendo en cuenta la categoría que había ganado la comunicadora."Os escucha gente muy joven, os escuchan a vosotras más que a sus padres, más que a las profesoras, que a los políticos que a cualquier institución, yo os pido que tenéis una responsabilidad grande. Pensad, por favor, antes de empujar a las chavalas a consumir ropa y cosméticos para sostener...
Brutal
Por otro lado, yo entiendo que si mis clientes son principalmente españoles, tendré que pagar mis impuestos en España.
Por ejemplo, yo vendo en Amazon a nivel europeo, y por tanto, pago mis impuestos en cada uno de los países donde opero.
Tengo seguro que si no pagase esos impuestos a Europa, pues probablemente no tendría esos clientes europeos.
Por lo que tengo entendido, Andorra paga a España cada vez que un ciudadano suyo hace uso de los servicios españoles, me consta que tienen un acuerdo en ese aspecto. Así que sí, puede que sea propaganda.
"Por otro lado, yo entiendo que si mis clientes son principalmente españoles, tendré que pagar mis impuestos en España."
No
el 10%
Cual es el problema?
Aquí se viene a debatir o a darnos la razón unos a otros?
Si no tienes apenas carreteras, ni tienes aeropuertos ni infraestructuras ... pero claro, aquí la gente se cree que se puede extrapolar el modelo de un concejo (que es lo que es Andorra) a un país de verdad.
muy manido ya el argumentario