Rebeca Atencia, la española que continúa el legado de Jane Goodall

“Para mi era como la figura de una abuela… o al menos así lo sentía yo. Le contaba cosas y, a veces, me daba consejos” - declara Rebeca, sobre Jane Goodall. Rebeca Atencia, conocida como la ‘Jane Goodall gallega’, ha hecho de su vida una auténtica aventura dedicada a la protección de los chimpancés y a la conservación de la naturaleza. Desde los bosques de Ferrol hasta la selva del Congo, esta veterinaria gallega, de 48 años, ha dirigido durante dos décadas un santuario de primates.