"Realistas climáticos", un negacionismo con aroma científico

Los “realistas climáticos” no militan en un negacionismo abierto. Reconocen que el clima está cambiando, pero niegan que estp sea malo y que deban por ello modificarse los comportamientos económicos sociales. El “realista climático” presenta como sensatez una forma de negacionismo amable, blanda, apta para todos los públicos, y no solo para fundamentalistas de extrema derecha. Su estrategia es sembrar dudas, relativizar los datos de los expertos y organismos oficiales, y presentar la preocupación por el clima como una moda o una exageración

#2 davidvsgoliat
Fascismo sensato.
desastrecolosal #6 desastrecolosal
#2 El comunismo de China no contribuye a ello, verdad?
Laro__ #8 Laro__ *
#2 Oxímoron del año en meneame.
capitan__nemo #3 capitan__nemo
Muerte viva.
azathothruna #5 azathothruna
Creen que el capitalismo/feudalismo sobrevivira en la SEGUNDA GRAN MORTANDAD???
Estan peor que el ministro de salud gringo y el zanahorio combinados
Anfiarao #11 Anfiarao *
anda, han hecho un artículo describiendo al negacionista a sueldo @nylo
alfon_sico #10 alfon_sico
Igualmente idiotas. De los de “crisis” igual a “oportunidad”

El clima cambia, son ciclos, aprovechas las oportunidades …

Mierda en la cabeza. La tierra se está calentando a un ritmo nunca visto, apenas tenemos una ventana de oportunidad para impedirlo. Las realimentaciones están empezando a suceder y las consecuencias serán imparables.

Aquí no hablamos de que hemos subido 1,5 grados (alguno pensará que entre 25 o 26,5 grados no ha diferencia). Hablamos que 1,5 grados a nivel planetario supone 4-5 grados en algunas latitudes y lo peor de todo, la cosa no se para en eso, la inercia sigue a peor
#7 kobofen
Las previsiones de cambio climático hechas hace 50 años se están cumpliendo con exactitud.

Sobran las opiniones.
Laro__ #9 Laro__
#7 No, lo malo es que no están cumpliendo: Está siendo peor aún que lo ya preveían.
g3_g3 #4 g3_g3
Progres coherentes.
