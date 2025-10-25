"Realistas climáticos", un negacionismo con aroma científico

Los “realistas climáticos” no militan en un negacionismo abierto. Reconocen que el clima está cambiando, pero niegan que estp sea malo y que deban por ello modificarse los comportamientos económicos sociales. El “realista climático” presenta como sensatez una forma de negacionismo amable, blanda, apta para todos los públicos, y no solo para fundamentalistas de extrema derecha. Su estrategia es sembrar dudas, relativizar los datos de los expertos y organismos oficiales, y presentar la preocupación por el clima como una moda o una exageración