"Realistas climáticos", un negacionismo con aroma científico

Los “realistas climáticos” no militan en un negacionismo abierto. Reconocen que el clima está cambiando, pero niegan que estp sea malo y que deban por ello modificarse los comportamientos económicos sociales. El “realista climático” presenta como sensatez una forma de negacionismo amable, blanda, apta para todos los públicos, y no solo para fundamentalistas de extrema derecha. Su estrategia es sembrar dudas, relativizar los datos de los expertos y organismos oficiales, y presentar la preocupación por el clima como una moda o una exageración
| etiquetas: realistas climáticos , cambio climático , científico
Estan peor que el ministro de salud gringo y el zanahorio combinados
El clima cambia, son ciclos, aprovechas las oportunidades …
Mierda en la cabeza. La tierra se está calentando a un ritmo nunca visto, apenas tenemos una ventana de oportunidad para impedirlo. Las realimentaciones están empezando a suceder y las consecuencias serán imparables.
Aquí no hablamos de que hemos subido 1,5 grados (alguno pensará que entre 25 o 26,5 grados no ha diferencia). Hablamos que 1,5 grados a nivel planetario supone 4-5 grados en algunas latitudes y lo peor de todo, la cosa no se para en eso, la inercia sigue a peor
Sobran las opiniones.