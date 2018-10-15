edición general
8 meneos
55 clics
Ray Kurzweil, ingeniero de Google: "Si estáis vivos dentro de cinco años, es muy probable que viváis hasta los 500"

Ray Kurzweil, ingeniero de Google: "Si estáis vivos dentro de cinco años, es muy probable que viváis hasta los 500"

El científico, que gran parte de su trabajo es divulgar los avances de la tecnología, lo hace dando charlas y conferencias. En ellas explica que está yendo todo tan rápido que solamente es cuestión de tiempo que los humanos nos fusionemos con la Inteligencia Artificial y que el ser humano pueda llegar a vivir hasta los 500 años.

| etiquetas: longevidad , google , muerte
7 1 0 K 154 ciencia
26 comentarios
7 1 0 K 154 ciencia
Comentarios destacados:    
Estoeslaostia #1 Estoeslaostia
Yo paso.
No aguanto el culebrón Pp-vox-psoe ni 7 meses más.
2 K 26
#2 Tensk
Quiero de lo que bebe ese señor. No porque prolongue la vida sino porque vaya viaje lisérgico.
4 K 47
pingON #14 pingON
#2 Ray Kurzweil Creo que merece un poco más de atención las palabras de este INVENTOR, entre otras muchas cosas.

NO ES UN CUALQUIERA
0 K 20
#23 Tensk
#14 Dejando a un lado la falacia de autoridad, grandes afirmaciones requieren grandes pruebas.

En un mundo donde lo raro es pasar de 100 años (en mi familia sólo recuerdo dos y ya me parece la repera) afirmar que dentro de 5 años ya estarán puestos los ladrillos para llegar a los 500 es una afirmación de la hostia.

Que yo soy el primero que quiere que tenga razón, pero largo lo fiais amigo Sancho, muy largo de cojones.
1 K 14
joffer #3 joffer
Si estáis vivios y tenéis pasta infinita...
4 K 34
Fisionboy #4 Fisionboy
El mundo esta ahora mismo que multimillonarios cuasi-inmortales es justo, justo, justo lo que estamos necesitando.
3 K 37
#22 Troll_hunter
#4 creo que sus palabras no van dirigidas a la plebe. Más bien a millonarios. Parece que quieren un futuro tipo Altered Carbon.
2 K 22
#5 j-light
Lleva el espíritu del vendedor de crecepelos ambulante
0 K 10
Peka #6 Peka
“subir” nuestra conciencia o cuerpo a plataformas no biológicas.

Una copia de mi, no soy yo.
2 K 32
mund4y4 #8 mund4y4
#6 La primera temporada de Upload me encantó.
1 K 23
Peka #9 Peka
#8 A mi tambien.
0 K 11
obmultimedia #15 obmultimedia
#8 ya el resto desvariaron bastante y la ultima es infumable y encima recortada a 4 capitulos.
0 K 11
mund4y4 #19 mund4y4
#15 Sí, me parece que se le podía haber sacado mucho más sin complicarse tanto la vida ni convertirlo en una especie de The Walking Dead :wall:
0 K 12
Psignac #11 Psignac
#6 Mmmm, en realidad ya eres una copia de lo que eras hace años. La materia que nos forma no deja de cambiar con el tiempo.
www.lavanguardia.com/vida/20181015/452308238200/felix-toran-cinco-anos
es.wikipedia.org/wiki/Paradoja_de_Teseo
1 K 18
Peka #17 Peka
#11 Pero no una copia digital, sigo siendo analogico. Algunas neuronas permanecen toda la vida y el reemplazo son de átomos, no hay una trasferencia a otro cuerpo.
0 K 11
obmultimedia #18 obmultimedia
#6 o si, nunca se sabra hasta que eso se vuelva una realidad.

En Star Trek todos son copias cuando se teletransportan?
0 K 11
Peka #21 Peka
#18 En Star Trek son técnicamente asesinados y replicados. Por eso no existe la teletransportación, la teletransportación cuántica real que existe hoy solo sirve para trasladar estados cuánticos de partículas (fotones, electrones, átomos).
0 K 11
obmultimedia #24 obmultimedia
#21 ya, de ahi a que Scotty jamas usase el teletransporte, sabia que si llega a usarlo, moriria y seria reemplazado por una copia.
0 K 11
#7 uvi
Este tipo, un loser, se queda corto, yo estimo 1000 millones de años e incluso te podrás reencontrar con los dinosaurios.
0 K 10
mishagen #10 mishagen
Técnicamente imposible o bastante improbable.

Me dice 150 y podría pasar. 500... Ja!
0 K 10
#12 Perico12
Yendo a trabajar? Las narices
1 K 24
Expat_Guinea_Ecuatorial #13 Expat_Guinea_Ecuatorial
Ha acertado bastantes predicciones anteriores aunque en su momento parecieron inalcanzables
1 K -9
loborojo #16 loborojo
Está hablando en un foro de superricos
0 K 10
#20 Kuruñes3.0
Menudo flipado
0 K 7
Spirito #25 Spirito *
¿500 años aguantando los delirios belicistas de la camarilla yanquineja? xD
0 K 9
UnoYDos #26 UnoYDos
Y yo comprando trufas mágicas, ¿este que desayuna?
0 K 8

menéame