Ray Kurzweil, ingeniero de Google: "Si estáis vivos dentro de cinco años, es muy probable que viváis hasta los 500"

El científico, que gran parte de su trabajo es divulgar los avances de la tecnología, lo hace dando charlas y conferencias. En ellas explica que está yendo todo tan rápido que solamente es cuestión de tiempo que los humanos nos fusionemos con la Inteligencia Artificial y que el ser humano pueda llegar a vivir hasta los 500 años.
No aguanto el culebrón Pp-vox-psoe ni 7 meses más.
NO ES UN CUALQUIERA
En un mundo donde lo raro es pasar de 100 años (en mi familia sólo recuerdo dos y ya me parece la repera) afirmar que dentro de 5 años ya estarán puestos los ladrillos para llegar a los 500 es una afirmación de la hostia.
Que yo soy el primero que quiere que tenga razón, pero largo lo fiais amigo Sancho, muy largo de cojones.
Una copia de mi, no soy yo.
En Star Trek todos son copias cuando se teletransportan?
Me dice 150 y podría pasar. 500... Ja!