Ramtin Zigorat, activista gay iraní: "Me obligaban a ver ejecuciones para que supiera cómo iba a ser la mía"

Activista LGTBI iraní refugiado en España. Fue condenado a muerte por el régimen de los ayatolás por su condición de homosexual y su campaña de apoyo al colectivo. "El enemigo ya lo teníamos en casa", dice sobre la actual guerra
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PD: Venga que no se nota nada que la guerra ya está ganada.
Cuando son europeos los que matan gays o trans, la derecha aplaude o mira hacia otro lado, mientras la izquierda se indigna.
Cuando son musulmanes los que matan gays o trans, la izquierda aplaude o mira hacia otro lado, mientras la derecha se indigna.
Por lo que cuenta, excelente noticia que se cargaran al ayatolá y ojalá el resto caigan también, pero vamos, el publireportaje de "putos moros homófobos, hay que bombardearles" es un poco...