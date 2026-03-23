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Ramtin Zigorat, activista gay iraní: "Me obligaban a ver ejecuciones para que supiera cómo iba a ser la mía"

Activista LGTBI iraní refugiado en España. Fue condenado a muerte por el régimen de los ayatolás por su condición de homosexual y su campaña de apoyo al colectivo. "El enemigo ya lo teníamos en casa", dice sobre la actual guerra

| etiquetas: lgtbi , iran , homosexual , activismo
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5 comentarios
6 0 6 K 16 actualidad
cenutrios_unidos #2 cenutrios_unidos
Pues como consumidor me parece muy importante que veas otros casos de éxito.

PD: Venga que no se nota nada que la guerra ya está ganada.
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tul #3 tul
los fachos superpreocupados por los homosexuales, seguro que si
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Lenari #4 Lenari *
#3 Depende de la situación.

Cuando son europeos los que matan gays o trans, la derecha aplaude o mira hacia otro lado, mientras la izquierda se indigna.

Cuando son musulmanes los que matan gays o trans, la izquierda aplaude o mira hacia otro lado, mientras la derecha se indigna.
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XtrMnIO #5 XtrMnIO
Coño como en Arabia saudí o en Guantanamo o en las cárceles sionistas.
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Andreham #1 Andreham
Ah bueno, entonces nada, que les bombardeen y maten más niñas.

Por lo que cuenta, excelente noticia que se cargaran al ayatolá y ojalá el resto caigan también, pero vamos, el publireportaje de "putos moros homófobos, hay que bombardearles" es un poco...
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menéame