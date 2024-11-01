Radiografía del rentismo en España: cada vez más pisos se acumulan en menos manos

El 24,08% de los propietarios en España tiene entre una y cinco propiedades y posee el 46,6% de los inmuebles de uso residencial. El 0,77% de los propietarios tienen entre cinco y diez viviendas, pero concentra el 7,34% del parque total de viviendas. Sólo el 0,2% son grandes tenedores, con más de diez inmuebles, pero ese 0,2% acapara el 9,47% de todas las viviendas que hay en España.
El dato es acojonante
Para mi el dato fundamental lo cito en #4: el 55% de las rentas del alquiler van a sociedades (si es cierto esto, claro)
Para mi faltaría saber cómo se distribuye esto en el rural Vs. el urbano.
Hay que coger los datos con cuidado, no sé vaya a enfadar el capital.
- el 85,1%, está en manos de "tenedores intermedios" es decir, personas físicas o jurídicas que poseen entre dos y diez viviendas
- un 55% de las rentas del alquiler iban a las sociedades. Según Provivienda, ese porcentaje era del 30% en los años 90
Para mi no cabe duda que el problema es este: que las empresas están tomando el control del mercado en ciertas zonas muy rentables. Porque claro, el informe habla de España, pero España son ¿10? grandes ciudades y el resto es "campo", donde habrá más propietarios por muchas razones.