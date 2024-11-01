Radiografía del rentismo en España: cada vez más pisos se acumulan en menos manos

El 24,08% de los propietarios en España tiene entre una y cinco propiedades y posee el 46,6% de los inmuebles de uso residencial. El 0,77% de los propietarios tienen entre cinco y diez viviendas, pero concentra el 7,34% del parque total de viviendas. Sólo el 0,2% son grandes tenedores, con más de diez inmuebles, pero ese 0,2% acapara el 9,47% de todas las viviendas que hay en España.