Radiografía del rentismo en España: cada vez más pisos se acumulan en menos manos

El 24,08% de los propietarios en España tiene entre una y cinco propiedades y posee el 46,6% de los inmuebles de uso residencial. El 0,77% de los propietarios tienen entre cinco y diez viviendas, pero concentra el 7,34% del parque total de viviendas. Sólo el 0,2% son grandes tenedores, con más de diez inmuebles, pero ese 0,2% acapara el 9,47% de todas las viviendas que hay en España.

7 comentarios
jonolulu #3 jonolulu
"el 25% de los propietarios posee el 63% de las viviendas del país"

El dato es acojonante
#6 j-light
#3 En principio lo parece. Hay que mirarlo bien y pensar si eso tiene impacto o no en el alquiler. Porque España tiene muchas casas rurales, en ciudades pequeñas y pueblos. Mucha gente es propietaria ahí y cuentan en la estadística el que tiene 1 igual que el que tiene 5, lo que no me dice mucho, la verdad.

Para mi el dato fundamental lo cito en #4: el 55% de las rentas del alquiler van a sociedades (si es cierto esto, claro)

Para mi faltaría saber cómo se distribuye esto en el rural Vs. el urbano.
#7 Almirantecaraculo
#6 hay mucha gente que tiene 2 propiedades, por herencias en pueblos, repartidades entre varios hermanos o familiares. Por lo tanto, el porcentaje real de grandes tenedores con propiedades en alquiler es aún más alto.
Hay que coger los datos con cuidado, no sé vaya a enfadar el capital.
#1 Woke *
es, técnicamente, un oligopolio, y deben ser enfrentados por los gobiernos.
#4 j-light
Pongo datos de otro estudio que se menciona en el artículo, cerca del final:

- el 85,1%, está en manos de "tenedores intermedios" es decir, personas físicas o jurídicas que poseen entre dos y diez viviendas
- un 55% de las rentas del alquiler iban a las sociedades. Según Provivienda, ese porcentaje era del 30% en los años 90

Para mi no cabe duda que el problema es este: que las empresas están tomando el control del mercado en ciertas zonas muy rentables. Porque claro, el informe habla de España, pero España son ¿10? grandes ciudades y el resto es "campo", donde habrá más propietarios por muchas razones.
#2 Scutarius
Me parece que esa declaración de Belarra es desacertada, puesto que da a entender que tener en propiedad un solo piso alquilado significa ser rico. Contra los grandes propietarios y los fondos de inversión hay que protegerse.
#5 usuarioeliminado
Sobre la media mañana empezarán a aparecer los langostos en el hilo, todavía es muy pronto para ellos.
