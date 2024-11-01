¿Para qué quieres una reportera en el lugar de los hechos?

¿Para qué necesitas a una reportera en el lugar de los hechos si alguien te lo puede explicar con un WhatsApp desde el sofá de su casa? Es lo que debió pensar Carmen Porter, la copresentadora junto a Iker Jiménez del programa Horizonte, para interrumpir a la periodista Laura Chiclana, cuando ésta informaba desde Haifa sobre las dificultades de la población nativa palestina a la hora de acceder a un refugio cuando llueven las bombas. “Aquí, por ejemplo, en Haifa, en un barrio árabe, los árabes no tienen derecho a poder acudir a un refugio.
| etiquetas: irán , drones , misiles , israel , eeuu , censura
meneame.net/story/llamada-tiempo-spanish-revolution
No logro entender con dos personas que ya deben tener dinero de sobra y que podrían haber seguido ganando y mucho sin hacer el ridículo de esta manera lo hicieron y siguen haciéndolo.
Concretamente el tema de los muertos del parking es algo que a mi me parece que debería haber sido perseguido de oficio por la fiscalía.
No se puede en medio de una catátrofe así, con muertos, con miles de personas afectadas... soltar esas barbaridades y que no pase nada.
Recordemos el nivel que crispación y preocupación que había entre la población, son agitadores a sueldo y eso no puede quedar sin pena.
Carmen Porter.... mira, el que se informe utilizando a esa gente es para golpe de remo
Y ese es el problema que tenemos con los medios, que sí, "es que se informe utilizando a esa gente..." también vota. Y si se permite que con tanta arbitrariedad se manipule la información que aportan el problema no es de unos indigentes intelectuales que se dejan manipular, es de todos.
Por lo que, en efecto, un reportero en el lugar de los hechos en directo aporta muchas veces poco, a pesar de que la pregunta irónica del titular quiera insinuar lo contrario.
Pero eso no… » ver todo el comentario
Ah, espera, lo último...
No sé...
Los palestinos que estén en Israel para trabajar, pues probablemente no, que es a lo que se referirá. Pero joder, es que los refugios tenían como objetivo proteger a los israelíes de las bombas lanzadas por el gobierno palestino de Gaza, es decir, Hamás (y Hezbollah, pero principalmente Hamás).
Es un poquito de morro exigir al gobierno de Israel que proteja a los ciudadanos de Gaza que estén en Israel de las bombas lanzadas sobre Israel... por el gobierno de Gaza