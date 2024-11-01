edición general
¿Para qué quieres una reportera en el lugar de los hechos?

¿Para qué necesitas a una reportera en el lugar de los hechos si alguien te lo puede explicar con un WhatsApp desde el sofá de su casa? Es lo que debió pensar Carmen Porter, la copresentadora junto a Iker Jiménez del programa Horizonte, para interrumpir a la periodista Laura Chiclana, cuando ésta informaba desde Haifa sobre las dificultades de la población nativa palestina a la hora de acceder a un refugio cuando llueven las bombas. “Aquí, por ejemplo, en Haifa, en un barrio árabe, los árabes no tienen derecho a poder acudir a un refugio.

raistlinM #5 raistlinM
El nivel de vergüenza que da ya ese programa y el grado de ignomimia que han alcanzado ellos solitos esta pareja es increíble.

No logro entender con dos personas que ya deben tener dinero de sobra y que podrían haber seguido ganando y mucho sin hacer el ridículo de esta manera lo hicieron y siguen haciéndolo.

Concretamente el tema de los muertos del parking es algo que a mi me parece que debería haber sido perseguido de oficio por la fiscalía.
No se puede en medio de una catátrofe así, con muertos, con miles de personas afectadas... soltar esas barbaridades y que no pase nada.

Recordemos el nivel que crispación y preocupación que había entre la población, son agitadores a sueldo y eso no puede quedar sin pena.
sivious #11 sivious
El relato se escribe solo. Tienen audiencia, la cadena recibe pasta de sionistas, y Jimenez/Porter quieren tener mas dinero. Otros mas que han recibido pasta de sionistas para que los defiendan a muerte a ellos y al relato ultraderechoso de moda. Y no son solo ellos, hay podcasts, A3... todos estan en el ajo. No quieren noticias, quieren propaganda.
#12 kreator
#11 aún más preocupante son los voluntarios sin sueldo... es una plaga
sivious #18 sivious
#12 Esos son los cruzados idiotas, los que se creen que estan aportando a un bien mayor, a una cruzada en la que ellos son los protagonistas. Mano de obra sin cerebro que seran los primeros que caigan.
MiguelDeUnamano #22 MiguelDeUnamano
#15 No lo discuto, solo que el tema del artículo no es ese sino el desmentir a un reportero de esa manera y por motivos ajenos a la veracidad.
HeilHynkel #21 HeilHynkel
Supongo que no eres consciente de la animalada que acabas de soltar en tu último párrafo.
Magog #2 Magog
A ver, lo de ponerlos en el Alto de Leon a -4 para que digan que hace frio yo tampoco lo veo muy claro...

Carmen Porter.... mira, el que se informe utilizando a esa gente es para golpe de remo
MiguelDeUnamano #3 MiguelDeUnamano
#2 Nada tiene que ver el artículo con el ejemplo que utilizas. Mandan a una reportera, aporta una información que es desmentida por uno de los presentadores, no porque la reportera haya mentido sino por mantener un relato.

Y ese es el problema que tenemos con los medios, que sí, "es que se informe utilizando a esa gente..." también vota. Y si se permite que con tanta arbitrariedad se manipule la información que aportan el problema no es de unos indigentes intelectuales que se dejan manipular, es de todos.
MoñecoTeDrapo #15 MoñecoTeDrapo *
#3 El ejemplo tiene que ver en el sentido de que el testimonio de la reportera in situ y en directo asumiendo un riesgo por la guerra no aporta nada sobre la realidad de lo que dice. De la misma forma que un reportero en el Alto de León pasando frío no aporta nada sobre la información meteorológica.
Por lo que, en efecto, un reportero en el lugar de los hechos en directo aporta muchas veces poco, a pesar de que la pregunta irónica del titular quiera insinuar lo contrario.
#16 nosurrender
#3 Es la libertá pa decir cosas. Es la democrazia, la de ir a onde quieras y decir lo que quieras. Te puedes tomar una cerveza, cagarte en kristo...

Ah, espera, lo último...

No sé...
#8 Barriales
El que se informa con esta secta merecido lo tiene.
#9 Pelu_Chote_1 *
Tan fácil como no ver estas mier...
#14 pushakk
#9 Que no lo veamos nosotros no quita que para muchos, muchísimos subnormales, estos tarados sean sus referentes y el medio por el que se "informan", y estos subnormales después van a votar.
Lenari #19 Lenari *
Los árabe-israelíes tendrán las mismas opciones de acceder a refugios que el resto de israelíes.

Los palestinos que estén en Israel para trabajar, pues probablemente no, que es a lo que se referirá. Pero joder, es que los refugios tenían como objetivo proteger a los israelíes de las bombas lanzadas por el gobierno palestino de Gaza, es decir, Hamás (y Hezbollah, pero principalmente Hamás).

Es un poquito de morro exigir al gobierno de Israel que proteja a los ciudadanos de Gaza que estén en Israel de las bombas lanzadas sobre Israel... por el gobierno de Gaza :roll: xD
Herrerii #7 Herrerii
Iker Jiménez y los 40 buleros
sangaroth #23 sangaroth *
Entonces para que enviar o preguntar a reporteros si la linea editorial esta acotada, delimitada y no se acepta cualquier otra opinión , información u observación distinta a la del amo y propietario? follate como quieras tu discursos pero almenos ten un minimo de dignididad intelectual y se transparente, no disimules ni engañes simulando que preguntas a profesionales
YSiguesLeyendo #13 YSiguesLeyendo
quien dirige un programa tiene el derecho a decidir qué se dice y qué no se dice, y si es en directo pues no le queda otra que cortarla y punto. que no te gusta, pues te montas tu programa, te lo diriges tú y listo. se llama línea editorial
QRK #20 QRK
#17 Carmen de la Potada de Todos Los Santos.
QRK #4 QRK
Carmen Potera
#6 decker
#4 Carmen Potar
QRK #10 QRK
#6 Carmen Pota
#17 nosurrender
#4 Carmen Portera
