¿Para qué quieres una reportera en el lugar de los hechos?

¿Para qué necesitas a una reportera en el lugar de los hechos si alguien te lo puede explicar con un WhatsApp desde el sofá de su casa? Es lo que debió pensar Carmen Porter, la copresentadora junto a Iker Jiménez del programa Horizonte, para interrumpir a la periodista Laura Chiclana, cuando ésta informaba desde Haifa sobre las dificultades de la población nativa palestina a la hora de acceder a un refugio cuando llueven las bombas. “Aquí, por ejemplo, en Haifa, en un barrio árabe, los árabes no tienen derecho a poder acudir a un refugio.