“Querido presidente, bienvenido”: Putin estrecha la mano del líder sirio que acabó con el régimen de El Asad, gran aliado de Moscú

El nuevo líder de Siria, Ahmed al Shara, ha culminado su vertiginoso blanqueamiento ante la comunidad internacional con una cálida recepción este miércoles en la casa del que era su enemigo, el Kremlin. El presidente ruso, Vladímir Putin, se ha estrechado la mano con el antiguo yihadista de Al Qaeda apenas medio año después de que su propaganda ridiculizase el apretón de manos que le dio a Al Shara el presidente estadounidense, Donald Trump, en la Casa Blanca. En juego está el futuro de las bases militares rusas en Siria

| etiquetas: siria , putin , rusia , el asad , moscú
5 comentarios
Milmariposas
La inmensa mayoría de la política internacional es un gran circo y en la pista central están todos los payasos.
3
cocolisto
Aquí cada uno va a lo suyo,menos Putin que va a su interés.,:-D
0
wata
"Gran aliado de Moscú...y de Israel, y de EEUU... Un combo perfecto. Una marioneta que se va a lucrar mientras Siria desaparece y sus habitantes son pasados a cuchillo.
0
#3 diablos_maiq
A ver cuánto tardan en aparecer los primeros efectos del polonio... :troll:
0
mecheroconluz
#3 Depende de lo que haga el yihadista este. Si le mantiene la base rusa de Tartús, serán amiguis. Que asco de mundo, de verdad.
0

