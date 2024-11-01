Quemaduras, sogas al cuello, manos atadas... los signos de "tortura" en los cuerpos de los palestinos entregados por Israel

Disparos directos a corta distancia, fracturas, quemaduras, heridas profundas, ojos vendados, sogas al cuello, marcas de ahogamiento y manos atadas son algunas de señales de "torturas brutales" que muestran los cuerpos de palestinos entregados por Israel, según señaló este jueves el grupo islamista. También denunció en un comunicado "cuerpos aplastados bajo las orugas de los tanques israelíes, en una violación flagrante de todas las leyes internacionales".