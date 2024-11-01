edición general
15 meneos
14 clics
Quemaduras, sogas al cuello, manos atadas... los signos de "tortura" en los cuerpos de los palestinos entregados por Israel

Quemaduras, sogas al cuello, manos atadas... los signos de "tortura" en los cuerpos de los palestinos entregados por Israel

Disparos directos a corta distancia, fracturas, quemaduras, heridas profundas, ojos vendados, sogas al cuello, marcas de ahogamiento y manos atadas son algunas de señales de "torturas brutales" que muestran los cuerpos de palestinos entregados por Israel, según señaló este jueves el grupo islamista. También denunció en un comunicado "cuerpos aplastados bajo las orugas de los tanques israelíes, en una violación flagrante de todas las leyes internacionales".

| etiquetas: quemaduras , sogas , cuello , manos , atadas , signos , tortura , cuerpos
12 3 1 K 103 actualidad
6 comentarios
12 3 1 K 103 actualidad
XtrMnIO #1 XtrMnIO
Porqué ponen "tortura" entre comillas?
5 K 77
#3 doppel
#1 Para delimitar una palabra o expresión de la que se está hablando, definiendo o analizando.
0 K 19
Free_palestine #5 Free_palestine
#1 cosas de nuestra querida "prensa libreTM" :troll:
1 K 25
ehizabai #6 ehizabai
#1 una vieja costumbre de la prensa española, surgido a raiz de tener que poner en duda cualquier tortura denunciada por vascos.
0 K 12
#2 Leon_Bocanegra
Y luego ves como han llegado los rehenes de Hamas y nadie diría que han estado secuestrados.
Pero uy , no lo digas muy fuerte que te tachan de antisemita
1 K 17
#4 doppel
#2 los rehenes israelíes valían algo, los palestinos nada...
0 K 19

menéame