Queen descarta conciertos en EEUU por considerarlo un «lugar peligroso»

La mítica banda británica Queen no tiene planes de realizar una gira por Estados Unidos al considerarlo un «lugar peligroso», señaló el guitarrista del grupo, Brian May. «Estados Unidos es un lugar peligroso en este momento, así que hay que tenerlo en cuenta», expresó el guitarrista, de 78 años, en conversación con el periodista Richard Eden. «Es muy triste porque siento que Queen creció en América y la amamos, pero no es lo que era. Ahora mismo, todo el mundo se lo está pensando dos veces antes de ir», continuó.

pitercio
Pues eso, peña sin necesidad que no va ni cobrando mucho.
mariopg
putos cracks hasta el final
taSanás
a ver, EEUU es EEUU porque no querían saber nada de la Reina...
Imag0
Este es el camino
kinz000
Normal a ese estercolero ni cobrando.
Nasser
Más que peligroso es como ser judío en la Alemania de Hitler
dark_soul
Hace ya años que no existe.
