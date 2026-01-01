Putin rehúye afrontar el sombrío panorama económico de Rusia [eng]

Vladímir Putin se mantiene intransigente en no poner fin a su bárbara guerra contra Ucrania. La mayoría de los analistas se centran, con razón, en las explicaciones geopolíticas. Humillado por la caída de la Unión Soviética y la derrota en la Guerra Fría, Putin quiere restaurar el "Imperio Ruso" y apuntalar la grandeza de su país. Pero difícilmente puede lograrlo tras cuatro años combatiendo a un país que dijo poder tomar en dos semanas.
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No se cansan.... Los gilipollas viven del cuento con los temas de siempre, ni se reciclan. Y sobran tontos que lo compren.
"Vladímir Putin se mantiene intransigente en no poner fin a su bárbara guerra contra Ucrania.
La mayoría de los analistas se centran, con razón, en las explicaciones geopolíticas. Humillado por la caída de la Unión Soviética y la derrota en la Guerra Fría, Putin quiere restaurar el "Imperio Ruso" y apuntalar la grandeza de su país. Pero difícilmente puede lograrlo tras cuatro años combatiendo a un país que dijo poder tomar en dos semanas.
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Y el payo todavía pretende hablar en serio sobre el hundimiento de la economía rusa, a las puertas de una Europa sin gas ni petróleo, es digno de lástima
Con la que se nos viene
Rusia es el país que quizá más se haya beneficiado de la desastrosa apuesta de Trump en Irán. Hace tres meses, Rusia se veía obligada a ofrecer fuertes descuentos en su petróleo a compradores como la India, llegando a venderlo a tan solo 22 dólares el barril. Ahora, lo vende a unos 100 dólares el barril. El Financial Times calcula que Rusia está obteniendo 150 millones de dólares al día en ingresos adicionales gracias al aumento de los precios del petróleo. Además, Rusia es un importante
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De hecho viene de antes
time.com/3259699/putin-boast-kiev-2-weeks/
Mucho antes
The Kremlin did not deny that Putin made the statement, but insisted it was taken out of context.
“Whether these words were said or not, in my viewpoint, the quote given is taken out of context, and it had an absolutely different meaning,” Kremlin aide Yuri Ushakov said, Interfax reports. Ushakov blasted Barroso for making public the content of what the aide said was intended to be a private conversation.
Palabras sacadas de contexto.
Cuando dejen de fabricar drones y obuses, necesitarán euros para dar bienes al pueblo ruso y los euritos los tenemos nosotros.