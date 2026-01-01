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Putin rehúye afrontar el sombrío panorama económico de Rusia [eng]

Vladímir Putin se mantiene intransigente en no poner fin a su bárbara guerra contra Ucrania. La mayoría de los analistas se centran, con razón, en las explicaciones geopolíticas. Humillado por la caída de la Unión Soviética y la derrota en la Guerra Fría, Putin quiere restaurar el "Imperio Ruso" y apuntalar la grandeza de su país. Pero difícilmente puede lograrlo tras cuatro años combatiendo a un país que dijo poder tomar en dos semanas.

| etiquetas: economía , pútin , rusia , dos semanas
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24 comentarios
6 1 11 K -11 actualidad
Comentarios destacados:        
Supercinexin #3 Supercinexin
No leía tantas gilipolleces juntas desde que ignoré a Elenita. Cielo santo qué cantidad de chorradas juntas.
10 K 172
#23 Toponotomalasuerte
#3 pues cuando veas como se va a arruinar rusia por las sanciones... Va a ser peor que la ruina de china con ever-glande.

No se cansan.... Los gilipollas viven del cuento con los temas de siempre, ni se reciclan. Y sobran tontos que lo compren.
0 K 10
cosmonauta #4 cosmonauta
Traducción:
"Vladímir Putin se mantiene intransigente en no poner fin a su bárbara guerra contra Ucrania.
La mayoría de los analistas se centran, con razón, en las explicaciones geopolíticas. Humillado por la caída de la Unión Soviética y la derrota en la Guerra Fría, Putin quiere restaurar el "Imperio Ruso" y apuntalar la grandeza de su país. Pero difícilmente puede lograrlo tras cuatro años combatiendo a un país que dijo poder tomar en dos semanas.
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3 K 67
Tkachenko #9 Tkachenko
Putin, Putin.. Putin, Putin, Putin, Putin... Putin.... Putin, Putin.
3 K 63
cosmonauta #10 cosmonauta *
#9 ¿Te ha dado un ictus?
1 K 30
#19 Russin
#12 es patetico el spam de noticias de Rusia de #10. Se le podía aplicar aquello de que cuando un tonto coge la linde….
0 K 7
cosmonauta #20 cosmonauta
#19 Dos semanas.
0 K 16
#12 Dav3n *
#9 xD xD xD xD xD

Y el payo todavía pretende hablar en serio sobre el hundimiento de la economía rusa, a las puertas de una Europa sin gas ni petróleo, es digno de lástima xD

Con la que se nos viene :palm: xD
4 K 53
security_incident #1 security_incident
Muy sombrío con el petróleo a 118 USD
3 K 62
jm22381 #8 jm22381
#1 ¿Has visto lo bonito que ha quedado el puerto de Ust-Luga desde el que exportaba el 40% del petróleo antes de la visita de los drones ucranianos? es-us.noticias.yahoo.com/drones-ucranianos-atacan-puerto-ruso-11431844
0 K 20
IkkiFenix #21 IkkiFenix *
#1

Rusia es el país que quizá más se haya beneficiado de la desastrosa apuesta de Trump en Irán. Hace tres meses, Rusia se veía obligada a ofrecer fuertes descuentos en su petróleo a compradores como la India, llegando a venderlo a tan solo 22 dólares el barril. Ahora, lo vende a unos 100 dólares el barril. El Financial Times calcula que Rusia está obteniendo 150 millones de dólares al día en ingresos adicionales gracias al aumento de los precios del petróleo. Además, Rusia es un importante

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0 K 16
HeilHynkel #6 HeilHynkel
OMFIF is an independent think tank for central banking, economic policy and public investment, providing a neutral platform for public and private sector engagement worldwide. With teams in London and the US, OMFIF focuses on global policy and investment themes relating to central banks, sovereign funds, pension funds, regulators and treasuries. Global public investors with investable assets of $43tn are at the heart of this network.
2 K 60
Tx4 #2 Tx4
Cuando dijo ese sujeto que iba a tomar Ukrania en 2 semanas???
3 K 51
Supercinexin #5 Supercinexin
#2 Se lo aprendieron de vete a saber dónde y lo repiten una y otra vez como si fuera verdad.
4 K 75
#11 El_dinero_no_es_de_nadie
#2 Lo dijo el portavoz del Kremlin y el ministro de defensa, a fin de cuentas es lo mismo
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Tx4 #13 Tx4
#11 Cuando, donde??? o_o
0 K 9
Don_Pixote #22 Don_Pixote
#13 #11
De hecho viene de antes

time.com/3259699/putin-boast-kiev-2-weeks/

Mucho antes
1 K 22
Tx4 #24 Tx4
#22 Barroso said he asked Putin if Russian troops had crossed into eastern Ukraine, La Repubblica reports. “That is not the question,” Putin reportedly said. “But if I wanted to, I could take Kiev in two weeks.”

The Kremlin did not deny that Putin made the statement, but insisted it was taken out of context.

“Whether these words were said or not, in my viewpoint, the quote given is taken out of context, and it had an absolutely different meaning,” Kremlin aide Yuri Ushakov said, Interfax reports. Ushakov blasted Barroso for making public the content of what the aide said was intended to be a private conversation.

Palabras sacadas de contexto.
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salteado3 #15 salteado3
#2 Es un artículo interesante porque reúne todas las tonterías que repite mi cuñado que está suscrito a Al Rojo Vivo y a Memorias de Pez.
1 K 15
#14 mbf
A ver si los que estamos jodidos somos los europeos....
2 K 35
cosmonauta #7 cosmonauta
Hay un tema interesante ahí. No sólo necesitan parar la guerra, ya no digo ganar. Además necesitan que las empresas y el comercio exterior vuelvan y ahí, las menospreciadas sanciones europeas cobran toda su importancia.

Cuando dejen de fabricar drones y obuses, necesitarán euros para dar bienes al pueblo ruso y los euritos los tenemos nosotros.
0 K 16
salteado3 #16 salteado3
#7 A lo mejor prefieren yuanes. Parece que están de moda. Y alen Europa nos calentaremos quemando billetes.
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cosmonauta #17 cosmonauta
#16 Yo creo que necesitarán los dos, independientemente de lo que prefieran.
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salteado3 #18 salteado3
#17 Si aquí la cosa es que haces ver que los rusos necesitan venderle a Europa cuandonoarece que no le va tan mal y a Europa...
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menéame