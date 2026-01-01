Putin rehúye afrontar el sombrío panorama económico de Rusia [eng]

Vladímir Putin se mantiene intransigente en no poner fin a su bárbara guerra contra Ucrania. La mayoría de los analistas se centran, con razón, en las explicaciones geopolíticas. Humillado por la caída de la Unión Soviética y la derrota en la Guerra Fría, Putin quiere restaurar el "Imperio Ruso" y apuntalar la grandeza de su país. Pero difícilmente puede lograrlo tras cuatro años combatiendo a un país que dijo poder tomar en dos semanas.