Puigdemont exige al Constitucional que suspenda de forma inmediata la orden de detención nacional tras el informe del abogado europeo

El expresident de la Generalitat ha presentado un escrito de alegaciones al Alto Tribunal en el que se pide "la suspensión inmediata de las órdenes de busca, detención e ingreso en prisión" con el objetivo de "evitar la pérdida de finalidad del recurso de amparo".
Supongo que es más una cuestión técnica.
hacen justicia española, muy española y mucho española.
Pero sea por meneallo, Puchi. Ánimo.
Si no ha sido juzgado en España es porque abandonó el país en 2017 y se ha mantenido fuera de la jurisdicción española, a pesar de las órdenes de detención y extradición.
Su situación legal es la de un prófugo de la justicia española que debe rendir cuentas.
Lo que no ha hecho ha sido presentarse ante políticos con toga que crean presos políticos en España por su mal entendido patriotismo y ante lo cual ya han recibido el reproche internacional por la vía del Consejo de Europa.
Y más si los comparas con Puigdemont and co que salieron por patas como profugos. Y son lo que se llaman de toda la vida: unas ratas. Unas ratas que engañaron a su electorado haciendo el… » ver todo el comentario
Yo respeto a todas las víctimas que han sufrido las injusticias de España, tanto quienes las han sufrido en la prisión como quienes las siguen sufriendo en el exilio.
Que lo justo es que se hubiera pactado una consulta aunque fuera no vinculante, vale. Pero, eso requiere un cambio constitucional de 2/3 partes. Y todos sabemos… » ver todo el comentario
Que vergüenza, por dios. Yo le pasaría el teléfono directamente