edición general
8 meneos
13 clics
Puigdemont exige al Constitucional que suspenda de forma inmediata la orden de detención nacional tras el informe del abogado europeo

Puigdemont exige al Constitucional que suspenda de forma inmediata la orden de detención nacional tras el informe del abogado europeo

El expresident de la Generalitat ha presentado un escrito de alegaciones al Alto Tribunal en el que se pide "la suspensión inmediata de las órdenes de busca, detención e ingreso en prisión" con el objetivo de "evitar la pérdida de finalidad del recurso de amparo".

| etiquetas: puigdemont , tc , amparo , detención , gonzalo boye
6 2 0 K 104 actualidad
18 comentarios
6 2 0 K 104 actualidad
Comentarios destacados:    
eaglesight1 #1 eaglesight1
Ha solicitado, me extraña que en su escrito lo haya exigido.
0 K 18
Top_Banana #3 Top_Banana
#1 ...el artículo 56 LOTC exige considerar si la ejecución de los actos...

Supongo que es más una cuestión técnica.
0 K 18
sorrillo #2 sorrillo
Los tribunales españoles no son tribunales de justicia.
2 K 17
Asimismov #17 Asimismov *
#2 Los tribunales españoles ..
 hacen justicia española, muy española y mucho española.
1 K 15
Pertinax #4 Pertinax
Le han respondido que dentro de 18 meses.
0 K 11
Pacman #5 Pacman
Un informe no vinculante, ojo

Pero sea por meneallo, Puchi. Ánimo.
0 K 11
elsnons #13 elsnons *
#_7 se fugó cobarde y después los diversos países europeos no han querido meterse en la política asquerosa de España
0 K 11
#10 Jacusse
Nunca será otra cosa que un cobarde.
0 K 10
sorrillo #15 sorrillo
#10 Evitar entrar injustamente en prisión no tiene nada que ver ni con la valentía ni con la cobardía.
2 K 26
oceanon3d #9 oceanon3d
Puig; firma los presupuestos .... ULTIMO AVISO.

:troll:
0 K 8
g3_g3 #6 g3_g3
Menuda rata de dos patas.
1 K 7
Veelicus #7 Veelicus
#6 A ni me cae muy bien puigdemont, pero si no ha sido juzgado en España es porque uno de los jueces prevaricadores no ha querido
2 K 17
g3_g3 #8 g3_g3
#7 No inventes.

Si no ha sido juzgado en España es porque abandonó el país en 2017 y se ha mantenido fuera de la jurisdicción española, a pesar de las órdenes de detención y extradición.

Su situación legal es la de un prófugo de la justicia española que debe rendir cuentas.
4 K 56
sorrillo #14 sorrillo
#8 Puigdemont se presentó ante multitud de tribunales de justicia y todos lo dejaron libre.

Lo que no ha hecho ha sido presentarse ante políticos con toga que crean presos políticos en España por su mal entendido patriotismo y ante lo cual ya han recibido el reproche internacional por la vía del Consejo de Europa.
2 K 26
#11 silzul
#7 Mira, en general ningún político me cae bien. ¿Pero sabes a quién si respeto dentro de que no tengo ninguna relación o simpatía ideológica? A todos aquellos políticos independentistas que apechugaron con sus actos (e ideología), se quedaron a asumir una sentencia justa o injusta y fueron encarcelados.

Y más si los comparas con Puigdemont and co que salieron por patas como profugos. Y son lo que se llaman de toda la vida: unas ratas. Unas ratas que engañaron a su electorado haciendo el…   » ver todo el comentario
3 K 38
sorrillo #16 sorrillo *
#11 En el ámbito personal no es justo pretender que nadie tenga que entrar injustamente en prisión, en el ámbito político los dos frentes, el interno y el internacional, han tenido su papel en el conflicto político, se han complementado.

Yo respeto a todas las víctimas que han sufrido las injusticias de España, tanto quienes las han sufrido en la prisión como quienes las siguen sufriendo en el exilio.
0 K 11
#18 silzul
#16 En casi cualquier país democrático del mundo con una estructura de estado equiparable a la española. Esos políticos hubieran sido juzgados por hacer uso de dinero público para una consulta ilegal. Por no hablar de la posterior declaración de independencia... Que lo que hicieron fue saltarse la ley es un hecho. Así que menos lloros.

Que lo justo es que se hubiera pactado una consulta aunque fuera no vinculante, vale. Pero, eso requiere un cambio constitucional de 2/3 partes. Y todos sabemos…   » ver todo el comentario
0 K 7
RegiVengalil #12 RegiVengalil
3, 2, 1 para la llamadita de fraudez a pumpido xD xD xD xD

Que vergüenza, por dios. Yo le pasaría el teléfono directamente
0 K 6

menéame