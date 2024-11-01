edición general
8 meneos
8 clics
Puerto Rico: la gobernadora aprueba una ley que reconoce al concebido como ser humano

Puerto Rico: la gobernadora aprueba una ley que reconoce al concebido como ser humano

La iniciativa forma parte del Proyecto del Senado 923, una propuesta que modifica el Código Penal de Puerto Rico para incluir explícitamente al concebido dentro de la definición de "ser humano" a efectos de los delitos de homicidio y asesinato.

| etiquetas: homicidio , asesinato , aborto , ser humano , feto , puerto rico , sanidad
8 0 0 K 108 actualidad
22 comentarios
8 0 0 K 108 actualidad
Comentarios destacados:      
#1 luckyy
Yo ves qué cosas!! no como todos los asesinados en Gaza, que deben de ser inmundicia para estos cristianos defensores de la vida, siendo la institución que más ha asesinado a lo largo de dos mil años y que nunca ha perdonado a pesar de hablar parabienes de ello.
8 K 117
JohnnyQuest #3 JohnnyQuest
#1 La que más? Más que los mongoles o los americanos?? Joder, no conocía ese dato.
4 K 38
JohnnyQuest #8 JohnnyQuest
#1 Pero hombre, no te enfades. Soy solo un ignorante que pide ayuda para formarse.
0 K 10
JohnnyQuest #11 JohnnyQuest
#1 Anda, y te vas a mi historial para negativizar otros comentarios… a veces no mido como molesta mi estupidez.

De verdad que lo siento.
0 K 10
#12 VFR
#1 La institución que más ha asesinado es el estado
1 K 23
Expat_Guinea_Ecuatorial #21 Expat_Guinea_Ecuatorial
#1 "como todos los asesinados en Gaza, que deben de ser inmundicia para estos cristianos defensores de la vida" la gilipollez mas votada, como no
0 K 11
HeilHynkel #2 HeilHynkel
Si no me equivoco hay paises de Centroamérica con leyes similares quie han encarcelado a mujeres por tener abortos espontáneos.
2 K 34
#7 bizcobollo
Al tiempo que hacerse una paja será un genocidio
1 K 27
JohnnyQuest #10 JohnnyQuest
#7 Si consigues que cada esperma fecunde a un ovulo…
2 K 35
#22 concentrado
#15 Yo veo una diferencia clara: al feto, los legisladores, le han derecho como humano, o lo que es lo mismo, lo han convertido en persona y tiene derechos humanos, algo que en la mayoría de países sólo se da a aquellos que han nacido. Las constituciones, así como la carta de DDHH de la ONU, cita que las personas tienen derechos y deberes. De ahí mi duda. Un parque natural no tiene derechos como persona, sólo derechos de protección medioambiental y cultural.
0 K 20
#6 concentrado
Vamos, que han redactado toda una serie de derechos del concebido. Ok. Los sujetos que tienen derechos también tienen deberes. ¿Qué deberes han impuesto al concebido?
0 K 20
JohnnyQuest #9 JohnnyQuest
#6 Un parque natural también tiene un marco de protección ¿qué deberes tiene un parque natural?
1 K 23
#14 concentrado
#9 A un parque natural no se le ha dado el status de persona, que yo sepa.
0 K 20
JohnnyQuest #15 JohnnyQuest
#14 No, pero se le ha dado derechos como a un feto. Luego me permito señalar el defecto de la frase.
0 K 10
MoñecoTeDrapo #18 MoñecoTeDrapo
#15 Un parque no tiene derechos.
0 K 10
vviccio #4 vviccio
La siguiente ley será para reconocer que la Tierra es plana.
1 K 17
Alakrán_ #13 Alakrán_
#4 Para centrar el debate, soy partidario de una ley del aborto por plazos, la ley española la considero una buena ley.
La tierra es redonda, no existe debate, existen subnormales.
Cuando se puede considerar a una persona como tal, es un debate más profundo con distintas aristas; éticas, morales, biológicas y legales.
Un embrión o un feto es un organismo humano en fases de desarrollo, cuando se le da protección, es un tema moral y legal.
Por ejemplo, en España se le da a partir de la semana 14,…   » ver todo el comentario
0 K 14
#20 fingulod
#13 No. En España sólo se considera persona a partir del nacimiento. Y eso no quita que el feto no tenga protección legal, como bien has dicho.
0 K 7
#5 cocococo
Que no se les ocurra recoger el jabón en la ducha porque el zanahorio vendría y les dará todavía más por culo.
0 K 7
#17 NireeN
Entonces, si hay un aborto espontáneo o un mortinato, ¿se tendrá en cuenta como suicidio o como asesinato por parte de la gestante?
0 K 6
MoñecoTeDrapo #19 MoñecoTeDrapo
#17 También hay muertes accidentales. Hay críticas con fundamento que se pierden entre el ruido de las que no lo tienen.
1 K 21

menéame