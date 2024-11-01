Puerto Rico: la gobernadora aprueba una ley que reconoce al concebido como ser humano

La iniciativa forma parte del Proyecto del Senado 923, una propuesta que modifica el Código Penal de Puerto Rico para incluir explícitamente al concebido dentro de la definición de "ser humano" a efectos de los delitos de homicidio y asesinato.
| etiquetas: homicidio , asesinato , aborto , ser humano , feto , puerto rico , sanidad
De verdad que lo siento.
Por salirse un poco del tema en los dos casos.
La tierra es redonda, no existe debate, existen subnormales.
Cuando se puede considerar a una persona como tal, es un debate más profundo con distintas aristas; éticas, morales, biológicas y legales.
Un embrión o un feto es un organismo humano en fases de desarrollo, cuando se le da protección, es un tema moral y legal.
