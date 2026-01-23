edición general
Puente ordena revisar los carriles de ArcelorMittal tras el accidente

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha dado orden de localizar todos los lotes del mismo carril que, según la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios. ArcelorMittal, con fábrica de railes en Gijón, es el suministrador de referencia de Adif que trabaja a través de contratos marco que se van ejecutando en función de las necesidades de suministro del gestor ferroviario. El último acuerdo marco que firmó Adif con ArcelorMittal y la italiana JWS Steel se celebró en 2024 por 134 millones de euros.

etiquetas: oscar puente , ferrocarril , tren , arcelor mittal
23 comentarios
Natxelas_V #2 Natxelas_V *
Pierde el tiempo. El Acero del carril de tren se hace en las acerías de ArcelorMittal en Asturias, que tienen unos controles de calidad brutales en unos laboratorios enormes. Todo se registra. Todo se graba. Todo se controla.
Está intentando echar balones fuera, pero con Arcelor va a dar en hueso.
Quizás, tal vez, pueda rascar algo con la empresa que hizo la soldadura de la vía...
Verdaderofalso #3 Verdaderofalso *
#2 también tienen controles brutales con la contaminación que echan a diario y que superan los límites establecidos por la UE?
Pregunto
www.meneame.net/story/investigacion-periodistica-internacional-destapa

Por investigar desde el origen hasta el final no cuesta nada y más cuando ha habido decenas de muertos
Verdaderofalso #7 Verdaderofalso
#4 a vale que no te interesa hablar de ello.
Natxelas_V #17 Natxelas_V
#7 Mira, repito que conozco muy de cerca Arcelor. El problema con las nubes rojas es de otra índole y es precisamente porque es una parte del proceso donde no se controla tan exhaustivamente lo que entra a la colada y a veces hay fallos por tema de tolvas. Puede entrar un poco más de hierro y verse la famosa nube roja, que tampoco es para tanto, porque tan pronto como sube, cae al suelo. No es algo que se esparza por el aire de Asturias. Aún así, eso también se documenta y controla y se sabe…   » ver todo el comentario
obmultimedia #20 obmultimedia
#7 A esta gente no les interesa que ha provocado el accidente, solo quieren que Oscar Puente dimita para forzar a Sanchez que adelante las elecciones.
#6 Leon_Bocanegra
#3 es que si Puente investiga hasta el final se les cae el argumento de lo mal que lo está haciendo Puente.
oceanon3d #9 oceanon3d *
#2 Son dos partes del mismo puzle creo yo. No se bien como es el tema este de acerias. ¿ArcelorMittal da el acero en bruto y otro lo transforma en vías de tren o lo entrega en forma de vías directamente? ¿la rotura fue en un punto de saladura o en medio de un tramo que suelen ser de mas de una docena de metros?.

Eso de echar balones fuera suena mucho a fan equipo de futbol; a mi me parece ser minucioso.
oceanon3d #16 oceanon3d
#9 Mas datos concretos de esta subida:

"La investigación busca determinar si la vía rota de Adamuz se cambió en la renovación de 2025 o se recolocó una antigua"

cordopolis.eldiario.es/cordoba-hoy/investigacion-busca-determinar-si-v
Romfitay #12 Romfitay
#2 Seguro que tienes razón, aunque a mí me escama que a Arcelor se le permita todo, que se le deje contaminar como si no hubiera un mañana mientras los poderes públicos culpan a los coches (que, milagrosamente, arreglan sus escapes cuando se alejan de la planta), que se le den subvenciones para hacer cosas que luego no hacen... todo para que no dejen mi ciudad, Gijón, como un descampado de parados... Tienen la sartén por el mango y difícil será que nadie vaya contra ellos.
Natxelas_V #15 Natxelas_V *
#12 Cuando hablamos de un accidente con tantos muertos, no tengo ninguna duda de que el juez entrará en Arcelor e investigará los procedimientos de arriba a abajo. Pero como conozco muy (muy) de cerca Arcelor, el laboratorio, las acerías, etc , puedo poner la mano en el fuego de que no encontrarán nada. Los controles de calidad son obsesivos y quedan registros de todo. Cuando una colada sale mal, se rechaza y se reutiliza en una colada posterior afinando lo que haya que afinar.
Pero vamos, que…   » ver todo el comentario
obmultimedia #21 obmultimedia
#15 Nunca pongas la mano en el fuego por nadie.
dalla #13 dalla *
#2 el caso es que hay que determinar si es el rail el que rompe el tren (como están sugiriendo), o el paso de algún/algunos tren/es el que rompe el rail, para que esto no vuelva a suceder. Y como todo (se supone) que tiene ya unos controles de calidad, pero se ha roto, pues hay que volver a revisarlo todo, de arriba a abajo..

#1 el control de calidad ya existía, es muchísimo más importante localizar dónde está el fallo en el procedimiento, este señor no ha revisado personalmente cada metro de vía, pero alguien sí lo ha hecho, antes y después de montarlas, y algo ha fallado ahí. En este caso cargar sólo contra el político no resuelve el problema de fondo.
obmultimedia #19 obmultimedia
#2 Esta haciendo lo que debe de hacer, investigar por muchos frentes hasta dar con las causas del accidente.
Natxelas_V #22 Natxelas_V
#19 Con el palillo en la boca, se me ocurre una. Puente decía que antes por esas vías pasaba un tren cada muchas horas. Y ahora pasan muchos trenes a la hora. Tal vez el tipo de acero de esos carriles estuviese pensado para un tráfico sensiblemente menor que el actual, y de ahí que haya habido desgaste "prematuro". Si es eso, habría que cambiar todo el carril para adecuarlo a las necesidades actuales, con otro tipo de acero más resistente.
Insisto, solo es una idea que se me acaba de pasar por la cabeza.
obmultimedia #23 obmultimedia
#22 Sigue con el palillo en la boca, sigue.
DrEvil #8 DrEvil
Igual es que la mordida de estos fue tan bestia que ahora piensa que tuvieron que instalar material de mala calidad o no le salen los números...
#1 ExtremeñoOrgulloso
Eso se hace ANTES de que mueran 45 personas, señor Puente. Su dimisión está tardando
plutanasio #5 plutanasio
#1 está tragedia y la gente que mira para otro lado poniendo excusas dice mucho de la situación en la que estamos y quienes nos gobiernan
#14 jfgaliza
#5 dice mucho de los carroñeros que les importa un pimiento los 45 muertos, sólo usarlos como arma política. Los mismos que en la DANA acusaban al gobierno de no poner los recursos, y luego se demostró totalmente falso.
Qué puto asco.
#10 joseangel277
#1 Habría que saber cuál es la implicación del ministro un hipotetico fallo de fabricación del carril para que esa dimisión estuviera justificada. ¿no?
#11 fremen11
#1 claro porque todo es infalible y todos los días mueren 45 personas en las mismas circunstancias
obmultimedia #18 obmultimedia
#11 Todos los dias hay accidentes de tren con muertos en el planeta, como tambien hay accidentes de avion, autobuses, coches... Cada dia muere gente en accidentes.
