Puente ordena revisar los carriles de ArcelorMittal tras el accidente

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha dado orden de localizar todos los lotes del mismo carril que, según la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios. ArcelorMittal, con fábrica de railes en Gijón, es el suministrador de referencia de Adif que trabaja a través de contratos marco que se van ejecutando en función de las necesidades de suministro del gestor ferroviario. El último acuerdo marco que firmó Adif con ArcelorMittal y la italiana JWS Steel se celebró en 2024 por 134 millones de euros.