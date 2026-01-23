Puente ordena revisar los carriles de ArcelorMittal tras el accidente

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha dado orden de localizar todos los lotes del mismo carril que, según la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios. ArcelorMittal, con fábrica de railes en Gijón, es el suministrador de referencia de Adif que trabaja a través de contratos marco que se van ejecutando en función de las necesidades de suministro del gestor ferroviario. El último acuerdo marco que firmó Adif con ArcelorMittal y la italiana JWS Steel se celebró en 2024 por 134 millones de euros.
| etiquetas: oscar puente , ferrocarril , tren , arcelor mittal
Está intentando echar balones fuera, pero con Arcelor va a dar en hueso.
Quizás, tal vez, pueda rascar algo con la empresa que hizo la soldadura de la vía...
Pregunto
www.meneame.net/story/investigacion-periodistica-internacional-destapa
Por investigar desde el origen hasta el final no cuesta nada y más cuando ha habido decenas de muertos
No voy a picar.
Eso de echar balones fuera suena mucho a fan equipo de futbol; a mi me parece ser minucioso.
"La investigación busca determinar si la vía rota de Adamuz se cambió en la renovación de 2025 o se recolocó una antigua"
cordopolis.eldiario.es/cordoba-hoy/investigacion-busca-determinar-si-v
Pero vamos, que… » ver todo el comentario
#1 el control de calidad ya existía, es muchísimo más importante localizar dónde está el fallo en el procedimiento, este señor no ha revisado personalmente cada metro de vía, pero alguien sí lo ha hecho, antes y después de montarlas, y algo ha fallado ahí. En este caso cargar sólo contra el político no resuelve el problema de fondo.
Insisto, solo es una idea que se me acaba de pasar por la cabeza.
Qué puto asco.