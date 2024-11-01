edición general
¿Por qué los ferrocarriles no necesitan juntas de dilatación?

Soldadura con termita. Es la solución para unir los rieles de tren. Explicacion de cómo se suelda, procesos de verificación de soldadura y dureza de los rieles. Video de Veritasium, canal de ciencia y tecnología

Pertinax #1 Pertinax
#0 Por qué. Es mi toc.
#3 Tensk
#1

- ¿Por qué? ¿Por qué?
- ¡Adelante!

:roll:
obmultimedia #6 obmultimedia
#1 Por que todo junto va separado y separado va junto?
capitan__nemo #5 capitan__nemo
Entonces el sabotaje no ha sido por calor.
Jakeukalane #9 Jakeukalane
#0 www.youtube.com/watch?si=80TThjq9kyy92l4E&v=lg99nGG8apM
lo de siempre. En este caso el ID del víde es lg99nGG8apM Todo lo demás de la dirección es para trackeo. Así que la URL normal es www.youtube.com/watch?v=lg99nGG8apM

@imparsifal ¿cómo de difícil es realizar un párser que compruebe direcciones más allá de que sean idénticas? Es que yo, que no soy programador, creo que puedo llegar a conseguirlo con un par de días. Así que un programador experto debería saber…   » ver todo el comentario
#8 ayarin
Esto de comprimirlas y que no se deformen, no me lo acabo de creer.
domadordeboquerones #4 domadordeboquerones
Porque se dilata?
#2 cocococo
El del vídeo tiene un acento muy raro, parece que está cantando.
menéame