Una investigación periodística internacional destapa la cara oculta de ArcelorMittal

"La ruta del acero" analiza los impactos medioambientales y para la salud pública de la multinacional en España, Brasil, México y Francia. La acería de ArcelorMittal en Gijón libera partículas finas que superan los 20 µg/m³ según mediciones independientes de la Universidad de Oviedo registrando hasta 35 µg/m³ en barrios como El Natahoyo. En 2022, las emisiones de dióxido de azufre alcanzaron 1.200 toneladas, un 20% por encima de los permisos de la Unión Europea, contaminando suelos con ácido sulfúrico que acidifica ríos cercanos.