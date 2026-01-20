edición general
Puente confirma "marcas" en los cinco primeros coches del Iryo y en otros trenes que pasaron por ese tramo

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha confirmado este miércoles que hay "marcas" en los bogies —unas piezas del tren que sirven para dirigir las ruedas— de los cinco primeros coches del Iryo, que son los que descarrilaron. Además, Puente ha explicado que se han examinado otros trenes que pasaron previamente por ese tramo y "en alguno se ha observado alguna muesca parecida; en concreto, en los dos o tres [trenes] que pasan con anterioridad".

MiguelDeUnamano #10 MiguelDeUnamano
#8 No, no está cerrada, se puede votar todavía.
2 K 52
#8 mcfgdbbn3
#3: Esa está cerrada.
0 K 12
#12 Vactor20
#3 Esa es sensacionalista a mas no poder, admitir es consecuencia de antes haber negado algo. Aqui no se ha negado nunca nada. A mas esa noticia esta cerrada por sensacionalista, como debe ser.
1 K 10
#17 Eukherio
#12 En el 20minutos son especialistas en redacción creativa de titulares.
0 K 8
duende #14 duende
#3 No, esta aporta mucha más información
1 K 13
#13 mcfgdbbn3 *
#2: No tiene porqué ser así, a lo mejor los raíles se iban separando poco a poco hasta que uno de los bogies saltó y tomó el desvío indebidamente.

Aunque yo personalmente, creo que se deberían adoptar algunas medidas de seguridad pasivas, como revisar los desmontes para que no tengan salientes donde puedan chocar los trenes y el tema de los escapes que puse en el Nótame.
2 K 34
#27 Leon_Bocanegra
#23 efectivamente, nadie quiere caer en un pozo de mierda.
2 K 34
#7 Leon_Bocanegra
A ver, señores, si sale información que no deja mal al gobierno, no la publiqueis. Que mi colega @Febrero2034 se podria ofender por ello.
2 K 32
anarion321 #26 anarion321
#7 ¿Por qué exactamente esta noticia no deja mal al gobierno? No le deja ni bien, ni mal, aún hay por determinar.

Pero que haya responsabilidad del gobierno sigue sobre la mesa, me lo invento en base a lo leído, parece que hay algo que ha dejado muescas en las ruedas de varios trenes que pasaron recientemente por la vía.

Podría ser que hubiera un mal mantenimiento que derivara en una rotura muy reciente de la vía, los que han pasado hace más tiempo no presentan esas muescas, solo los recientes, pero algunos lo presentan en un lado y otros en ambos, quizá podría ser que a medida que los trenes iban circulando, la avería se iba intensificando hasta llegar a un grado en el que provoca rotura y descarrilamiento. ¿No?
0 K 8
#29 Leon_Bocanegra
#26 Por qué exactamente esta noticia no deja mal al gobierno?

No lo se, eso deberías preguntárselo a #5 que es el que afirma que las noticias que dejan mal al gobierno, no salen.
0 K 10
anarion321 #35 anarion321
#29 Ciertamente en portada no suelen salir.

Esta no parece tampoco.
0 K 8
#38 Leon_Bocanegra
#35 claro, porque de momento las noticias que han salido dejando mal al gobierno han sido noticias basura de la chusma de derechas. No querrás que semejante mierda suba a portada?
0 K 10
anarion321 #41 anarion321
#38 Tiene toda la pinta de que opinas eso de cualquier noticia que deje mal al gobierno. En fin.
0 K 8
#24 Leon_Bocanegra
#22 curiosamente al comentario al que respondo te limitas a seguirle el juego, pidiéndole que tenga Fe. No vengas ahora de digno, por favor
2 K 30
duende #28 duende
#24 Si, porque hay mucha gente aquí que tiene una agenda, y a la que no le importan los hechos sino sólo el relato.
1 K 23
#30 Leon_Bocanegra
#28 si, como por ejemplo #11 ese mismo al que tú le has pedido que tenga Fe.
0 K 10
tronchastiles #33 tronchastiles
#30 No, la agenda son los que intentáis defender a vuestro gobierno con argumentos a cual más delirante.
Muchos nos suda la polla el gobierno o los inútiles de la oposición y solo reflejamos lo que es evidente, sin tomar a nuestros interlocurores como si fueran retrasados.

#28
0 K 13
#36 Leon_Bocanegra *
#33 te pediría que mostrases un solo argumento que haya usado yo para defender a nadie. Seguramente buscarías en mi perfil y el primer comentario mío que encontrarías defendiendo a alguien, es el que acabo de hacer hace unos minutos defendiendo a Moreno Bonilla


Pero la verdad es que me suda la polla tú opinión. Así que no hace falta que busques nada. Sigue con tu campaña de enmierdar contra el gobierno, que nadie te aleje de tu misión.
0 K 10
tronchastiles #39 tronchastiles
#36 Para sudarte la polla mi opinión bien por culo que das.
Para mi que algo falla en tu argumentación.
0 K 13
#43 Leon_Bocanegra
#39 cierto, tienes razón.
Culpa mía por poner mal esa frase. Te lo copio todo ahora corregido y poniendo en negrita lo importante



te pediría que mostrases un solo argumento que haya usado yo para defender a nadie. Seguramente buscarías en mi perfil y el primer comentario mío que encontrarías defendiendo a alguien, es el que acabo de hacer hace unos minutos defendiendo a Moreno Bonilla


Pero la verdad es que me suda la polla lo que tú opines sobre mi.

Así que no hace falta que busques nada. Sigue con tu campaña de enmierdar contra el gobierno, que nadie te aleje de tu misión.
0 K 10
duende #34 duende
#30 No se nada de #11, pero su comentario me ha hecho gracia, y yo tengo más fe que él.
1 K 23
#40 Leon_Bocanegra
#34 pues eso, que si te hace gracia su comentario, no vengas luego de digno molestándote por el mío, ya que es lo mismo pero al revés. Que de eso trataba mi comentario , de mostrar lo absurdo de su argumento dándole la vuelta.
0 K 10
#21 Leon_Bocanegra *
#19 lo siento, pero no pincho en The Objetive ,ni con tu ratón.
2 K 23
tronchastiles #23 tronchastiles
#21 xD xD xD
Claro, no sea que te caigas de tu cámara de eco.
0 K 13
thror #44 thror
#23 Si tienes a The Ojete como referencia para informarte, eso dice mucho de ti.
0 K 10
thror #42 thror
#21 Sana eleccion.
0 K 10
duende #1 duende
Diría, que la vía gana puntos como sospechosa.
1 K 18
#2 Sacapuntas *
#1 Como factor subyacente pero no como desencadenante porque si lo fuera, el primer tren habría descarrilado. Hay algo más.
0 K 11
duende #9 duende
#2 No soy ningún experto, lo que decían en la radio alguien que en principio lo era, es que esto podrían ser marcas de una microfisura que se va abriendo hasta que ...
0 K 10
tronchastiles #11 tronchastiles
#1 Lo que no sé es como aqui podrán echarle la culpa al Iryo de las muescas en los trenes previos ... :shit:
1 K 21
duende #15 duende
#11 Ten fe.
1 K 23
duende #16 duende
#11 Ten fe, esto es Meneame.
1 K 23
#32 muerola
#16 según pone en la noticia, en algunos trenes no hay marcas y en otro las marcas están en el otro lado
Vamos que no hay nada concluyente
1 K 22
#18 Leon_Bocanegra
#11 tampoco sabemos cómo vais a hacer los de siempre para culpar al gobierno.

Pero tenemos fe en vosotros.
6 K 72
duende #22 duende
#18 Parece que te preocupa más no echar la culpa al gobierno que ver lo que ha pasado.
1 K 23
Kasterot #31 Kasterot
#22 parece que te preocupa mas echar la culpa al gobierno que que se sepa lo que ha pasado. Para otras cosas bien que se aguarda a los resultados mínimos de una investigación, en esto , ponemos el cartucho de dinamita debajo de la silla del perro para echarle ya
0 K 14
duende #37 duende *
#31 ¿En que punto exactamente he echado la culpa al gobierno?, me limito a poner una noticia, y a decir que la vía gana puntos como causa del problema (lo que me parece una consecuencia lógica de la noticia), no a afirmar que lo sea.
Particularmente preferiría que la culpa estuviera en el tren, porque si estuviera en la vía podríamos tener muchos más problemas ahí fuera esperando que salten, pero mis preferencias personales son irrelevantes, intento ser objetivo .
0 K 10
themarquesito #20 themarquesito
#11 Lo que yo entiendo de las declaraciones de Puente es que debe haber sido un daño muy reciente. Los trenes que pasaron más de una hora antes no tienen muescas, con lo que habría que averiguar qué pasó en la vía para producir esas muescas
1 K 30
tronchastiles #25 tronchastiles
#20 Los testigos de los trenes anteriores comentan esto:
www.diariosur.es/malaga-capital/viajaba-tren-anterior-zona-accidente-v
0 K 13
Febrero2034 #5 Febrero2034
Información importante sobre el accidente, por supuesto, no sale si deja algo mal al gobierno...
0 K 7
#4 rodrig
Vamos a ver qué dicen. La cuestión es que aquí hay muchos cibervoluntarios de izquierdas que es posible que quieran desviar la atención de lo importante: conocer la verdad.
2 K 6
Paltus #6 Paltus
#4 Bueno, por lo menos Puente no está ocultando/mintiendo como los de la comparativa Mazón y cia.
6 K 67

