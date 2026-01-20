Puente confirma "marcas" en los cinco primeros coches del Iryo y en otros trenes que pasaron por ese tramo

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha confirmado este miércoles que hay "marcas" en los bogies —unas piezas del tren que sirven para dirigir las ruedas— de los cinco primeros coches del Iryo, que son los que descarrilaron. Además, Puente ha explicado que se han examinado otros trenes que pasaron previamente por ese tramo y "en alguno se ha observado alguna muesca parecida; en concreto, en los dos o tres [trenes] que pasan con anterioridad".