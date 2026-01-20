Puente confirma "marcas" en los cinco primeros coches del Iryo y en otros trenes que pasaron por ese tramo

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha confirmado este miércoles que hay "marcas" en los bogies —unas piezas del tren que sirven para dirigir las ruedas— de los cinco primeros coches del Iryo, que son los que descarrilaron. Además, Puente ha explicado que se han examinado otros trenes que pasaron previamente por ese tramo y "en alguno se ha observado alguna muesca parecida; en concreto, en los dos o tres [trenes] que pasan con anterioridad".
| etiquetas: puente , iryo , trenes , accidente
Aunque yo personalmente, creo que se deberían adoptar algunas medidas de seguridad pasivas, como revisar los desmontes para que no tengan salientes donde puedan chocar los trenes y el tema de los escapes que puse en el Nótame.
Pero que haya responsabilidad del gobierno sigue sobre la mesa, me lo invento en base a lo leído, parece que hay algo que ha dejado muescas en las ruedas de varios trenes que pasaron recientemente por la vía.
Podría ser que hubiera un mal mantenimiento que derivara en una rotura muy reciente de la vía, los que han pasado hace más tiempo no presentan esas muescas, solo los recientes, pero algunos lo presentan en un lado y otros en ambos, quizá podría ser que a medida que los trenes iban circulando, la avería se iba intensificando hasta llegar a un grado en el que provoca rotura y descarrilamiento. ¿No?
No lo se, eso deberías preguntárselo a #5 que es el que afirma que las noticias que dejan mal al gobierno, no salen.
Esta no parece tampoco.
Muchos nos suda la polla el gobierno o los inútiles de la oposición y solo reflejamos lo que es evidente, sin tomar a nuestros interlocurores como si fueran retrasados.
#28
Pero la verdad es que me suda la polla tú opinión. Así que no hace falta que busques nada. Sigue con tu campaña de enmierdar contra el gobierno, que nadie te aleje de tu misión.
Para mi que algo falla en tu argumentación.
Culpa mía por poner mal esa frase. Te lo copio todo ahora corregido y poniendo en negrita lo importante
te pediría que mostrases un solo argumento que haya usado yo para defender a nadie. Seguramente buscarías en mi perfil y el primer comentario mío que encontrarías defendiendo a alguien, es el que acabo de hacer hace unos minutos defendiendo a Moreno Bonilla
Pero la verdad es que me suda la polla lo que tú opines sobre mi.
Así que no hace falta que busques nada. Sigue con tu campaña de enmierdar contra el gobierno, que nadie te aleje de tu misión.
Claro, no sea que te caigas de tu cámara de eco.
Vamos que no hay nada concluyente
Pero tenemos fe en vosotros.
Particularmente preferiría que la culpa estuviera en el tren, porque si estuviera en la vía podríamos tener muchos más problemas ahí fuera esperando que salten, pero mis preferencias personales son irrelevantes, intento ser objetivo .
www.diariosur.es/malaga-capital/viajaba-tren-anterior-zona-accidente-v