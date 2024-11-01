·
·
5
meneos
13
clics
Puente asegura que se siente «capacitado» para continuar al frente del Ministerio
El ministro de Transportes afirma no albergar ningún temor de que el presidente del Gobierno le pida la dimisión por el accidente de Adamuz
|
etiquetas
:
puente
,
dimisión
,
adamuz
,
transportes
4
1
2
K
28
politica
25 comentarios
4
1
2
K
28
politica
#3
nemesisreptante
Es lo que faltaba dejar a todos los inútiles que han sido incapaces de gestionar una catástrofe, recompénsarles y echar a un tío que lleva trabajando desde el minuto cero con una profesionalidad impecable
12
K
120
#4
k-loc
*
¿Y que va a decir? "
Soy un inúti que no se entera de nada salvo de mensajear en Twitter
." ¿Reconocer que las cosas no se han hecho bien?
#1
"
Los medios han magnificado una de las causas para justificar el relato de que el gobierno es el culpable
". La vía partida. Foto de la GC de lunes. La infraestructura es gestionada por el ministerio del que es responsable Puente. ¿Quién es el culpable? Si construyo una casa y con el tiempo se cae una teja y mata a un…
6
K
26
#7
DenisseJoel
#4
O sea que si una casa se cae, construida por una empresa que construye millones de casas al año, el responsable es el CEO de la constructora. Pues no me suena que funcione así.
Igual antes mirarían si el arquitecto, el responsable de obra, el encargado de obtener los materiales, etc, han tenido algo que ver.
2
K
33
#10
k-loc
*
#7
Si has usado materiales no adecuados o has desarrollado la instalación de manera defectuosa, por supuesto.Y pinta tiene a eso. Al tiempo. La diferencia es que el arquitecto, responsable, etc los elige él, que es quién acuerda los contratos y los pliegos de las obras. Y al final, si pasa en mi terreno, el responsable último soy yo.
Y hay quejas y videos que demuestran que la infraestructura no estaba bien. ¿Se hizo algo? Ya te respondo yo: NO.
#11
Y se metió con Madina, por no seguir el hilo oficial del partido. Que eso ya es para nota y demuestra el tipo de gentuza que es este pajaruelo.
2
K
13
#17
sotillo
#4
Pues es de lo mejor que hay en política, dime uno del pp que esté más cualificado, en Vox ni te molestes
1
K
22
#19
k-loc
#17
Eso, si quieres, se lo explicas a los familiares de los muertos y heridos. Diles que es de lo mejor y menos mal que lo tenemos al frente. Y que te creas que este pajaruelo es de lo mejor denota el nivel ínfimo al que han caído tanto los políticos (inútiles todos ellos) como los adláteres que los alabáis como si fueran dioses. Así nos va.
0
K
7
#14
Gadfly
#3
impecable!
0
K
6
#1
obmultimedia
*
no veo el motivo de que tenga que dimitir, aun no se han esclarecido al completo las causas reales del accidente.
Los medios han magnificado una de las causas para justificar el relato de que el gobierno es el culpable., no es tan sencillo, hay mucha cadena de mando de por medio, a parte si hubiera estado defectuosa, como ha aguantado tanto tiempo sin romperse? No me cuadra esa hipotesis.
4
K
52
#8
Lamantua
*
#1
En el caso de que sean los raíles, de quién es la responsabilidad..? Yo también me siento capacitado para ser ministro.
0
K
9
#9
obmultimedia
#8
y que ha provocado que se rompa?
0
K
11
#16
sotillo
#1
Hombre aquí no se dice pero donde van a rodar cabezas es en las empresas privadas, los contratos a nivel mundial en la alta velocidad son muy importantes y las empresas españolas están en los primeros puestos, aclarar lo que ha pasado es primordial y aunque se diga y puede que así sea, que el tren de Hitachi no tiene culpa, los ingenieros van a revisar el último tornillo y ver exactamente por qué su ingeniería se ha dado la hostia por el fallo de una soldadura
1
K
22
#11
Empakus
Se me ocurren tantísimos motivos por los que Puente debe dimitir...
Hale, voy a poner unos cuantos...
1) No tiene ninguna formación ni capacidad técnica relacionada con el cargo que desempeña. Hecho que debería ser excluyente para todo alto cargo.
2) No detectó ni denunció ninguno de los chanchullos de sus predecesores y compañeros de partido.
3) Muestra una increíble falta de profesionalidad con sus exabruptos en RRSS y en algunas declaraciones.
4) Decidió amenazar públicamente a usuarios de…
3
K
37
#15
Gadfly
#11
es usted un valiente, le van a funad negativos...( o no)
1
K
16
#24
Sigo_intentandolo
#11
puedes decirme un ministro que haya dado una rueda de prensa de 2.5 horas de preguntas abiertas?
1
K
18
#25
nemesisreptante
#11
pides su dimisión en base a tus opiniones como me imaginaba. Yo hasta ahora cuando pido una dimisión lo hago en base a hechos.
0
K
11
#6
meroespectador
*
Yo creo que su trabajo comienza precisamente ahora, tras la catástrofe, el al frente del ministerio de transportes tienen que averiguar que ha pasado, comunicar de manera transparente, averiguar donde están los problemas y corregirlos. Si tiene que meter mano a la estructura de ADIF, que la meta, tiene que limpiar toda la mierda. Dimitir ahora es el peor momento porque se pierde la ventana de oportunidad y el soporte para hacerlo, hay que meter la lupa y revisar lo que haga falta hasta dar con el problema o con la estructura que "escondió" el problema.
3
K
37
#12
Pájaroloco
#6
"Su trabajo comienza ahora"? Totalmente de acuerdo aunque terminar siendo ingeniero de caminos le va a costar unos años.
0
K
7
#21
meroespectador
*
#12
El tiene que gestionar y poner a la gente que sabe a trabajar, sin limitaciones. No hace falta ser ingeniero, tiene que liderar y despejar el camino burocrático a los grupos de trabajo para que puedan acceder a toda la información y poner contra las cuerdas a quien quiera tapar cosas, poner negro sobre blanco en las actuaciones de todos los que han intervenido en la ecuación. Cuando lleguen las conclusiones, hacerlas públicas y si hay que tomar medidas o reformar las estructuras que han llevado a esta situación, hacerlo. Tiene los medios, por eso digo que su trabajo comienza ahora de verdad. Si no es capaz de sacar esto adelante para que esto no vuelva a repetirse, entonces si, debería dimitir.
1
K
18
#5
Feindesland
No veo por qué iba a dimitir.
1
K
25
#13
SHC_1987
No, si al final ser ministro va a ser un chollo, mandas en todo pero luego si pasa algo, no tienes ninguna responsabilidad de nada...
1
K
20
#23
javibaz
#13
esos no son ministros, son jueces.
0
K
14
#20
yoma
Si en un edificio se coloca mal una viga y se cae, ¿es la culpa del dueño de la constructora o del que ha puesto mal la viga?
0
K
11
#2
Pontecorvo
"Fuentes de Moncloa aseguran que el presidente del Gobierno tiene fe absoluta en su gestión y en su capacidad de evitar que esta crisis escale".
Vamos, que su cese es inminente.
0
K
10
#18
sotillo
#2
Otro capítulo del gobierno se rompe, hombre yo si lo dice Podemos lo mismo le doy una vuelta pero el pp no tiene derecho ni abrir la boca por que lleva el cien por cien de cagadas en toda la historia de su partido
0
K
11
#22
hazardum
Personalmente, pienso que los ministros tienen que ser algo parecido a lo que se ve en la serie de chernobyl con Borís Shcherbina y Legasov, es decir alguien que sabe gestionar, conseguir recursos, dar la cara y pegarse de ostias pero apoyándose en científicos y expertos en la materia, ya que no es lo mismo saber de una materia que mandar y gestionar, lo ideal seria la conjunción de ambas cosas, pero no es algo sencillo.
No se sabe aun las causas de lo ocurrido, pero si fuera culpa por parte…
0
K
8
