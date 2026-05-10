Te puedes llevar los muebles de tu arrendador si se olvida hacer un inventario en el contrato de alquiler

En derecho, todo lo que no está escrito, no existe. O al menos, luego puede ser muy difícil de justificar. La Audiencia Provincial de Barcelona desestima la reclamación de un propietario que exigía 9.500 euros por muebles y enseres supuestamente hurtados al no existir inventario ni prueba documental que acreditara que el piso se alquiló amueblado. Una resolución que sirve como advertencia para el resto de caseros: sin inventario detallado ni prueba documental del estado inicial, la desaparición de enseres pierde gran parte de su viabilidad proc
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Pero como explica el artículo nada que haciendo un inventario, fotos, etc, no se pueda solucionar o evitar.
Lo mejor de todo: que había inventario y que era facilísimo verificar si habíamos devuelto lo que se nos cedió o no.
Al final sólo soltó la fianza cuando le amenazamos con la demanda.
Las cuentas claras y el chocolate espeso. Hay mucho listo que piensa que puede hacer lo que le salga de las narices, pero que cuando el juez asoma les falta tiempo para achantarse. La típica postura de matón de patio de colegio.
De la misma manera que si yo alquilo un coche, lo primero que me hacen es entregar un papel que dice que modelo de coche es, que matrícula y he de firmar un contrato donde especifica el estado en el que se encuentra el coche y que en caso de hacer otros desperfectos, yo lo… » ver todo el comentario