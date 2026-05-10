edición general
4 meneos
23 clics

Te puedes llevar los muebles de tu arrendador si se olvida hacer un inventario en el contrato de alquiler

En derecho, todo lo que no está escrito, no existe. O al menos, luego puede ser muy difícil de justificar. La Audiencia Provincial de Barcelona desestima la reclamación de un propietario que exigía 9.500 euros por muebles y enseres supuestamente hurtados al no existir inventario ni prueba documental que acreditara que el piso se alquiló amueblado. Una resolución que sirve como advertencia para el resto de caseros: sin inventario detallado ni prueba documental del estado inicial, la desaparición de enseres pierde gran parte de su viabilidad proc

| etiquetas: arrendador , alquiler , mueble , propietario , renta , casa , vivienda , casero
3 1 1 K 26 actualidad
10 comentarios
3 1 1 K 26 actualidad
Comentarios destacados:      
powernergia #1 powernergia
Puedes robar al arrendador sin consecuencias jurídicas.
8 K 87
#6 EISev
#1 otra cosa que venga luego a medirte el lomo con un palo no recogido en el contrato de alquiler y por tanto inexistente
1 K 22
#10 Almirantecaraculo
#1 pues exactamente igual que el arrendador con las fianzas.
Pero como explica el artículo nada que haciendo un inventario, fotos, etc, no se pueda solucionar o evitar.
0 K 8
#2 Hynkel
Hace años a mí y mis compañeros de piso de entonces casi nos pasa al revés. Casero listillo que quería quedarse la fianza porque nos habíamos llevado muebles nuestros.

Lo mejor de todo: que había inventario y que era facilísimo verificar si habíamos devuelto lo que se nos cedió o no.

Al final sólo soltó la fianza cuando le amenazamos con la demanda.

Las cuentas claras y el chocolate espeso. Hay mucho listo que piensa que puede hacer lo que le salga de las narices, pero que cuando el juez asoma les falta tiempo para achantarse. La típica postura de matón de patio de colegio.
5 K 69
estemenda #3 estemenda
Puedes, el inquilino del piso de mis padres se llevó del trastero herramientas mías por valor de varios miles de euros. Ni qué decir tiene que en cuanto fue posible se le rescindió el contrato de alquiler. No creo que le haya salido a cuenta.
2 K 36
HeilHynkel #8 HeilHynkel
Parece una norma estilo Homer Simpson: si no está atornillado, te lo puedes llevar.
2 K 25
#4 WifredoIII_ElGayu
Todo esto ayuda un montón a que fluya la oferta de alquiler
1 K 22
taSanás #5 taSanás *
3_# a quien se le ocurre dejarle miles de euros en herramientas al inquilino en el trastero?
1 K 21
#9 silzul
Más bien se llama garantias contractuales/jurídicas y afecta a ambas parte para que no haya burradas. Y para eso existen los contratos para dejar todo por escrito. No puedes reclamar nada de lo que no haya prueba de ello.

De la misma manera que si yo alquilo un coche, lo primero que me hacen es entregar un papel que dice que modelo de coche es, que matrícula y he de firmar un contrato donde especifica el estado en el que se encuentra el coche y que en caso de hacer otros desperfectos, yo lo…   » ver todo el comentario
0 K 8
#7 Penadeoccidente
Bueno luego ellos te roban la fianza “para limpiar” aunque cuando entraste debajo del sofá había roña a mansalva
0 K 7

menéame