Te puedes llevar los muebles de tu arrendador si se olvida hacer un inventario en el contrato de alquiler

En derecho, todo lo que no está escrito, no existe. O al menos, luego puede ser muy difícil de justificar. La Audiencia Provincial de Barcelona desestima la reclamación de un propietario que exigía 9.500 euros por muebles y enseres supuestamente hurtados al no existir inventario ni prueba documental que acreditara que el piso se alquiló amueblado. Una resolución que sirve como advertencia para el resto de caseros: sin inventario detallado ni prueba documental del estado inicial, la desaparición de enseres pierde gran parte de su viabilidad proc