¿Puede la humanidad detener un asteroide que mata planetas?

Imagina un asteroide tan grande, tan veloz y tan imparable que su sola trayectoria podría destruir la Tierra entera. ¿Estamos preparados para enfrentar semejante amenaza? En este video, se explora la ciencia de la defensa planetaria: desde los métodos que ya existen para detectar y desviar objetos peligrosos, hasta los escenarios más extremos en los que solo la tecnología, la coordinación global y quizá algo de suerte, podrían s

hdblue #1 hdblue
Viendo hacia donde nos dirigimos, tal vez es hora de apoyar al team asteroide.
Dene #2 Dene
ufff.... no veo a pobre de Bruce Willis ahora para esos trotes....
Aokromes #3 Aokromes
yo creo que a una distancia suficiente bien colocando cohetes o explosivos se podria desviar el asteroide de colisionar contra la tierra, o tal vez acelerarlo para que pase por el punto que sea antes de que la tierra pase y con un poco de suerte empujarlo al sol.
pero claro, no seria a unos cientos de miles de kms de la tierra, tendria que ser mucho mas lejos.
#8 Charlich *
#3 mírate el video que ahí lo explican muy bien :-)
shake-it #4 shake-it
Para matar el planeta no necesitamos ayuda de nadie!
DayOfTheTentacle #5 DayOfTheTentacle
llamad a los 4 fantásticos!
ingenierodepalillos #10 ingenierodepalillos
#5 Los han deportado, ahora mismo solo están Los 4 Fanáticos.
#6 Feliberto
¿Puede un asteroide detener una humanidad que mata planetas?
Fisionboy #7 Fisionboy
No creo. Bruce Willis ya no está para estos trotes...
#9 Baneado_por_sincero
No haría falta reventarlo. Con fijarle una vela solar se podría desviar la trayectoria....
Catacroc #11 Catacroc
No, siguiente pregunta.
#12 uvi
No, unos dirían que es woke, otros que es un peligro y otros que es un invento de los rojos para meter miedo y mientras discutimos el asteroide ya ha impactado.

Es como el calentamiento global,
Josecoj #13 Josecoj
Justamente ayer vi “No Mires hacía arriba”, y no, no podremos. Somos completamente subnormales
menéame