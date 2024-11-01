¿Puede la humanidad detener un asteroide que mata planetas?  

Imagina un asteroide tan grande, tan veloz y tan imparable que su sola trayectoria podría destruir la Tierra entera. ¿Estamos preparados para enfrentar semejante amenaza? En este video, se explora la ciencia de la defensa planetaria: desde los métodos que ya existen para detectar y desviar objetos peligrosos, hasta los escenarios más extremos en los que solo la tecnología, la coordinación global y quizá algo de suerte, podrían s