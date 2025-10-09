¿Puede ganar mañana Donald Trump el Premio Nobel de la Paz?

Vayamos al grano: no hay nada que le gustaría más a Donald Trump que ganar el Premio Nobel de la Paz, cuyo anuncio está previsto para este viernes por la mañana. De hecho, la carrera contra reloj de las negociaciones en Egipto entre Israel y Hamas, auspiciada por el presidente estadounidense, parece alocadamente diseñada para llegar con un resultado histórico en vísperas de que el Comité Noruego pronuncie dentro de unas horas en Oslo el nombre del agraciado.
| etiquetas: nobel , paz , trump
Pero lo comparto por aquí por recordar que mañana veremos a Trump llorar a pesar de haber conseguido la paz entre Aberbajan y Albania.
Recurrir a la beligerancia y represiones abusando del poder (incluso a niveles de tiranía, como efectivamente hace dentro de su propio país) para que te otorguen un galardón, es cualquier cosa menos pacífico.
La reputación del Nobel fue dañada bastante en el momento en que se lo dieron a Obama.
Si se lo dan a Trump, los noruegos se quedan a verlas venir con su galardón sueco.
No obstante, no sería de extrañar que empresas noruegas con inversiones y proyectos en suelo estadounidense, pierdan de la noche a la mañana los permisos que les fueron otorgados antes de Trump.