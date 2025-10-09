edición general
¿Puede ganar mañana Donald Trump el Premio Nobel de la Paz?

Vayamos al grano: no hay nada que le gustaría más a Donald Trump que ganar el Premio Nobel de la Paz, cuyo anuncio está previsto para este viernes por la mañana. De hecho, la carrera contra reloj de las negociaciones en Egipto entre Israel y Hamas, auspiciada por el presidente estadounidense, parece alocadamente diseñada para llegar con un resultado histórico en vísperas de que el Comité Noruego pronuncie dentro de unas horas en Oslo el nombre del agraciado.

#1 Grahml
Obviamente no.

Pero lo comparto por aquí por recordar que mañana veremos a Trump llorar a pesar de haber conseguido la paz entre Aberbajan y Albania.
Veelicus #7 Veelicus
#1 No tengo tan claro que no se lo den, imagino que no porque los Noruegos afortunadamente para ellos son bastante independientes, pero a saber con que les ha podido chantajear
#19 Grahml *
#7 #10 Precisamente.

Recurrir a la beligerancia y represiones abusando del poder (incluso a niveles de tiranía, como efectivamente hace dentro de su propio país) para que te otorguen un galardón, es cualquier cosa menos pacífico.

La reputación del Nobel fue dañada bastante en el momento en que se lo dieron a Obama.

Si se lo dan a Trump, los noruegos se quedan a verlas venir con su galardón sueco.

No obstante, no sería de extrañar que empresas noruegas con inversiones y proyectos en suelo estadounidense, pierdan de la noche a la mañana los permisos que les fueron otorgados antes de Trump.
Atusateelpelo #10 Atusateelpelo
#1 ¿Obviamente? Desdeñas con mucha facilidad las presiones para que se lo lleve...
#13 diablos_maiq
#9 pero no adivino
elGude #20 elGude
#13 bueno, eso lo veremos mañana.
elGude #3 elGude
Que gane Pedro Sánchez, por las risas.
Spirito #6 Spirito
#3 ¿Quieres que te propongamos a ti o ya, si eso, te esperas un poco a que pidamos tu beatificación? :troll:
elGude #9 elGude
#6 la beatificación se me queda corta, porque soy divino.
Spirito #11 Spirito
#9 Ya lo sé. Si es para que tus monaguillos lo vean más claro. xD
elGude #22 elGude
#11 no me van las menores de 30.
pepel #18 pepel
Primero tendrá que vaciar las cárceles de EL SALVADOR.
lobotomico2 #2 lobotomico2
Con amenazar invadir Noruega...
ChukNorris #23 ChukNorris *
#2 Pero es un premio que se da cada año, si fuese menester, podría conseguir la paz entre EEUU y Noruega para la candidatura del año que viene.
wata #17 wata
Si se lo dan a Trump deberían dárselo a Nets yahu...puestos a dárselo a asesinos ...
XtrMnIO #15 XtrMnIO
20000 millones de dolares en armas para que los sionistas maten niños le avalan, esos niños iban a ser terroristas!!! Iban a querer no morirse!!
#16 cajadecartonmojada
Ojalá se lo den a Francesca Albanese.
Spirito #4 Spirito
Antes que se lo den a alguno de la camarilla yanquineja o a Netanyahu, por ejemplo, prefiero que se lo lleve el Zanahorio, a ver si así relaja unos días su narcisismo y el mundo puede respirar en paz. No sé.
Josecoj #5 Josecoj
Desde luego es al único que puede aspirar porque siendo mongolo perdido el de física no se lo dan ni de coña
Spirito #8 Spirito *
#5 Bueno, bueno.. no desesperes al Zanahorio, que a poco que mueva su neurona aquí en MnM puede ganar aquí algún premio o medallita. :roll:
vilgeits #12 vilgeits
Dicen que las canditaturas ya estaban cerradas cuando se presentó. Si lo gana es que hay tongo.
Spirito #14 Spirito
#12 ¿Tongo en los Nobel de la Paz? ¡Qué imaginación tienes! xD
Hollywoodlandia #21 Hollywoodlandia
En lo personal creo que ha hecho más que por ejemplo Obama o cualquier otro. Literalmente el si con dureza pide el fin de guerras
