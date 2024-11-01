edición general
PSOE, PP y Vox unen sus votos contra una iniciativa de Podemos para rebajar los alquileres y convertir en indefinidos los contratos de arrendamiento

El PSOE, el PP, Vox y Junts han votado este martes en contra de una proposición no de ley presentada por Podemos, donde se solicitaba rebajar por ley los alquileres, prohibir las operaciones de compra de vivienda que no tengan fin residencial o convertir en indefinidos los contratos de arrendamiento, entre otros puntos.

17 comentarios
Robus
y convertir en indefinidos los contratos de arrendamiento

O, dicho de otra forma, solucionar el problema del alquiler logrando que nadie alquile nada.

Es una manera, sí...
alcama
#4 soluciones de gente con un cerebro de un niño de 5 años
#12 Penadeoccidente
#4 Entonces si nadie alquila nada, entiendo que se venderán un monton de viviendas y bajara el precio de compra?
sleep_timer
Vamos a ver.
El problema de la vivienda no tiene porque derivarse a los propietarios.
Que miren que se hizo en Viena, que allí funciona.
#16 pirat
#11 Opino igual, trasladar la carga de lo que debería ser una función de la administración, a la espalda de los propietarios no es más que una muestra de incapacidad.
Y no todo es construir más, que ha demostrado empeorar el problema... entre otras alternativas se podría implementar una agencia pública de alquiler que acogiera a propietarios que huyen actualmente del disuasorio riesgo a alquilar a cambio de seguridad a un rédito algo menor que el de mercado.
Vaya, podemos ahora se ha olvidado de su feminismo y quiere ir de guay a base de boutades. Como convertir un proyecto ilusionante en rechazable, todo por pijipis madrilis. Patético y suicida.
bronco1890
Ya existe el contrato de alquiler vitalicio a precio fijo, se llama compra de vivienda.
Otra cosa es que pretendas que la compre otro para disfrutarla tú.
#13 Penadeoccidente
#8 Compra de vivienda implica tener 60.000 euros en el banco minimo
NPCMeneaMePersigue
Los fondos venden sus activos inmobiliarios en España: Blackstone y Cerberus venderán de 9.000 unidades www.meneame.net/m/actualidad/fondos-venden-activos-inmobiliarios-espan
Harkon #15 Harkon
#1 #2 #9 #6 Esta es la famosa "pinza" de Podemos con la derecha? Oh, wait...!!!
NPCMeneaMePersigue
Esto lo arreglamos difundiendo que los fondos de inversión están vendiendo para generar pánico en los mercados y bajadas de precios, difundiendo en redes sociales que ahora inundaciones y en verano calor insufrible para hundir la demanda y aumentar la oferta
hazardum
El problema es intentar meter demasiados puntos a lo loco, algunos podrían estar bien, como lo de no poder comprar para especular, pero otros no tienen sentido, como lo de hacerlos indefinidos, así que al final es proponer a lo loco lo primero que se te ocurra para decir que has hecho algo, pero sin hacer nada realmente.
asola33
Es lo que hizo Franco, congelar los alquileres y aun habrá alguien que pague 20 pesetas aunque gane más que el propietario.
#7 egon_
¿Contratos de alquiler indefinidos? ¿Estamos tontos o qué?

Podemos ha perdido el norte.
Nitanmal
#7 Este punto está puesto a posta como excusa perfecta para tirar toda la propuesta
Harkon #17 Harkon
#7 Mira majo, pago un alquiler de 800 euros que sube TODOS los años con el IPC, de tal manera que no tiene pérdida alguna de poder adquisitivo (como todos los contratos modernos desde hace años), cuando se me acabe el contrato mi arrendatario puede coger el contrato y ponermelo en 1800 porque le sale de las narices y me voy a la puta calle a pesar de ganar 2700 euros al mes netosporque no me da para pagar el piso y otros gastos.

Los que perdéis el norte sois vosotros ;)

cc #10
alcama
La última iniciativa de Podemos liberó a decenas de agresores sexuales, así que hay que mirar con cautela las propuestas de Podemos, que tienen efectos colaterales
#9 entidaDesconocida
#3 Si eso es todo lo que puedes criticar de esta propuesta, habrá que echarle un ojo, que igual es interesante.

Aunque también puede ser que simplemente no des para más, así en general, priorizando la cantidad de comentarios sobre su calidad; independientemente de que la propuesta de Podemos pueda o no ser buena.
