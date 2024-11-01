PSOE, PP y Vox unen sus votos contra una iniciativa de Podemos para rebajar los alquileres y convertir en indefinidos los contratos de arrendamiento

El PSOE, el PP, Vox y Junts han votado este martes en contra de una proposición no de ley presentada por Podemos, donde se solicitaba rebajar por ley los alquileres, prohibir las operaciones de compra de vivienda que no tengan fin residencial o convertir en indefinidos los contratos de arrendamiento, entre otros puntos.
| etiquetas: vivienda , españa , alquiler , politica
O, dicho de otra forma, solucionar el problema del alquiler logrando que nadie alquile nada.
Es una manera, sí...
El problema de la vivienda no tiene porque derivarse a los propietarios.
Que miren que se hizo en Viena, que allí funciona.
Y no todo es construir más, que ha demostrado empeorar el problema... entre otras alternativas se podría implementar una agencia pública de alquiler que acogiera a propietarios que huyen actualmente del disuasorio riesgo a alquilar a cambio de seguridad a un rédito algo menor que el de mercado.
Vaya, podemos ahora se ha olvidado de su feminismo y quiere ir de guay a base de boutades. Como convertir un proyecto ilusionante en rechazable, todo por pijipis madrilis. Patético y suicida.
Otra cosa es que pretendas que la compre otro para disfrutarla tú.
Podemos ha perdido el norte.
Los que perdéis el norte sois vosotros
cc #10
Aunque también puede ser que simplemente no des para más, así en general, priorizando la cantidad de comentarios sobre su calidad; independientemente de que la propuesta de Podemos pueda o no ser buena.