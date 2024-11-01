PSOE alega que la comisión del PP en el Senado sobre RTVE "nace muerta" tras el superávit de 55 millones de la compañía

El secretario general del Grupo Parlamentario Socialista en el Senado, Alfonso Gil, ha asegurado que la creación de una comisión de investigación, impulsada por el Partido Popular en la Cámara Alta, sobre RTVE "nace muerta", tras conocerse que la Corporación pública cerró 2025 con un superávit superior a los 55 millones de euros y "mejores datos de audiencia".