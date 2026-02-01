Proton VPN apunta a LaLiga tras bloquear una web oficial del Gobierno de EEUU

Durante el día de ayer, Proton VPN cargó públicamente contra LaLiga, al percatarse de que dicho organismo estaba bloqueando también Freedom.gov, la web oficial del Gobierno de Estados Unidos que busca acabar con las restricciones de Internet. A través de las redes sociales, esta VPN cuestiona los motivos de este bloqueo, al ser un sitio web que, efectivamente, no se dedica a transmitir contenido ilegal o pirata.