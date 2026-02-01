edición general
Proton VPN apunta a LaLiga tras bloquear una web oficial del Gobierno de EEUU

Durante el día de ayer, Proton VPN cargó públicamente contra LaLiga, al percatarse de que dicho organismo estaba bloqueando también Freedom.gov, la web oficial del Gobierno de Estados Unidos que busca acabar con las restricciones de Internet. A través de las redes sociales, esta VPN cuestiona los motivos de este bloqueo, al ser un sitio web que, efectivamente, no se dedica a transmitir contenido ilegal o pirata.

cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
A ver si con un poco de suerte vienen de fuera a arreglar nuestros problemas...
2 K 30
TipejoGuti #3 TipejoGuti
#1 Si denuncian fuera quizás, en España tienes los jueces que tienes...
0 K 11
#4 txepel
#1 Pues es triste que venga una multinacional o una potencia extranjera a forzar la soberanía de un país, todo porque un juez local es subnormal.
1 K 25
tul #5 tul
#4 de subnormal no tiene un pelo, actua y falla como hace porque es un corrupto con los bolsillos bien llenos gracias tebas
0 K 13
Un_señor_de_Cuenca #10 Un_señor_de_Cuenca
#1 No sé por qué, intuyo que la ineptitud de un juez de Córdoba nos va a hacer pagar a todos una compensación económica de gran tamaño. Él y Tebas se irán de rositas, como siempre.
0 K 15
#12 Selection
#1 Que tenga que venir EEUU a arreglarnos nuestros problemas de neutralidad de la web es motivo de vergüenza nacional.
0 K 6
ombresaco #6 ombresaco
No debería ser contra la liga, sino al sistema que permite que reclamaciones de la liga sean inmediatamente obedecidas, y que aunque se pasen matando moscas a cañonazos, no deban indemnizar a absolutamente nadie (ni dueños de webs afectadas, ni usuarios...).

¿Alguien se imagina cancelar todo el deporte (nada quirúrjicoo como cerrar un estadio, o ni siquiera el fútbol) porque hay incidentes violentos, racistas, machistas...?
1 K 26
Javi_Pina #9 Javi_Pina *
#6 A mira, otra forma de impedir el pirateo del fútbol, que no haya fútbol. 100% efectivo mejor que los bloqueos por Internet.
1 K 22
HeilHynkel #2 HeilHynkel
Bueno, no es tan malo, ha bloqueado una web de propaganda OTANazi.

elchapuzasinformatico.com/2026/02/laliga-bloquea-dominio-web-gobierno-
1 K 16
Javi_Pina #8 Javi_Pina
Esto lo arregla Trump de esta manera actuando contra el juez que permitió ese bloqueo de la liga:

www.meneame.net/story/ni-visa-ni-airbnb-ni-netflix-asi-vive-juez-lista
0 K 11
pedrobotero #7 pedrobotero
Al final nos van a democratizar...
0 K 10

