¿Por qué la prostitución es realmente ilegal? [ENG]  

Dicen que la prostitución es la profesión más antigua del mundo. ¿Por qué es realmente ilegal? ¿Y quién está detrás de eso? Y cuando miras las leyes, ciertamente surgen preguntas. Por ejemplo, puedes pagar a alguien para tener sexo contigo frente a la cámara. Eso es legal. Puedes pagarle a alguien para que sea tu novia, hacerle regalos, cubrir su alquiler, y mientras nadie diga la transacción en voz alta, eso está bien. Pero si le das dinero a una mujer por sexo en una habitación de hotel, ahora eres un criminal. ¿Qué estamos persiguiendo?
Otro ejemplo: ¿Fuiste un torturador cruel, violador salvaje y asesino serial de niños? Si, ¿pero ahora eres creyente en Cristo? Si, entonces estás salvo, directo al paraíso, eres de los mios.
¿Has salvado vidas, colaboras con la comunidad, eres una persona buena? Si, ¿Eres ateo? Si, entonces eres un ser repugnante que se va directo al infierno y te odio.
Pero ni una mención a la libertad sexual, la libertad sexual real, aquella que no nace o se hace entorno al dinero o favores.
Sí nunca lo has probado es difícil entenderlo.
Es triste, se lo recomiendo a todo el mundo, sexo libre, es probablemente la mejor experiencia del mundo. Una pena que solo consigan el sucedáneo de pago.