¿Por qué la prostitución es realmente ilegal? [ENG]  

Dicen que la prostitución es la profesión más antigua del mundo. ¿Por qué es realmente ilegal? ¿Y quién está detrás de eso? Y cuando miras las leyes, ciertamente surgen preguntas. Por ejemplo, puedes pagar a alguien para tener sexo contigo frente a la cámara. Eso es legal. Puedes pagarle a alguien para que sea tu novia, hacerle regalos, cubrir su alquiler, y mientras nadie diga la transacción en voz alta, eso está bien. Pero si le das dinero a una mujer por sexo en una habitación de hotel, ahora eres un criminal. ¿Qué estamos persiguiendo?