edición general
5 meneos
21 clics
¿Por qué la prostitución es realmente ilegal? [ENG]

¿Por qué la prostitución es realmente ilegal? [ENG]  

Dicen que la prostitución es la profesión más antigua del mundo. ¿Por qué es realmente ilegal? ¿Y quién está detrás de eso? Y cuando miras las leyes, ciertamente surgen preguntas. Por ejemplo, puedes pagar a alguien para tener sexo contigo frente a la cámara. Eso es legal. Puedes pagarle a alguien para que sea tu novia, hacerle regalos, cubrir su alquiler, y mientras nadie diga la transacción en voz alta, eso está bien. Pero si le das dinero a una mujer por sexo en una habitación de hotel, ahora eres un criminal. ¿Qué estamos persiguiendo?

| etiquetas: prostitución , iglesia , religión
4 1 2 K 41 cultura
20 comentarios
4 1 2 K 41 cultura
andran #1 andran
Que cambien la denominación y digan que son creadoras de contenido para adultos de teatro personalizado
3 K 50
#2 mstk
La prostitución no es ilegal.
2 K 34
#4 chocoleches
#2 Iba a decir que este señor debe estar hablando de Estados Unidos, pero en Las Vegas es legal la prostitución, así que no se...
1 K 32
MoñecoTeDrapo #10 MoñecoTeDrapo *
#4 No, en Las Vegas (Clark County) no es legal. Sí lo es en otros condados de Nevada, siempre en burdeles con licencia. No es legal en ningún otro estado de los EEUU.
0 K 10
#12 chocoleches *
#10 Pues es cierto, my bad, yo había leído que era legal en Nevada. Pero cada condado puede decidir si se permite.

Aún así, no cambia lo que digo. Si está hablando de Estados Unidos, se está dejando detalles.
0 K 12
MoñecoTeDrapo #14 MoñecoTeDrapo
#12 No solo eso. La ley estatal de Nevada solo lo permite en los condados que no superan los 700.000 habitantes.
1 K 30
llom #5 llom
#2 No está expresamente legalizada pero tampoco prohibida. El proxenetismo sí es ilegal.
0 K 6
MJDeLarra #20 MJDeLarra
#5 Tampoco está expresamente legalizado comentar tonterías en menéame y aquí nos tienes, como putas por rastrojo...
0 K 10
ChatGPT #11 ChatGPT *
#2 el video es usano , y habla de sus leyes
El Meneo para mi es erróneo o sensacionalista,, ya que habla de un país en concreto que no es el del público del sitio, y no lo especifica
1 K 30
Ka0 #17 Ka0
#2 y tampoco es la profesión más antigua del mundo, seguramenrte es la segunda, alguien tuvo que currar antes para pagar el servicio
1 K 20
Doisneau #9 Doisneau
Porque la moralina ha vencido al pragmatismo, como es el caso de la lucha contra las drogas. Los dos grandes molinos de viento a los que se enfrenta la humanidad
2 K 33
#7 xavigo
[…] en Estados Unidos.

No es específico del meneo ni del tema, pero es una oportunidad para reflexionar sobre cómo formas de pensar locales - principalmente de EEUU - se importan para convertirse en globales, asumiéndolas como si fueran propias.
1 K 27
#16 CrudaVerdad *
Porque USA es aquel país que dice: 'mi hijo es drogadicto por culpa del camello", así que ya se sabe cómo racionalizan.

Otro ejemplo: ¿Fuiste un torturador cruel, violador salvaje y asesino serial de niños? Si, ¿pero ahora eres creyente en Cristo? Si, entonces estás salvo, directo al paraíso, eres de los mios.

¿Has salvado vidas, colaboras con la comunidad, eres una persona buena? Si, ¿Eres ateo? Si, entonces eres un ser repugnante que se va directo al infierno y te odio.
0 K 11
#13 VFR
Que se lo pregunten a Irene y resto de progresistas
0 K 7
MisturaFina #3 MisturaFina *
Lo que se persigue es que paguen impuestos. Es lo unico que se puede perseguir. El resto es cosa personal.
0 K 7
Olepoint #18 Olepoint
¡¡¡¡ Qué cansinos !!!. La prostitución no es ilegal, es una profesión, tan digna como maestro o presidente del gobierno, siempre que se cumplan dos condiciones, absoluta libertad, para ello la persona que ejerce la prostitución debe tener todas sus necesidades básicas garantizads, y total conocimiento, para lo cual la persona debe tener una buena educación.
0 K 7
#19 Kuruñes3.0
Hola, los que confunden todas las mujeres con putas, buenas tardes.
0 K 7
#6 Almirantecaraculo
Falta un T_D_S P_T_S en esta retaila de clichés.
Pero ni una mención a la libertad sexual, la libertad sexual real, aquella que no nace o se hace entorno al dinero o favores.
Sí nunca lo has probado es difícil entenderlo.
Es triste, se lo recomiendo a todo el mundo, sexo libre, es probablemente la mejor experiencia del mundo. Una pena que solo consigan el sucedáneo de pago.
0 K 7
#15 CosaCosa
#6 pues el dia que se descubra quw casi nadie trabaja por gusto real, sino por dinero, nos vamos a dar cuenta de que somos todos esclavos y hay que abolir el trabajo
1 K 20

menéame