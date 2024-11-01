Un productor audiovisual, al director de À Punt por emitir una corrida de toros durante la protesta contra Mazón: "Quería preguntarle si se ha quedado a gusto"

Ignacio Estrela ironiza ante el director de la cadena sobre la decisión de emitir una corrida de toros durante la manifestación contra la gestión de la dana con ocasión del primer aniversario de la catástrofe
Y les da igual, son capaces de coger y entrevistar Cintora en RTVE a una administrativa… » ver todo el comentario
youtu.be/sptD_DM8wMg?si=ZwCubtd1ItnbOrFV
Tú hablas sobre el perro, que es otra cosa diferente. Da la impresión que lo haces para desviar el tema de conversación.
¿Que te parece que el director de A Punt decidiera poner toros en vez de la manifestación? ¿Crees que el director se quedó agusto?
youtube.com/shorts/yFCpxtdNztU?si=VcqwYCEpULHBwJC2
youtube.com/shorts/YhG9aW-CPX0?si=yDRsHfG_elum7Rw4
youtube.com/shorts/CPDMacrRae8?si=7Q0Lu16i8hJPPt8c
Tiene cara loco
Tuve que poner el canal noticias 24 horas para enterarme de algo.
Análogo a lo que les pasó a muchos con pudimos y "su" feminismo...