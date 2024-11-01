edición general
Un productor audiovisual, al director de À Punt por emitir una corrida de toros durante la protesta contra Mazón: "Quería preguntarle si se ha quedado a gusto"

Ignacio Estrela ironiza ante el director de la cadena sobre la decisión de emitir una corrida de toros durante la manifestación contra la gestión de la dana con ocasión del primer aniversario de la catástrofe

Andreham #5 Andreham
#4 Tu asociación de ideas te dice "mierda, se están metiendo con mi banda criminal, tengo que correr a sacar algo para demostrar la hipocresía (que no aplico a mi banda criminal) y para atacar a los putos rojos, para al menos no sentirme como la mierda por defender a mi banda criminal".
#6 Juanjolo *
#5 que pasa, que molesta que señale esa guarrada que hicieron?
#9 exeware *
#6 molesta que creas que tu comparacion tiene sentido, la de dinero gastado en educacion para ti para nada
#12 Juanjolo
#9 en el grupo el guasap que tiene Sánchez con los ministros seguro que hay por ahí un mensaje del Sánchez, si no lo han borrado ya, que dice: "uf, por que poco"
#14 exeware
#12 en mi grupo de wasap estoy escribiendo que un XXXcil que no sabe distinguir entre una telelevision que tiene una programacion y en su naturaleza esta que se cambie si la actualidad lo requiere, a un parlamento que para ti debe ser que cada dia escogen que votan metindo notitas en una bolsa ....enterate!! lo que se voto llevaba semanas programado no se hizo para mirar a otro lado!! ademas un gobierno no son 5 personas con muchas mas pueden tener medio gobierno votando tve otro cuarto bailando macarena y queda otro cuarto para atender a los telefonos que nunca usaron los de generalitat para pedir ayuda por que estaban mas ocupados en el ventorro.
#16 Juanjolo *
#14 que no mira que no, que el gobierno está en permanente campaña mediatica usando todos los tentáculos que tiene por ahi esparcidos criminalizando a la mínima todo lo que hace la oposición y justificando y poniendo en contexto o evadiendo culpas en errores propios que pueden ser también gordos y muy criticables. Son expertos en eso, en emitir propaganda. La izquierda es asquerosa y pura propaganda 100%.

Y les da igual, son capaces de coger y entrevistar Cintora en RTVE a una administrativa…   » ver todo el comentario
#20 exeware *
#16 "La izquierda es asquerosa y pura propaganda 100%." por si no tenia claro que tu no usas la logica sino el odio.
Top_Banana #11 Top_Banana *
#6 La noticia habla sobre el director de A Punt, que decidió emitir una corrida de toros en diferido en vez de la manifestación en directo. En TVE sí se informó sobre la manifestación, lógicamente.

Tú hablas sobre el perro, que es otra cosa diferente. Da la impresión que lo haces para desviar el tema de conversación.

¿Que te parece que el director de A Punt decidiera poner toros en vez de la manifestación? ¿Crees que el director se quedó agusto?
#13 Juanjolo *
#11 la PSOE no le tiene que decir al director de a punt lo que tiene que emitir o no. Esas manifestaciones son todas iguales, organizadas por la PSOE con fines partidistas. Para promocionarlas ya tienen RTVE.
unlugar #17 unlugar
#13 Venga, juanjolo, relájate. Simplemente acepta que votaste a una organización criminal repleta de psicópatas y criminales asesinos y date cuenta de que estás a tiempo de distanciarte de ellos en lugar de seguir siendo su cómplice.
#18 Juanjolo *
#17 aquí el único con rasgos psicopáticos es Sánchez. Dentro de unos años nos dirán que enfermedad tiene.

youtube.com/shorts/yFCpxtdNztU?si=VcqwYCEpULHBwJC2

youtube.com/shorts/YhG9aW-CPX0?si=yDRsHfG_elum7Rw4

youtube.com/shorts/CPDMacrRae8?si=7Q0Lu16i8hJPPt8c

Tiene cara loco
unlugar #19 unlugar
#18 Ea, ea. Que sí. Lo que tú veas. Pero te recuerdo que el primer paso para superar un problema es reconocer que lo tienes y que aún estás a tiempo de alejarte de esos indeseables del PP y de VOX. No hace falta que te acerques a Sánchez (ni te lo recomiendo) habiendo más opciones.
XtrMnIO #3 XtrMnIO *
En León este verano emitían toros y misa mientras teníamos el incendio a 20 kilómetros.

Tuve que poner el canal noticias 24 horas para enterarme de algo.
#8 exeware *
#3 Si lo tenias a 20km verias los toros con un olor que te cagas.. como los que si estaban a 20km
#7 exeware *
#4 tu has visto alguna vez en restaurante al chef salir a limpiar las mesas? No, por que en un restaurante eso lo hace otro, pues lo mismo con el estado español chatin. No culpes al chef de que las mesas estan sucias.
#10 pirat
Como no me gusta el prohibicionismo, no me sentía especialmente antitaurino pero gracias a esta panda están consiguiendo que los aborrezca y me posicione contrario.
Análogo a lo que les pasó a muchos con pudimos y "su" feminismo...
#21 Juanjolo *
...
#1 Juanjolo *
En plena dana Sánchez también se quedaría muy a gusto cuando votaron para controlar RTVE
ansiet #2 ansiet
#1 No veo a Sanchez para nada en la noticia, es tu bilis la que veo soltar aquí.
