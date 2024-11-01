La productividad da la sorpresa en la economía de España: crece al mayor ritmo en 30 años mientras cae en Francia y Alemania

Tras décadas de estancamiento o incluso retroceso, la productividad total de los factores (PTF) en España ha dado la sorpresa. El PTF ha crecido a un ritmo anual del 1,4% desde el año 2020, frente al estancamiento registrado en la UE-27 o los retrocesos de países como Alemania (-0,3%) y Francia (-0,6%), lo que ha reforzado su contribución al crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) nacional. Este indicador, el más completo sobre la productividad, podría estar despertando al calor de la mejora de márgenes en algunos sectores clave para ...
| etiquetas: productividad , economía , españa , francia , alemania
¿Quieren mejoras para los trabajadores? Pues a lo mejor lo que habría que hacer es dejar de votar a quienes les llevan jodiendo 40 años.
los datos económicos es de lo mas manipulado que existe. sobre todo los macro.
Eh, fachilllas?
Eh, empresaurios?
lo que esta mal, es que la mayoria cobre el smi. a ver si nos vamos enterando. el smi deberia ser uno de los salarios menos frecuentes, no el mas frecuente... que haceis victorias de derrotas para la clase obrera.
veo positivo que suba el salario mínimo, no que mas gente lo cobre. Es preferible que mas gente cobre por encima del smi a que mas gente cobre el smi. ¿o no?
Eso sería impensable con ciertos partidos...
por cierto, lo que yo he visto, es que aumentan los minijobs y el pluriempleo. Y claro, los temporales bajan por que ahora son fijos discontinuos, aunque cobren el paro. y salarios mas altos por que suben el smi, que si no....