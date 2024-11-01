edición general
La productividad da la sorpresa en la economía de España: crece al mayor ritmo en 30 años mientras cae en Francia y Alemania

Tras décadas de estancamiento o incluso retroceso, la productividad total de los factores (PTF) en España ha dado la sorpresa. El PTF ha crecido a un ritmo anual del 1,4% desde el año 2020, frente al estancamiento registrado en la UE-27 o los retrocesos de países como Alemania (-0,3%) y Francia (-0,6%), lo que ha reforzado su contribución al crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) nacional. Este indicador, el más completo sobre la productividad, podría estar despertando al calor de la mejora de márgenes en algunos sectores clave para ...

Comentarios destacados:    
calde #1 calde
Y como los datos económicos no los pueden manipular, se dedican a manipular lo que pueden: inventarse casos de corrupción con la ayuda de sus jueces amigos, y la fuerza de toda la pseudoprensa de derechas.
9 K 102
MiguelDeUnamano #3 MiguelDeUnamano
#1 La derecha española está deseando acabar con esta buena tendencia. Los muy mierdas se excusan en que "a los trabajadores les va mal" cuando todos sabemos, ellos también, que si gobiernan "los suyos", a los trabajadores les va a ir peor aún.

¿Quieren mejoras para los trabajadores? Pues a lo mejor lo que habría que hacer es dejar de votar a quienes les llevan jodiendo 40 años.
0 K 15
magnifiqus #9 magnifiqus
#1 Pero si no hace falta manipularlos. Con solo negarlos ya les basta para que su parroquia les crea.
0 K 7
este_no_es_eltraba #13 este_no_es_eltraba
#1 como que no se pueden manipular? pero si hasta en el pib meten la prostitución y las drogas xD

los datos económicos es de lo mas manipulado que existe. sobre todo los macro.
0 K 8
#20 Poligrafo *
#1 Tal cual, eso e inventarse enemigos a los que culpar de todos los males, los inmigrantes, es lo que tiene el fascismo.
0 K 8
sleep_timer #4 sleep_timer
Como a los curritos les va mejor, y LOS CURRITOS SON LOS CONSUMIDORES, pues eso.
Eh, fachilllas?
Eh, empresaurios?
2 K 32
obmultimedia #11 obmultimedia
#4 La estabilidad laboral tambien influye en la productividad.
1 K 21
sleep_timer #12 sleep_timer
#11 Y en el consumo, si tengo contratos de mierda no me compro nada que pueda esperar.
0 K 11
este_no_es_eltraba #15 este_no_es_eltraba
#4 pero si mas de un tercio de los curritos cobran el smi,,,, como que les va mejor?
0 K 8
sleep_timer #16 sleep_timer
#15 Lo mismo alguien ha subido el SMI... no se.
0 K 11
traviesvs_maximvs #17 traviesvs_maximvs *
#16 ya intenté explicar un par de veces el por qué ahora más gente cobra el smi y me resulto un esfuerzo esteril.
1 K 18
este_no_es_eltraba #18 este_no_es_eltraba *
#16 si, lo cual esta muy bien, y creo que debe subirse mucho mas.

lo que esta mal, es que la mayoria cobre el smi. a ver si nos vamos enterando. el smi deberia ser uno de los salarios menos frecuentes, no el mas frecuente... que haceis victorias de derrotas para la clase obrera.
0 K 8
sleep_timer #19 sleep_timer
#18 Díselo a los empresaurios a ver.
0 K 11
este_no_es_eltraba #23 este_no_es_eltraba *
#19 a los empresarios hay que forzarlos, y tal y como estan de comprados los sindicatos, esta jodida la cosa. por eso soy partidario de que se legisle para obligar a subir todos los salarios el ipc anual como minimo.
0 K 8
traviesvs_maximvs #21 traviesvs_maximvs
#18 no es una victoria, pero tampoco es un dato negativo si analizamos la causa. El que ahora más gente cobre el smi es la consecuencia de un hecho positivo.
0 K 10
este_no_es_eltraba #22 este_no_es_eltraba
#21 que mas gente cobre el salario mínimo yo lo veo como algo negativo.

veo positivo que suba el salario mínimo, no que mas gente lo cobre. Es preferible que mas gente cobre por encima del smi a que mas gente cobre el smi. ¿o no?
0 K 8
#2 laruladelnorte
"La postura liberal de España respecto a la inmigración ha sido un factor clave del sólido crecimiento demográfico y la creación de empleo. Sin embargo, resulta aún más interesante que la calidad del empleo también esté mejorando, con menos empleos temporales y más puestos en sectores con salarios más altos",

Eso sería impensable con ciertos partidos...
1 K 18
este_no_es_eltraba #14 este_no_es_eltraba
#2 mejorando? con los accidentes y muertes laborales en aumento? la precariedad si esta aumentando.

por cierto, lo que yo he visto, es que aumentan los minijobs y el pluriempleo. Y claro, los temporales bajan por que ahora son fijos discontinuos, aunque cobren el paro. y salarios mas altos por que suben el smi, que si no....
0 K 8
CharlesBrowson #10 CharlesBrowson
Lo de no tener casa al volver del trabajo, pues que trabajas más :troll:
1 K 17
#5 cederrón
Como un cohete
0 K 16
#6 cederrón *
Camareros y funcionarios han empezado a volverse productivos de repente?
0 K 16
Mauro_Nacho #7 Mauro_Nacho
El abjetivo empleado en el economista.es es muy bueno, ´´sorpresa".
0 K 12
rendri #8 rendri
No se si irá como un cohete pero luego vas por la calle y muchísima gente por todos lados comprando, consumiendo y haciendo planes. A final de mes no nos llega el dinero pero tampoco nos privamos de nada. Eso sí, todo el mundo te dice que a ellos no les llega con lo que cobran y es cierto.
0 K 11

