La nueva primera ministra de Japón aseguró que no se aceptarán islamistas ni inmigrantes ilegales

Sanae Takaichi anunció la creación de un nuevo ministerio dedicado a la deportación de inmigrantes ilegales y a la regulación de la convivencia, instaurando una “sociedad de coexistencia ordenada", con la creciente población extranjera en el país. También se estudia imponer un tope de población extranjera por debajo del 10% del total nacional. El nuevo gabinete proyecta una imagen de modernización en un gobierno tradicionalista y conservador, conocido por sus posturas soberanistas y revisionistas sobre la historia militar japonesa.