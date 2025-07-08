La primera batería 100% SÓLIDA es una REALIDAD...Podrás usarla TODA LA VIDA !

Hoy analizamos una de las noticias más llamativas en el mundo de las baterías: la empresa finlandesa Donut Lab afirma haber desarrollado la primera batería 100% de estado sólido lista para producción, con promesas muy fuertes como carga completa en 5 minutos, hasta 100.000 ciclos de vida y un rendimiento estable incluso en frío extremo.