La primera batería 100% SÓLIDA es una REALIDAD...Podrás usarla TODA LA VIDA !

Hoy analizamos una de las noticias más llamativas en el mundo de las baterías: la empresa finlandesa Donut Lab afirma haber desarrollado la primera batería 100% de estado sólido lista para producción, con promesas muy fuertes como carga completa en 5 minutos, hasta 100.000 ciclos de vida y un rendimiento estable incluso en frío extremo.

Sinfonico #1 Sinfonico *
Sensacionalismo del bueno xD .... Que ha dicho una empresa que tienen algo revolucionario que no enseñan, pero que va a cambiar el mundo... y así todos los días, eso sí, en el vídeo no falta la cara de sorprendido del cuenta cuentos, de dónde habrán sacado que poner cara de mongolo en la portada de un vídeo lo hace mejor... xD
1 K 25
perrico #11 perrico
#1 El enlace es una mierda, pero ya había escuchado algo más de esa empresa.
Alguna otra noticia referida a esa empresa:
www.electrive.com/es/2025/07/08/donut-lab-obtiene-25-millones-de-euros
Y la web de la empresa:
www.donutlab.com/

No voy a decir que no sea vaporware, pero por lo menos tiene visos de realidad. Ni ofrece densidades exageradas, ni propiedades increíbles. Simplemente parece que habrían llegado algo antes a la tecnología.
0 K 12
Suigetsu #13 Suigetsu *
#11 Por aquí se comentan que demasiado bonito para ser cierto:
www.reddit.com/r/QuantumScape/comments/1q4w1dq/scam_alert_red_flags_al

Edit: Nah leyendolo bien es vaporware 100% para conseguir algún inversor despistado.
1 K 23
Sinfonico #12 Sinfonico
#11 Yo es que suelo dudar de todo lo revolucionario, porque hoy en día todo se vende como tal
0 K 12
skaworld #2 skaworld
La increible historia de una bateria que se queda sola en casa por navidad.
6 K 80
meroespectador #3 meroespectador *
Video de youtube con cara de influencer sorprendido poniendo boca de muñeca hinchable. Irrelevante
5 K 44
Sinfonico #6 Sinfonico
#3 Es algo que me repatea, a qué vendrá poner cara de gilipollas en las portadas de los vídeos?, es que no acabo de pillarlo xD
3 K 42
verocla #19 verocla
#6 Me asquea tanto que no pincho en ninguno si hay careto
1 K 22
nopolar #15 nopolar
#6 Seguro que ese tipo de portada dispara el impulso de hacer clic de algunos especímenes y lo tienen estudiado.
1 K 20
Antipalancas21 #4 Antipalancas21
La segunda batería milagrosa de la semana, estamos a jueves, alguna mas saldra
3 K 64
Noeschachi #10 Noeschachi
#4 #7 De hecho ambas noticias hablan de la misma bateria
0 K 11
#18 yarkyark
#4 Son la misma.
0 K 10
#5 Borgiano
Hombre ya era hora, que ya estábamos a jueves y todavía no había salido la batería milagrosa de esta semana.
0 K 8
Pacman #8 Pacman
#7 en realidad es la misma, está duplicada
0 K 11
#14 LaMinaEnMiPuerta
#5 #7 El día que venga el lobo ya veréis :-D
0 K 10
#9 Borgiano
#7 Ah, ya me extrañaba.
0 K 8
pitercio #16 pitercio
Por fin podremos prescindir de las garrafas con nuestras baterías de estado líquido.
0 K 14
#17 Abril_2025 *
Si no es china yo no me la creo.

¿Finlandesa? ¿europea? bah, seguro que es mentira y sensacionalista.

/s
0 K 11

