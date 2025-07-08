La primera batería 100% SÓLIDA es una REALIDAD...Podrás usarla TODA LA VIDA !

Hoy analizamos una de las noticias más llamativas en el mundo de las baterías: la empresa finlandesa Donut Lab afirma haber desarrollado la primera batería 100% de estado sólido lista para producción, con promesas muy fuertes como carga completa en 5 minutos, hasta 100.000 ciclos de vida y un rendimiento estable incluso en frío extremo.
Alguna otra noticia referida a esa empresa:
www.electrive.com/es/2025/07/08/donut-lab-obtiene-25-millones-de-euros
Y la web de la empresa:
www.donutlab.com/
No voy a decir que no sea vaporware, pero por lo menos tiene visos de realidad. Ni ofrece densidades exageradas, ni propiedades increíbles. Simplemente parece que habrían llegado algo antes a la tecnología.
www.reddit.com/r/QuantumScape/comments/1q4w1dq/scam_alert_red_flags_al
Edit: Nah leyendolo bien es vaporware 100% para conseguir algún inversor despistado.
¿Finlandesa? ¿europea? bah, seguro que es mentira y sensacionalista.
/s