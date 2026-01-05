edición general
La primera batería de estado sólido de producción es europea, se carga en menos de 10 minutos y ya está a la venta

Sin hacer mucho ruido y sorprendiendo a toda la industria, imponiéndose a las todopoderosas marcas chinas que llevan meses anunciando novedades sobre sus futuras baterías de estado sólido para coches eléctricos. Donut Lab, una empresa tecnológica finlandesa y filial del fabricante de motocicletas Verge Motorcycles, acaba de anunciar que tiene ya preparada la primera batería de estado sólido «lista para impulsar vehículos de producción». Y ya es ya, porque Donut Lab, que presentará estas y más novedades en el CES 2026 de Las Vegas, afirma que

Antipalancas21
La primera batería milagrosa de la semana, estamos a lunes nos esperan mas.
DORO.C
#1 Del año!
Peka
#1 Es curioso, puesto que todas las baterías "milagrosas" han logrado que los eléctricos pasen de apenas 100km a más de 500km, que las perforaciones no produzcan incendios y que la carga rápida sea de minutos, lo que tardas en ir al baño y tomar un café.

A ver si hay que dejar de soltar la coletilla.
Antipalancas21
#3 Tu sabes que el año pasado se anunciaron decenas de baterías milagrosa y solo tres o cuatro han salido adelante.
Peka
#4 No hay decenas de baterías diferentes: Iones de Litio (Li-ion), LFP (Litio-Ferrofosfato), NiMH (Níquel-Metal Hidruro) y las de sodio o las de estado solIdo, pero que todavia estan con las dos avanzando en su diseño. ¿Qué otras decenas de baterías hay?
