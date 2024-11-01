El primer ministro de Groenlandia defiende que "no quiere ser propiedad de los EEUU, sino parte del Reino de Dinamarca"

La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, ha añadido que "algo más fundamental está en juego. La necesidad de defender los principios de no poder cambiar las fronteras por la fuerza ... o comprar a otro pueblo"
| etiquetas: groenlandia , eeuu , dinamarca
Está claro que los groelandeses necesitan ser debidamente democratizados.
x.com/el_pais/status/2010634801418555597
El aliado de ayer puede ser el enemigo de mañana y al contrario.
www.democrata.es/internacional/merz-dice-compartir-la-inquietud-de-tru