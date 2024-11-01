edición general
El primer ministro de Groenlandia defiende que "no quiere ser propiedad de los EEUU, sino parte del Reino de Dinamarca"

El primer ministro de Groenlandia defiende que "no quiere ser propiedad de los EEUU, sino parte del Reino de Dinamarca"

La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, ha añadido que "algo más fundamental está en juego. La necesidad de defender los principios de no poder cambiar las fronteras por la fuerza ... o comprar a otro pueblo"

13 comentarios
cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
Lo que tiene que dejar de hacer el ministro de Groenlandia es de proteger al grupo mafioso de los soles groenlandenses.
#1
woody_alien #2 woody_alien
#1 ¿Los soles? Creo que por allá opera otro tipo de mafia ...  media
2 K 37
penanegra #4 penanegra *
#1 1 2 3 ... y parar las narcolanchas danesas.. apaches por aquí ... Y en poco tiempo Trump presidente interino de Dinamarca :-D
1 K 21
JoseRvValjean #5 JoseRvValjean
#1 Una sutileza maravillosa {0x1f604}
1 K 21
Spirito #7 Spirito
¿Cómo se atreve el Primer ministro groenlandés a irritar al emperador Zanahorio Palote Primero?

Está claro que los groelandeses necesitan ser debidamente democratizados.
1 K 21
#3 Nasser
Siempre se ha sabido que los Iglús ocultan armas de destrucción masiva
1 K 21
#6 omega7767
#3 narcoiglús
1 K 18
IkkiFenix #10 IkkiFenix
Que se aclaren sobre quien es su enemigo, que la primera ministra de Dinamarca pide tropas para defenderse de la amenaza inexistente de China y Rusia.

x.com/el_pais/status/2010634801418555597
0 K 12
Spirito #11 Spirito *
#10 Yo cada vez más me creo que usan ese pretexto para armarse contra EEUU sin levantar demasiadas sospechas.

El aliado de ayer puede ser el enemigo de mañana y al contrario.
0 K 9
#8 Jacusse
Le van a buscar algo bastante pronto. Y algo le encontrarán (como a cualquiera).
0 K 11
ur_quan_master #13 ur_quan_master
Urge instalar una base militar UE en Groenlandia. Desmantelar la americana también
0 K 11
LázaroCodesal #9 LázaroCodesal
Hay que invadir Groenladia, no sea que la invada antes China....lo dice..¡¡''Alemania¡¡", con dos cojones...
www.democrata.es/internacional/merz-dice-compartir-la-inquietud-de-tru
0 K 7
hazardum #12 hazardum
Los que nos preguntábamos cómo los alemanes dejaron crecer a los nazis hasta el poder y hacer lo que hicieron, pues ahora lo estamos viendo en directo pero con los EE.UU, da para estudio sociológico.
0 K 7

