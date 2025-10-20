·
El primer ministro de Eslovaquia llama “partido de los homosexuales” a los socialistas europeos tras su expulsión
El grupo socialdemócrata en la Eurocámara considera que la formación del populista Robert Fico no cumple los valores europeístas.
|
etiquetas
:
eslovaquia
,
homosexuales
,
europa
,
expusión
,
socialldemocracia
15
3
0
K
138
actualidad
16 comentarios
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#3
mikhailkalinin
Juraría que a ese tipo le enculé en un váter de Bratislava.
9
K
133
#5
Un_señor_de_Cuenca
#3
Y si no fue él, dentro de un tiempo le pillarán en un garito chupando penes con fruición y desaforado empeño. Estos reprimidos de ultraderecha son todos iguales. No dejan de meterse con lo que hacen los demás en la cama, están obsesionados.
2
K
37
#10
XaviHG
*
#5
Ultraderecha? Este señor estaba en el partido socialista europeo. Muchos años. Repito, también hay carcas y miserables en la izquierda.
1
K
22
#9
NoPracticante
#3
te van cosas muy raras
0
K
6
#14
mikhailkalinin
#9
No, en realidad me van los eslavos lampiños imberbes y un poco tontos. Si es con doctorado, mejor.
0
K
10
#16
NoPracticante
#14
no. Si eso lo veo normal. Pero un tipo que se parezca a este me parece muy muy
0
K
6
#11
frg
*
#3
En un váter, en un parque, en una fiesta, en una sauna, en un descampado, en un cuarto oscuro, otra vez en un parque, ...
Tiene pinta de pasar por todos esos sitios y muchos más sin parar.
0
K
12
#1
Leclercia_adecarboxylata
Lo que ha dicho madre mía, eso es como decir "partido de la gente que le gusta la tortilla sin cebolla", algo extremadamente ofensivo y que cuesta mucho digerir.
2
K
39
#12
alamajar
*
#1
pero él es concebollista ortodoxo
1
K
19
#4
Ratoncolorao
Podemos tomarlo a risa, pero es flipante como se está normalizando la homofobia institucional y esto no puede acabar bien.
2
K
37
#6
XaviHG
*
Este señor es socialista por mucho que su socialismo sea desagradable, y por mucho que los medios le llamen solo populista, ultra o prorruso (no niego que sea las tres cosas). También hay izquierda mala. En Eslovaquia los partidos pro-LGTB están en el centro y derecha liberales. Uno de los pocos partidos a favor del matrimonio igualitario es curiosamente miembro del grupo europeo ECR y no es adversario de Fico:
en.wikipedia.org/wiki/Freedom_and_Solidarity
1
K
22
#8
XaviHG
#6
quería decir "es adversario de Fico". Sin el no
0
K
6
#15
hdptest001
En mi opinión, lo triste no son las tonterías que pueda decir Fico, lo triste es que nadie sabe o se acuerda del asesinato del periodista Ján Kuciak por su investigación sobre la corrupción en el gobierno de Fico, sus vínculos con la mafia italiana y que después de su muerte acabaron provocando la caída del gobierno de Fico. Ahora que vuelve a estar al mando, desmantelando todas las investigaciones en su contra, intentando controlar la justicia y los medios de comunicación lo que nos interesa es que insulta usando el término homosexuales. Así de perdidos estamos.
1
K
21
#13
mikhailkalinin
#Desesperada
porque ya no sé
dónde está mi sueño ni por qué se fue
No tengo a donde ir
Sin ti
Solo puedo repetir
Desesperada
0
K
10
#2
TomCollins
Y se pensará que eso es un insulto
0
K
10
#7
Cuñado
#2
Ése es el problema.
0
K
9
Ver toda la conversación (
16
comentarios)
