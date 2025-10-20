edición general
El primer ministro de Eslovaquia llama “partido de los homosexuales” a los socialistas europeos tras su expulsión

El primer ministro de Eslovaquia llama “partido de los homosexuales” a los socialistas europeos tras su expulsión

El grupo socialdemócrata en la Eurocámara considera que la formación del populista Robert Fico no cumple los valores europeístas.

mikhailkalinin #3 mikhailkalinin
Juraría que a ese tipo le enculé en un váter de Bratislava.
9 K 133
Un_señor_de_Cuenca #5 Un_señor_de_Cuenca
#3 Y si no fue él, dentro de un tiempo le pillarán en un garito chupando penes con fruición y desaforado empeño. Estos reprimidos de ultraderecha son todos iguales. No dejan de meterse con lo que hacen los demás en la cama, están obsesionados.
2 K 37
#10 XaviHG *
#5 Ultraderecha? Este señor estaba en el partido socialista europeo. Muchos años. Repito, también hay carcas y miserables en la izquierda.
1 K 22
NoPracticante #9 NoPracticante
#3 te van cosas muy raras
0 K 6
mikhailkalinin #14 mikhailkalinin
#9 No, en realidad me van los eslavos lampiños imberbes y un poco tontos. Si es con doctorado, mejor.
0 K 10
NoPracticante #16 NoPracticante
#14 no. Si eso lo veo normal. Pero un tipo que se parezca a este me parece muy muy
0 K 6
frg #11 frg *
#3 En un váter, en un parque, en una fiesta, en una sauna, en un descampado, en un cuarto oscuro, otra vez en un parque, ...

Tiene pinta de pasar por todos esos sitios y muchos más sin parar.
0 K 12
#1 Leclercia_adecarboxylata
Lo que ha dicho madre mía, eso es como decir "partido de la gente que le gusta la tortilla sin cebolla", algo extremadamente ofensivo y que cuesta mucho digerir.
2 K 39
#12 alamajar *
#1 pero él es concebollista ortodoxo
1 K 19
Ratoncolorao #4 Ratoncolorao
Podemos tomarlo a risa, pero es flipante como se está normalizando la homofobia institucional y esto no puede acabar bien.
2 K 37
#6 XaviHG *
Este señor es socialista por mucho que su socialismo sea desagradable, y por mucho que los medios le llamen solo populista, ultra o prorruso (no niego que sea las tres cosas). También hay izquierda mala. En Eslovaquia los partidos pro-LGTB están en el centro y derecha liberales. Uno de los pocos partidos a favor del matrimonio igualitario es curiosamente miembro del grupo europeo ECR y no es adversario de Fico:

en.wikipedia.org/wiki/Freedom_and_Solidarity
1 K 22
#8 XaviHG
#6 quería decir "es adversario de Fico". Sin el no
0 K 6
#15 hdptest001
En mi opinión, lo triste no son las tonterías que pueda decir Fico, lo triste es que nadie sabe o se acuerda del asesinato del periodista Ján Kuciak por su investigación sobre la corrupción en el gobierno de Fico, sus vínculos con la mafia italiana y que después de su muerte acabaron provocando la caída del gobierno de Fico. Ahora que vuelve a estar al mando, desmantelando todas las investigaciones en su contra, intentando controlar la justicia y los medios de comunicación lo que nos interesa es que insulta usando el término homosexuales. Así de perdidos estamos.
1 K 21
mikhailkalinin #13 mikhailkalinin
#Desesperada
porque ya no sé
dónde está mi sueño ni por qué se fue
No tengo a donde ir
Sin ti
Solo puedo repetir
Desesperada
0 K 10
TomCollins #2 TomCollins
Y se pensará que eso es un insulto
0 K 10
Cuñado #7 Cuñado
#2 Ése es el problema.
0 K 9

