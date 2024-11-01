La presidenta del Parlamento Europeo cree que los ataques de EEUU e Israel abren "una ventana de oportunidad para el cambio"

La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, considera que el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán abre "una ventana de oportunidad para el cambio" para al pueblo iraní y llama a la Unión Europa a apoyar a los iraníes que "luchan por la libertad". "Se abre una ventana de oportunidad para el cambio", ha dicho la conservadora maltesa, que ha condenado también los ataques de Irán en el Golfo.