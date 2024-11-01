edición general
La presidenta del Parlamento Europeo cree que los ataques de EEUU e Israel abren "una ventana de oportunidad para el cambio"

La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, considera que el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán abre "una ventana de oportunidad para el cambio" para al pueblo iraní y llama a la Unión Europa a apoyar a los iraníes que "luchan por la libertad". "Se abre una ventana de oportunidad para el cambio", ha dicho la conservadora maltesa, que ha condenado también los ataques de Irán en el Golfo.

IkkiFenix
Esta tía es subnormal. Entre esta y la Kallas la UE esta apañada.
9
Tkachenko
#3 y la novia de @guillersk , la Von der Leyen :troll:
1
Tkachenko
Es que ya no quedan calificativos para esta banda de arrastrados lamebotas :ffu: :ffu: :ffu:
9
pascuaI
La verdad es que no me esperaba ver a esta desquiciada dándole finalmente la razón a Rusia por su invasión ¡Aunque sea 4 años despúes! :-P
4
MiguelDeUnamano
Qué puñetero cinismo.
1
Mauro_Nacho
Como pueden dar por bueno saltarse la legalidad internacional mediante ataques donde mueren personas, se destruyen hospitales, escuelas, infraestructuras como desaladoras, centrales eléctricas, refinerías, explotaciones de petroleo, para conseguir un cambio de régimen donde EE.UU. e Israel puedan saquear los recursos del país, para después dar migajas al país, eso se llama colonialismo, es algo que ha hecho Europa, pero eso ya no son las reglar que pueden regir el mundo, y si eso es lo que busca Europa, mejor que nos separemos.
1
elgranpilaf
Una oportunidad para el cambio sería echaros a todos y poner a gente que trabaje para las personas, lameculos
1
Bretenaldo
Ojalá fuese así, pero lo que parece más probable es que acabe con la destrucción total del país.
1
Rogue
Se abre la veda para que cualquier país pueda o quiera anexionarse una parte o la totalidad de otro país.
0
manzitor
Y digo yo, no es mejor quedarse callado cuando no tienes nada util que decir?
0
laruladelnorte
Señora ¡váyase usted a la mierda!
0
tricionide
politica maltesa, he tenido que buscar quien era, porque la foto de la noticia es la de Von der Leyen
0
Lord_Cromwell
#8 La que sale detrás.
0
StuartMcNight
#8 En la foto hay 2 personas y solo una de ellas no esta difuminada.
0
TikisMikiss
#8 A la von der Nazi también la tienes eructando gilipolleces bastante peores, digna de su fantasía erótica, el sr. Adolf, y sus amos, zanahorio y pingüino:

www.meneame.net/story/von-der-leyen-cree-ue-ya-no-puede-confiar-sistem
0
Herrerii
La presidenta del Parlamento Europeo ==>  media
0

