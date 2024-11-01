edición general
La presidenta de Moldavia votaría a favor de la reunificación con Rumanía si hay un referéndum

La presidenta de Moldavia, Maia Sandu, ha manifestado que respaldaría la reunificación con Rumanía en caso de que se celebrase un referéndum específico sobre esta cuestión, en un escenario marcado por las “amenazas híbridas” procedentes de Moscú y por el acercamiento constante a Bruselas en el marco del proceso de adhesión al bloque comunitario.

| etiquetas: moldavia , rumania , reunificación , referendum
Huaso #2 Huaso *
Eso es estar desesperados por entrar bajo “paraguas” europeo, sea como nación soberana o como nación anexionada.

A esto yo lo llamo salirse de Guatemala y meterse en Guatepeor. xD

Un Pujol Moldavo es lo que necesitan. Puta, Ramoneta i Peix al cove.
javibaz #7 javibaz
Está ya no sale elegida en las siguientes elecciones. Es un tema muy delicado.
#4 argonitran
Rusia les amenaza con la guerra, es normal que quieran entrar bajo el paraguas de la UE sea como sea,
#5 Perrota
Pero no era que Europa estaba en decadencia? En cambio, todo el mundo quiere venir aqui. Cómo estarán fuera entonces.
#6 Forestalx
Otra cosa es que Rumanía quiera que se unan a ellos.
#1 pirat *
Por la zona hay unos interesantes monasterios de Bucovina con frescos al exterior.
www.viajes-rumania.com/monasterios-pintados-de-bucovina.html
#3 pascuaI *
Como lo de comprar votos y manipular las elecciones con el voto exterior no es infalible, quiere diluir los votos con los rumanos, no vaya a ser que vuelvan a ganar los malos en Moldavia.

Y si por algún motivo aún así sale mal la cosa, pues se anulan las elecciones, como ya hicieron una vez en Rumanía, hasta que salgan los buenos.

Democracia made in UE ;)
