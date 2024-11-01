La presidenta de Moldavia votaría a favor de la reunificación con Rumanía si hay un referéndum

La presidenta de Moldavia, Maia Sandu, ha manifestado que respaldaría la reunificación con Rumanía en caso de que se celebrase un referéndum específico sobre esta cuestión, en un escenario marcado por las “amenazas híbridas” procedentes de Moscú y por el acercamiento constante a Bruselas en el marco del proceso de adhesión al bloque comunitario.
A esto yo lo llamo salirse de Guatemala y meterse en Guatepeor.
Un Pujol Moldavo es lo que necesitan. Puta, Ramoneta i Peix al cove.
Y si por algún motivo aún así sale mal la cosa, pues se anulan las elecciones, como ya hicieron una vez en Rumanía, hasta que salgan los buenos.
Democracia made in UE