La presidenta de Moldavia votaría a favor de la reunificación con Rumanía si hay un referéndum

La presidenta de Moldavia, Maia Sandu, ha manifestado que respaldaría la reunificación con Rumanía en caso de que se celebrase un referéndum específico sobre esta cuestión, en un escenario marcado por las “amenazas híbridas” procedentes de Moscú y por el acercamiento constante a Bruselas en el marco del proceso de adhesión al bloque comunitario.