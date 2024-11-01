La preocupante escalada de los delitos de odio en España: el 16,3% de personas LGTBI han sido agredidas en el último año

Es lo que dicen los datos. Es hacia donde apuntan las cifras. Unas que confirman que en España cada vez hay más delitos de odio contra personas LGTBI. Contra gente que, por el mero hecho de su condición sexual, se sienten amenazada y tienen cada vez más miedo. Porque tan solo en el último año un 16,3% de personas del colectivo han sido agredidas.No, no son casos aislados. Se ven día sí y día también. Se ven en Madrid, en el concierto en el que una pareja recibió una brutal paliza. Se ven en León, donde una mujer trans fue salvajemente agredida.