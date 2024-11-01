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La preocupante escalada de los delitos de odio en España: el 16,3% de personas LGTBI han sido agredidas en el último año

La preocupante escalada de los delitos de odio en España: el 16,3% de personas LGTBI han sido agredidas en el último año

Es lo que dicen los datos. Es hacia donde apuntan las cifras. Unas que confirman que en España cada vez hay más delitos de odio contra personas LGTBI. Contra gente que, por el mero hecho de su condición sexual, se sienten amenazada y tienen cada vez más miedo. Porque tan solo en el último año un 16,3% de personas del colectivo han sido agredidas.No, no son casos aislados. Se ven día sí y día también. Se ven en Madrid, en el concierto en el que una pareja recibió una brutal paliza. Se ven en León, donde una mujer trans fue salvajemente agredida.

| etiquetas: preocupante , escalada , delitos , odio , españa
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17 comentarios
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Comentarios destacados:      
SeñorPresunciones #1 SeñorPresunciones
Está de moda ser un hijo de puta.
Ahora Torrente no da asco, es tendencia y modelo a seguir.
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Gadfly #5 Gadfly
#1 ahora? Torrente lleva triunfando décadas, y es conveniente saber distinguir realidad de ficción
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SeñorPresunciones #9 SeñorPresunciones
#5 Ya, pero antes se entendía como ejemplo de un personaje asqueroso y ahora es graciosote, mola y se considera ejemplo a seguir por muchos. También es ficción lo del PP, Vox y sus medios amigos y ya ves. Casi nadie es capaz de distinguirlo xD
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#2 rystan
La cifra no es creible. A dicho nivel yo lo habría visto varias veces, y no.
4 K 48
#12 encurtido
#2 Equivale a que 1 de cada 8 haya sido agredido el último año. Puede ser cierto, porque no sabemos qué se considera agresión, por ejemplo podría ser un insulto (ahí sí me lo creo, pero no agresión física), ni vienen las estadísticas de años anteriores para saber la tendencia.

En mis tiempos del colegio al rarito de la clase se le llamaba maricón y en cualquier trifulca se le iba a insultar por ello. Antes no contaba como agresión ni nada, ahora por suerte sí, aunque ello hace aumentar las estadísticas pareciendo que hay más homofobia que en los 90s.
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#15 rystan
#12 Siempre hacen lo mismo. Cambian el criterio de evaluación y, cuando interesa, comparan las cifras de antes y después del cambio sin ni ruborizarse.
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placeres #16 placeres *
#2 Sensacionalismo me juego a que se refieren a agresiones verbales o insultos sueltos (cifra que me creo perfectamente), pero como el texto tiene fotos y descripciones de agresiones físicas pues da a entender que estamos en un infierno de salvajes.

Igualmente tiene toda la pinta que los medios también han ayudado a aumentar la percepción de miedo-agresiones y que los encuestados han aumentado los reportes recuerdos de incidentes menores. Los datos de la policia-interior (delitos reales…   » ver todo el comentario
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Expat_Guinea_Ecuatorial #10 Expat_Guinea_Ecuatorial *
En los 80 era peor, no hay que crear alarma social. Esto se dice en otro tipo de meneos, seguro que aqui tambien sirve...
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freeclimb #3 freeclimb
La sexta ha blanqueado al fascismo y eso es precisamente lo que pasa..
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Gadfly #6 Gadfly
#3 aro aro
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Connect #4 Connect
Puede que sea eso, o que se denuncia más que antes.
En todo caso, si son más delitos que antes, entonces esa España tan plural y abierta ha perdido parte de su esencia. Una lástima. Habría que ver qué incita a esa gente a pegar a un LGTB ahora cuando esto antes apenas pasaba. Quizás un cambio de cultura, un cambio en la educación juvenil....
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Gadfly #7 Gadfly
#4 habría que ver qué gente pega a in Lgtbi
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#11 DenisseJoel
¿6 millones de personas agredidas al año y todavía no es una "lacra"?
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salchipapa77 #13 salchipapa77
#11 :shit: ¿6 millones?
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#17 DenisseJoel
#13 No, sería un millón.
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CharlesBrowson #8 CharlesBrowson
preucupante, es mas en portada hay una noticia donde se relata una agresion a una pareja gay, la degradacion de nuestra sociedad va carajo sacado :popcorn: y creo que ya estamos en fase de "que ha pachacho?" que es la posterior a la de...oye, hagamos algo.
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MalditoBendito #14 MalditoBendito
¿Dónde se pueden acceder a esos datos?
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menéame