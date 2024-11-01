La preocupante escalada de los delitos de odio en España: el 16,3% de personas LGTBI han sido agredidas en el último año

Es lo que dicen los datos. Es hacia donde apuntan las cifras. Unas que confirman que en España cada vez hay más delitos de odio contra personas LGTBI. Contra gente que, por el mero hecho de su condición sexual, se sienten amenazada y tienen cada vez más miedo. Porque tan solo en el último año un 16,3% de personas del colectivo han sido agredidas.No, no son casos aislados. Se ven día sí y día también. Se ven en Madrid, en el concierto en el que una pareja recibió una brutal paliza. Se ven en León, donde una mujer trans fue salvajemente agredida.
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Ahora Torrente no da asco, es tendencia y modelo a seguir.
En mis tiempos del colegio al rarito de la clase se le llamaba maricón y en cualquier trifulca se le iba a insultar por ello. Antes no contaba como agresión ni nada, ahora por suerte sí, aunque ello hace aumentar las estadísticas pareciendo que hay más homofobia que en los 90s.
Igualmente tiene toda la pinta que los medios también han ayudado a aumentar la percepción de miedo-agresiones y que los encuestados han aumentado los reportes recuerdos de incidentes menores. Los datos de la policia-interior (delitos reales… » ver todo el comentario
En todo caso, si son más delitos que antes, entonces esa España tan plural y abierta ha perdido parte de su esencia. Una lástima. Habría que ver qué incita a esa gente a pegar a un LGTB ahora cuando esto antes apenas pasaba. Quizás un cambio de cultura, un cambio en la educación juvenil....