"Si la pregunta es por qué todo el mundo quiere hacerse funcionario, la respuesta es sencilla: se cobra un 20% más".

"Hay una razón muy concreta por la que miles de españoles dedican años de su vida a preparar oposiciones para convertirse en funcionarios públicos. No es solo la estabilidad laboral que ofrece trabajar para las Administraciones públicas. También se trata de salarios."
A ver, curritos ¡defended vuestros salarios de una puta vez! y dejad de repetir los bulos de Pox sobre los sindicatos.
Una vergüenza ver cómo desde los 70 van pagando cada año menos.
A los de Xakata se les da mejor el c&p que las matemáticas.
Si preguntas algo que es mentira, la respuesta es completamente irrelevante.
Xataka no defrauda
Otra forma de verlo:
"Si la pregunta es por qué todo el mundo quiere hacerse funcionario, la respuesta es sencilla: se cobra un 20% menos en las empresas explotadoras".