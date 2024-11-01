edición general
Si la pregunta es por qué todo el mundo quiere hacerse funcionario, la respuesta es sencilla: se cobra un 20% más

"Hay una razón muy concreta por la que miles de españoles dedican años de su vida a preparar oposiciones para convertirse en funcionarios públicos. No es solo la estabilidad laboral que ofrece trabajar para las Administraciones públicas. También se trata de salarios."

arturios #5 arturios
Antes de la crisis de 2008 me decían "por lo que tu ganas, ni me levanto de la cama", después de casi dos décadas de congelación salarial o subidas ridículas, resulta que ganamos un 20% más.

A ver, curritos ¡defended vuestros salarios de una puta vez! y dejad de repetir los bulos de Pox sobre los sindicatos.
apetor #7 apetor
#5 Si todo eso podra ser cierto, pero quien paga esa fiesta ?
rendri #10 rendri
#7 también se paga por parte de los propios funcionarios como irpf, ibi, iva, etc. Es como las pensiones, que no es que salgan mágicamente al menos el 20-30% de las mismas retorna directo al estado para seguir pagándose.
apetor #11 apetor
#10 Y ?
ehizabai #16 ehizabai
#7 Las empresas, que años tras año pagan menos por Impuesto de Sociedades.
Una vergüenza ver cómo desde los 70 van pagando cada año menos.
#15 Eukherio
#5 El mítico: para qué estudiar si en la construcción gano más.
DayOfTheTentacle #2 DayOfTheTentacle
Estabilidad, horarios, antigüedad...
rendri #4 rendri
#2 además de cansancio con la empresa privada y las cuchillas por la espalda como si la gente fuera a heredar la empresa.
#13 EISev
#4 lo de las cuchillas por la espalda se da también en funcionarios y encima sabes que probablemente sea tu jefe "para los restos"
DayOfTheTentacle #14 DayOfTheTentacle
#4 bueno en eso tengo suerte dónde curro, hay muy buen rollo. Llevo 3 an̈os y no he visto nada raro. Cuando estaba en DMR si... mucho trepa.
Gry #3 Gry
Relacionada: www.meneame.net/story/malematicas-cccxxviii-no-aprenden-economista

A los de Xakata se les da mejor el c&p que las matemáticas.
SantanaS #18 SantanaS
Cuando las cosas van bien los funcionarios son unos pringaos, cuando van mal son unos privilegiados
aPedirAlMetro #1 aPedirAlMetro
"Si la pregunta es por qué todo el mundo quiere hacerse funcionario"
Si preguntas algo que es mentira, la respuesta es completamente irrelevante.

Xataka no defrauda
#12 Eukherio *
#1 De hecho gran parte de los funcionarios actuales, los que están jubilándose estos años, entraron en épocas en las que se cobraba menos que en el sector privado pero las condiciones eran mejores. Después llegó el colapso del sector privado.
cocolisto #17 cocolisto
"Si la pregunta es por qué todo el mundo quiere hacerse funcionario, la respuesta es sencilla: se cobra un 20% más".
Otra forma de verlo:
"Si la pregunta es por qué todo el mundo quiere hacerse funcionario, la respuesta es sencilla: se cobra un 20% menos en las empresas explotadoras".
Atusateelpelo #6 Atusateelpelo
Pues yo nunca he tenido ansia por ser funcionario. Sere la excepcion que confirma la regla.
kastanedowski #9 kastanedowski
Xataca es basura de AI, y mala
