MALEMÁTICAS CCCXXVIII: no aprenden en El Economista

No aprenden en El Economista a la hora de calcular variaciones porcentuales y titulan que el salario en el sector público es un 20,3% superior al del sector privado, cuando es realidad es que el del sector privado es un 20,3% inferior al de sector publico, que no es lo mismo. Si la base media de cotización era de 2.853,5 euros para los empleados públicos y 579 euros menos para el resto, quedaría en 2.274,5 euros, luego la de los empleados públicos es un 25,5% superior (2.853,5/2.274,5=1,255);y, de forma equivalente, la de los privados es un 20,3% inferior a la de los públicos (2.274,5/2.853,5=0,797).