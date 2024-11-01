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Predicadores en el metro: lo visten de 'buena fe' pero se siente como una agresión

Predicadores en el metro: lo visten de 'buena fe' pero se siente como una agresión

"Dios te ama". El metro de Madrid se está llenando de predicadores evangélicos que aprovechan los trasbordos para tratar de captar feligreses, o al menos llevarse unos 'likes' en redes sociales.

| etiquetas: predicadores , metro de madrid , viral
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3 comentarios
4 1 0 K 42 actualidad
skaworld #1 skaworld
Son como los carteristas, pero más molestos y con aspiraciones de sacarte algo mas que lo que llevas ese dia en el bolsillo
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Supercinexin #2 Supercinexin
Gracias, Vox. Gracias, Ayuso. Gracias, fachas.

youtu.be/hEpDCno9jTU?si=uGCZwHfR09qqFwSj
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nopolar #3 nopolar
¿Hay algún delito que pueda considerarse "acoso por razones religiosas"? Se podría aplicar también a los que van a "rezar" a la puerta de clínicas abortivas.

Es mas, eso que había de "ofensa a los sentimientos religiosos" se podría aplicar también si te quieren meter cualquier religión por cojones.
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menéame