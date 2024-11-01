El precio de la gasolina en EEUU se dispara hasta los 3,88 dólares por galón, el más alto desde 2022

El precio medio de la gasolina en Estados Unidos alcanzó este jueves los 3,88 dólares por galón (3,85 litros), el nivel más alto desde 2022 según datos de la Asociación Americana del Automóvil (AAA). Esta cifra supone un incremento de 0,25 dólares con respecto a hace una semana y de 0,95 si se compara con el mes anterior, cuando se situaba en los 2,93 dólares, antes de que comenzara la guerra en Irán. La portavoz de la Casa Blanca, dijo que el mandatario decidió suspender durante 60 días la Ley Jones para "mitigar las perturbación"
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El único límite no es la revuelta social, es la física del planeta; y a largo plazo no son inmunes a la aritmética demográfica.
Lo tienen todo controlado.
Trump y la basura que le rodea dirán que es culpa de Biden.
Me temo que no será así.
Esos precios en gasolina son caros en EEUU, teniendo en cuenta que son un país productor.
Para ellos estas subidas son criminales porque usan el coche para todo, mucho más que aquí.
Menudo espectáculo, yo pensaba que caerían con algo más de estilo pero que va, esto es como el drama queen del barrio montando el numerito