El precio de la gasolina en EEUU se dispara hasta los 3,88 dólares por galón, el más alto desde 2022

El precio medio de la gasolina en Estados Unidos alcanzó este jueves los 3,88 dólares por galón (3,85 litros), el nivel más alto desde 2022 según datos de la Asociación Americana del Automóvil (AAA). Esta cifra supone un incremento de 0,25 dólares con respecto a hace una semana y de 0,95 si se compara con el mes anterior, cuando se situaba en los 2,93 dólares, antes de que comenzara la guerra en Irán. La portavoz de la Casa Blanca, dijo que el mandatario decidió suspender durante 60 días la Ley Jones para "mitigar las perturbación"