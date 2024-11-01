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El precio de la gasolina en EEUU se dispara hasta los 3,88 dólares por galón, el más alto desde 2022

El precio de la gasolina en EEUU se dispara hasta los 3,88 dólares por galón, el más alto desde 2022

El precio medio de la gasolina en Estados Unidos alcanzó este jueves los 3,88 dólares por galón (3,85 litros), el nivel más alto desde 2022 según datos de la Asociación Americana del Automóvil (AAA). Esta cifra supone un incremento de 0,25 dólares con respecto a hace una semana y de 0,95 si se compara con el mes anterior, cuando se situaba en los 2,93 dólares, antes de que comenzara la guerra en Irán. La portavoz de la Casa Blanca, dijo que el mandatario decidió suspender durante 60 días la Ley Jones para "mitigar las perturbación"

| etiquetas: eeuu , precio gasolina
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16 comentarios
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Comentarios destacados:    
#1 Suleiman
Poco me parece, mas les deberia de subir. Es la única manera que puede haber una solución, que sus ciudadanos se cabreen.
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Ratef #4 Ratef *
#1 No lo creo. Militech es inmune a las revueltas sociales y las desgracias de la población, incluso la estadounidense. Continuarán su proyecto de control energético total del Golfo, captura de los sistemas de vigilancia e IA global como infraestructura de control permanente, y destrucción sistemática de cualquier institución capaz de producir rendición de cuentas real.

El único límite no es la revuelta social, es la física del planeta; y a largo plazo no son inmunes a la aritmética demográfica.
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#8 Grahml
#1 Qué va.

Lo tienen todo controlado.

Trump y la basura que le rodea dirán que es culpa de Biden.
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#10 okeil
#8 Entonces socialicemos la energía igual que hacemos con la sanidad, y no al revés como pretenden algunos.
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Poplíteo #15 Poplíteo
#1 Por ahora es especulación, espera que llegue el verdadero vacío de suministro.
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Herumel #3 Herumel
Llegarán en España a estar entre 4 y 5 € y llevará paros del transporte, veremos como capeamos esta nueva situació.
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ur_quan_master #7 ur_quan_master
#3 pues ojalá hubiera movilizaciones a nivel europeo que hicieran a los gobiernos pensar que el seguidismo hacia el América o no es buena idea.
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Herumel #16 Herumel
#7 Ya nos "guiarán" los mass media y RRSS hacía que tenemos que orientar nuestra frustración, ejemplo: www.meneame.net/story/eslovenia-dice-tener-pruebas-reunion-espias-isra
Me temo que no será así.
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#5 okeil
Un galón son 3.78541 Litros, por lo que un litro les cuesta poco más de un dólar. Y el cámbio De 1 euro está en 1,15 dólares, por lo que el precio en Euros estaría en el orden de los 90 céntimos por litro, en una sociedad con una renta per cápita que duplica la Española y casi la Europea. A lo de los combustibles hay que darle una vuelta ...
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#9 Grahml *
#5 Ya, pero todo lo que ahorran en combustible se lo acaban gastando en el médico, y además en varios órdenes de magnitud más.

Esos precios en gasolina son caros en EEUU, teniendo en cuenta que son un país productor.
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#11 UserNotFound_164
#5 Tú comparativa es como decir que el litro de aceite AOVE en EEUU cuesta unos 15$, y aquí solo 5€. Por lo que no deberíamos quejarnos de su precio
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#12 okeil
#11 Con la diferencia de que el barril les cuesta lo mismo a ellos que a nosotros, no lo producen.
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#14 Dav3n
#11 Teniendo en cuenta las burradas que consumen allí, per capita, pues como que no.

Para ellos estas subidas son criminales porque usan el coche para todo, mucho más que aquí.
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Kamillerix #2 Kamillerix
Pronto va a tronar por EE UU (combustible caro?, jamás de los jamases) :-D
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#13 Dav3n
#2 Pero eh, que según Trump, EEUU no necesita reabrir Ormuz xD xD xD

Menudo espectáculo, yo pensaba que caerían con algo más de estilo pero que va, esto es como el drama queen del barrio montando el numerito :-D
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XtrMnIO #6 XtrMnIO
Pues con los motoracos que gastan los coches de allí...
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menéame