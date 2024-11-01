El precio del diésel, de la gasolina y del gas se dispara y puede alcanzar cuotas sin precedentes

Así, según los datos del portal de referencia dieselogasolina.com, el precio medio hoy martes del diésel es de 1,468 € por litro, cuando el 1 de febrero era de 1,407 €; mientras, la gasolina cotiza hoy a 1,513 euros por litro, cuando hace un mes era de 1,460 euros. Todo ello, obviamente, es consecuencia de un petróleo que se sitúa al nivel más alto desde junio y que amenaza con incrementar más los precios en los próximos días.