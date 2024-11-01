edición general
El precio del diésel, de la gasolina y del gas se dispara y puede alcanzar cuotas sin precedentes

Así, según los datos del portal de referencia dieselogasolina.com, el precio medio hoy martes del diésel es de 1,468 € por litro, cuando el 1 de febrero era de 1,407 €; mientras, la gasolina cotiza hoy a 1,513 euros por litro, cuando hace un mes era de 1,460 euros. Todo ello, obviamente, es consecuencia de un petróleo que se sitúa al nivel más alto desde junio y que amenaza con incrementar más los precios en los próximos días.

#1 candonga1
Cansado de escuchar a los defensores del mundo libre y libre mercado que cuando baja el precio del petróleo hasta pasados los tres meses no puede repercutir en el precio de la gasolina, por el tiempo del transporte, por el tiempo del refino, por el tiempo de distribuir...
10 K 131
cosmonauta #2 cosmonauta *
#1 Precisamente el combustible y la energía son productos muy regulados y poco sujetos al libre mercado.Todo el proceso de venta de gasolina está fuertemente regulado.
0 K 17
andresin #4 andresin
#2 Creo que se refiere más bien a que cuando se producen eventos que empujan el precio al alza, se suben al día siguiente, pero cuando los eventos que se dan son los que hacen bajar el precio se tardan meses en depreciarse.
1 K 20
#17 Tunguska08Chelyabinsk13 *
#4 Porque yo no soy tonto!!!! Empresauriado de hidrocarburos!!!
0 K 15
powernergia #7 powernergia
#2 No me lo digas: Si algo funciona es gracias al libremercado, si algo va mal es que no hay suficiente libremercado.
4 K 57
cosmonauta #9 cosmonauta
#7 Yo no he dicho eso. Ni me he posicionado.

Pero me parece difícil que un "defensor del mundo libre y libre mercado" use el precio de los combustibles como ejemplo de ello.
0 K 17
powernergia #12 powernergia
#9 Pero es que #1 tiene razón, y en España no tenemos los precios de los combustibles regulados.

¿Que tenemos regulado el mercado de los combustibles?, claro, y el del jamón, pero eso nada tiene que ver con una regulación de precios y de estas subidas y bajadas.
0 K 11
Cehona #8 Cehona
Vendo Opel Corsa para poder pagar la gasolina.
Seria una compra a la inversa, como la de las residencias para mayores de 65 años o con dependencia, que permite recibir dinero sin vender la casa y sin perder la titularidad, ideal para financiar la residencia.

El coche esta en buen estado, nunca lo he tenido que empujar como Luis Moya, para poder llegar a mi destino.
0 K 13
oceanon3d #5 oceanon3d *
Buen momento para recordar que el paquete de medidas sociales tumbadas por VOX, PP y Junts estaba tambien la herramienta legal para acotar (topar) subidas abusivas (del precio mismo de combustible). El gobierno no puede hacer ahora mismo nada.

A disfrutar de lo votado.
1 K 13
#10 Perrota
#5 Que se dejen de lanzar paquetes de medidas mezclando churras y merinas.
0 K 10
oceanon3d #16 oceanon3d *
#10 Las churras son los derechos humanos de familias españolas frente a fondos buitres y las merinas la falta de empatía social, casi patológica, de algunos.

Espero que algún día no te toque a ti pasar por un mal trance. El mundo da muchas vueltas.
0 K 8
#11 capitan.meneito
Yo le echo 20€
0 K 11
Cometeunzullo #13 Cometeunzullo
Subió todo una barbaridad, y no ha vuelto a bajar, con la guerra de Ucrania. Con esta guerra no te digo na...
0 K 11
Chinchorro #15 Chinchorro
Jope, si se hubiera votado para poder topar los precios abusivos de los productos de primera necesidad....
Ah, que ya se hizo. Y el PP y Bocs votaron en contra.
0 K 11
ur_quan_master #3 ur_quan_master
Ahora es cuando los ciudadanos hasta los huevos nos organizamos y hacemos la primera huelga general paneuropea.
0 K 11
#6 CrudaVerdad
#3 escribirán tuits de protesta en la espera del semáforo mientras conducen sus coches de gasolina a hacer trabajo presencial (que podía ser remoto) porque el jefazo pudo cara de bravo y sacó las excusas de "trabajo en equipo" y "creatividad de grupo" cuando lo que quería era satisfacer su ego y ansias de control.
0 K 10
cosmonauta #14 cosmonauta
#3 ¿Dejamos de repostar gasolina el primer lunes de cada mes? :-D

Ahora en serio. Yo hace años que hice mi huelga personal al respecto. Cansado de chupar horas al volante, decidí que mientras pudiese no volvería a trabajar fuera de la ciudad ni usar el coche por necesidad. Desde entonces hago 5k-7k kilómetros al año.
0 K 17

