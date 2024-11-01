edición general
El precio de la carne se dispara en España: "Nunca habíamos visto algo así"

El precio de la carne vive en España uno de los momentos más tensos de las últimas décadas. Lo dicen los datos, lo confirman los profesionales del sector y, sobre todo, lo notamos los consumidores en cada visita al mercado.

Supercinexin #5 Supercinexin *
Es el Capitalismo.

Hamijo.
Feindesland #6 Feindesland
#5 O la escasez. Date cuenta de que sube la población y baja la producción propia.
obmultimedia #7 obmultimedia
#6 Pero si mucha carne se exporta, que dices hombre!
Feindesland #9 Feindesland
#7 Te hablaba de León... Pero sí, cerdo se exporta. Ternera creo que no.
obmultimedia #10 obmultimedia
#9 Quizas se deberia de limitar la apertura de restaurantes fast foods en el pais, cuantos mas restaurantes abren, mas carne demandan.
Ademas, no se que les ha dado a todos los influencers de abrir hamburgueserías.
Feindesland #12 Feindesland
#10 Sí, es una cosa rara...

Hay un boom de la comida carnívora.
obmultimedia #15 obmultimedia
#12 Tambien puede ser por los inmigrantes latinos , esta gente come muchisima carne.
Feindesland #20 Feindesland
#15 Si, es posible... Son millón y pico en poco tiempo. O más.
Supercinexin #14 Supercinexin
#6 O que si a mí, como empresario, venderte a ti la carne me da diez euros, básicamente porque no me puedes pagar más, pero vendérsela a Reino Unido me da dieciséis, imagínate los españoles y su bandera, como valenciano propietario de una empresa cárnica, lo que me importan. Primero mi negocio, luego ya lo demás.

Carne en España debería haber de sobra para todos los españoles y siete millones de moros que vienen si les invito yo. Bueno, panchitos mejor, que lo nuestro es el cerdo.

Pero las prioridades son las que son.
Feindesland #19 Feindesland
#14 Ya, espera. Que la carne de aquí la tenemos que vnder más barata aquí, peor luego, el gas´çoil, que lo compro fuera, me lo vende el mercado. Y los fertilizantes. Y parte de los piensos.

Lo que tú propones existía y se llamaba SENPA. Yo todavía llegué a conocerlo. Estabilizaba precios básicos, oye. Pero ya sabes... Mejos no te sigo explicando. Casi me consta que también lo conoces...

;)
#17 Garminger2.0
#6 Si las carnicerías estuvieran casi vacías al final del día... si no se tirara comida por miles de toneladas... si fuese difícil encontrar alimentos... podríamos hablar de escasez. Pero diría que no es el caso.
De hecho todos los años se habla de la destrucción de plátano de canarias para mantener el precio, y me consta que esas mierdas no se hacen solo con los plátanos.
Lythos60 #4 Lythos60
En España cuando un gobierno que defiende al pueblo subiendo el salario mínimo o las pensiones la clase extractiva compensa todo para seguir pisando el cuello al pueblo.
powernergia #2 powernergia
Pedro Sánchez culpable, necesitamos un Feijo y un Abascal y sus propuestas engañabobos para terminar de joderlo todo.
#3 gorgos
#2 pedro está bien, y eso es lo único que importa
Sandilo #8 Sandilo
#2 Ya hace buen rato que pasaron más 5, ¿sabes si Pedro ha comido?.
#21 Garminger2.0
#18 A ver, si llamas al INEM y no te atienden, igual porque ya no existe... :shit:
Sandilo #23 Sandilo
#21 No creía que fuese necesario tener que explícartelo. Me equivoqué,
Sandilo #1 Sandilo
Ojalá y fuese solo la carne. Huevos, frutas, verduras, pescados, y si seguimos tirando del hilo vivienda, alquiler.

España es un país empobrecido donde los trabajadores ni aún teniendo un puesto fijo podemos siquiera hacer la compra sin tener que pararnos a hacer números.

La España de la economía “como un cohete” es un estado socialista fallido.
#11 Sacapuntas
#1 Efectivamente, los oligopolios en España, que vienen desde el franquismo, siguen frenando la competencia en sectores claves como la energía y la construcción. Además, una mayor dependencia energética, una estructura económica volcada en los servicios y la estacionalidad del turismo, que es un sector de productividad baja y costes laborales más sensibles, hace que los precios suban cuando aumenta la demanda. Empujan tradicionalmente la inflación hacia arriba. También hay que señalar que España es un país en el que los salarios no terminan de despegar.
#13 Garminger2.0
#1 Mira colega... si tu fobia al socialimo viene de pensar que España es un país socialista, o eres extremadamente ignorante, o un capullo manipulador sin escrúpulos. Tiene guasa que te hayas tomado la molestia de entrar aquí el primero para decir semejante burrada.

Que España tenga lo que se llama un sistema de bienestar social, no significa que la economía no sea capitalista. Igual estás señalando el problema en la dirección opuesta.
Sandilo #18 Sandilo *
#13 Lo es.

Servicios públicos fallidos, no funciona nada en este país llamas al INEM y no te atienden sin haber nadie, los trenes no funcionan, los aviones igual, las carreteras dan pena, trabajadores que ven como cada vez le cuesta más llegar a fin de mes. Vivienda absolutamente imposible, Hasta trabajando España es pobre.

Socialismo en estado puro.
Verdaderofalso #16 Verdaderofalso *
#1 estado socialista xD xD xD xD

Hay que ser ignorante
#22 NO86
#1 Esto del precio de la carnes es en todo el mundo.

Sensacionalista.
