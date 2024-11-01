edición general
El PP quiere universidades en centros comerciales: compre el pan, la carne y su título en el mismo pasillo

El PP quiere universidades en centros comerciales: compre el pan, la carne y su título en el mismo pasillo

Lo de instalar universidades privadas en centros comerciales solo podía venir de la mano del PP. En Extremadura, la derecha acaba de aprobar la primera universidad privada de la región: capital chileno, informes técnicos demoledores y una ubicación tan insólita como reveladora: dentro de un centro comercial. Una universidad junto al pasillo de los yogures o frente a la tienda de bricolaje. Así, al ir a clase puedes aprovechar para comprar el pan o sacarte otro título, según presupuesto.

Para eso está destrozando la universidad pública.
Algunos peperos así lo han hecho...
A ver, osea menuda inventada
