PP y PSOE se recuperan mientras Vox se estanc

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#3
Pitchford
El apoyo a Trump les ha dejado tocados.. Dependiendo de como acabe la guerra les puede dejar medio hundidos..
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#6
Grahml
#0
Me mola como te solidarizas con Vox en el estacamient
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#1
Andreham
El país se sigue yendo a la mierda y la solución es seguir votando a los que llevan 100 años llevando el país a la mierda.
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#4
Battlestar
#1
Muchos te contestarían aquello de "más vale malo conocido..."
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#5
ombresaco
#1
Déjalo en 50
Por otro lado,
#4
, el sistema favorece el bipartidismo... y es muy difícil romperlo. U ocurre algo muy disrruptivo, o cualquier intento será un solo transitorio.
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#2
cenutrios_unidos
Vox ya va sobrando. Y poco a poco se está viendo que son tan imbéciles como Trump. Y la que nos espera si estos tipejos tocan pelo de poder.
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Por otro lado, #4, el sistema favorece el bipartidismo... y es muy difícil romperlo. U ocurre algo muy disrruptivo, o cualquier intento será un solo transitorio.