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PP y PSOE se recuperan mientras Vox se estanc

PP y PSOE se recuperan mientras Vox se estanc

La extrema derecha se frena por primera vez en medio año y los socialistas reciben apoyos desde la izquierda

| etiquetas: encuesta electoral , intención de voto
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6 comentarios
2 0 0 K 17 actualidad
#3 Pitchford
El apoyo a Trump les ha dejado tocados.. Dependiendo de como acabe la guerra les puede dejar medio hundidos..
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#6 Grahml
#0 Me mola como te solidarizas con Vox en el estacamient



:troll:  media
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Andreham #1 Andreham
El país se sigue yendo a la mierda y la solución es seguir votando a los que llevan 100 años llevando el país a la mierda.
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Battlestar #4 Battlestar
#1 Muchos te contestarían aquello de "más vale malo conocido..."
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ombresaco #5 ombresaco
#1 Déjalo en 50 :-)

Por otro lado, #4, el sistema favorece el bipartidismo... y es muy difícil romperlo. U ocurre algo muy disrruptivo, o cualquier intento será un solo transitorio.
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cenutrios_unidos #2 cenutrios_unidos
Vox ya va sobrando. Y poco a poco se está viendo que son tan imbéciles como Trump. Y la que nos espera si estos tipejos tocan pelo de poder.
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menéame