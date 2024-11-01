El PP premia a Mazón con una portavocía en las Corts que supone 600 euros extra al mes

Movimientos en el PP de las Corts para compensar a Carlos Mazón tras su dimisión como presidente del Gobierno valenciano. El grupo parlamentario ha registrado este lunes en la mesa del parlamento valenciano una propuesta de modificación de los integrantes de diferentes comisiones. El formar parte de ellas como portavoz reportó en el año 2024 a los diputados un suplemento de 634,77 euros brutos mensuales en 14 pagas, es decir, 8.879 euros brutos al año, según el portal de transparencia.