edición general
26 meneos
23 clics
El PP premia a Mazón con una portavocía en las Corts que supone 600 euros extra al mes

El PP premia a Mazón con una portavocía en las Corts que supone 600 euros extra al mes

Movimientos en el PP de las Corts para compensar a Carlos Mazón tras su dimisión como presidente del Gobierno valenciano. El grupo parlamentario ha registrado este lunes en la mesa del parlamento valenciano una propuesta de modificación de los integrantes de diferentes comisiones. El formar parte de ellas como portavoz reportó en el año 2024 a los diputados un suplemento de 634,77 euros brutos mensuales en 14 pagas, es decir, 8.879 euros brutos al año, según el portal de transparencia.

| etiquetas: pp , mazón , corts
24 2 0 K 166 actualidad
14 comentarios
24 2 0 K 166 actualidad
Comentarios destacados:      
#1 MPPC
¿Cuánto sabe el tipejo este? ¿Qué es lo que tanto teme el PP de éste mal bicho?
7 K 95
Gry #3 Gry
#1 Como mínimo repartió un montón de pasta entre empresas afines para la reconstrucción
2 K 35
arturios #7 arturios
#1 O más simple, son así.
0 K 11
tul #13 tul
#1 sabe quien le ordeno retrasar la alerta
0 K 17
sotillo #14 sotillo
#1 Yo creo que es “el partido” su forma de contar mentiras, de reírse de la justicia, de trincar como si no hubiera mañana y de aguantar lo que le pongan encima
0 K 10
Alegremensajero #2 Alegremensajero
Seguro que los valencianos se acuerdan de todo esto a la hora de volver a votar (spoiler: no).
4 K 45
Deviance #5 Deviance
Toma Jeroma, pastillas de goma. Esto es ya el sumun de la desverguenza.
1 K 25
wildseven23 #8 wildseven23
Lo del PP cada día da muchísimo más asco. ¿Qué opina la Quironesa de esto?
0 K 14
#10 omega7767
#8 "Lo del PP cada día da muchísimo más asco"

esto ya lo pensaba hace casi 30 años :-(

para mi ya no puede caer más bajo
2 K 42
wildseven23 #11 wildseven23
#10 Dales tiempo.
1 K 25
Asimismov #9 Asimismov
Esto me suena a cuando Putin dejó la presidencia de la Federación Rusa a Medvédev que era primer ministro para poder volverse a presentar unos años mas tarde otra vez a presidente de Rusia.
0 K 12
#12 atrompicones *
Se porto bien y aguantó la vela. Creo que siguiendo las instrucciones de la patronal 13:45 (A las 13:45 h, se puede escuchar al president Carlos Mazón mencionar: “Hay una primera alerta hidrológica…”) no difundió la alarma hasta el cierre de las empresas a las 20:15. Por ello se desentendió de todo. Supongo que por ello será encausado y condenado.

www.rtve.es/play/videos/telediario-2/nuevo-video-evidencia-mazon-conoc
0 K 10
A.more #4 A.more
No tienen vergüenza. Y los que le voten no tienen dignidad
0 K 8
Quel #6 Quel *
Naaa. Chanchullitos sanos de nuestra casta política.
:shit:
0 K 6

menéame