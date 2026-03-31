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El PP se lanza a la crítica de los datos de empleo pese a registrar récord de afiliados y mínimos históricos del paro

El PP se lanza a la crítica de los datos de empleo pese a registrar récord de afiliados y mínimos históricos del paro

El vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP, Juan Bravo, ha afirmado ver "maquillaje" del Gobierno en el récord de 22 millones de afiliaciones alcanzado en marzo en términos desestacionalizados. "Utilizan, según les interese, el dato desestacionalizado, cuando la Semana Santa ha estado ahí. Analicen el día a día de las afiliaciones y verán que en ningún día se han producido 22 millones de afiliados. Entonces, maquillaje", ha señalado el vicesecretario de los populares en rueda de prensa desde Génova este lunes.

| etiquetas: pp , datos de empleo , maquillaje
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10 comentarios
9 2 0 K 136 actualidad
#2 TOTEMICO
El ridículo del PP es inaguantable, hasta les molestan las cifras de empleo.
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sat #4 sat
Son subnormales o hablan para subnormales o las dos cosas.
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Spirito #8 Spirito
#4 Creo que son más bien unos jetas, unos sinvergüenzas que mentir, manipular y demás les sale gratis.

La política es un negocio sin escrúpulos para ellos y les va bien así porque tienen una masa aborregada.
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capitan__nemo #7 capitan__nemo
Con la crisis energetica y de otros insumos de trump-ormuz se va a ir todo a tomar por culo. Y de todas formas si trabajar no te sirve ya para salir de pobre y menos para tener vivienda.
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reithor #1 reithor
Los campeones de la manipulación de datos quejándose.

¡Que vuelva Urdaci!
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devilinside #3 devilinside
Es que ellos no acabaron con el paro durante sus Gobiernos porque no quisieron
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manzitor #5 manzitor
Si hablamos de datos 'desestacionalizados' y por tanto estadísticos y no reales a 31/03/26, ¿debemos entender que en términos reales no hemos llegado a los 22 mill?
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nereira #9 nereira
#5 En este sentido, atendiendo a términos desestacionalizados, el número de cotizantes a la Seguridad Social ha registrado un aumento mensual de 80.274 afiliados (+0,4%), lo que ha llevado al sistema a superar por primera vez los 22 millones de ocupados, con un total de 22.010.532 cotizantes, 523.579 más que en marzo de 2025.
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sotillo #6 sotillo
“El martes será el día de las centrales eléctricas, y el día de los puentes, todo junto en uno, en España. ¡¡¡Nunca ha habrá nada igual!!! ,Dimisión del Gobierno de Perro Sánchez ya, locos bastardos, o vais a estar viviendo en el Infierno. ¡Sólo mirad! Alabado sea Alá y la virgen de Ayuso fmd. Presidente por que no quiere Feijoo”
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#10 rystan
Les encanta estar criticando la economía, pero no encuentran por donde criticarla.
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menéame