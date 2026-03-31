El PP se lanza a la crítica de los datos de empleo pese a registrar récord de afiliados y mínimos históricos del paro

El vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP, Juan Bravo, ha afirmado ver "maquillaje" del Gobierno en el récord de 22 millones de afiliaciones alcanzado en marzo en términos desestacionalizados. "Utilizan, según les interese, el dato desestacionalizado, cuando la Semana Santa ha estado ahí. Analicen el día a día de las afiliaciones y verán que en ningún día se han producido 22 millones de afiliados. Entonces, maquillaje", ha señalado el vicesecretario de los populares en rueda de prensa desde Génova este lunes.