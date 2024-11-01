El PP se impacienta ante la falta de acuerdo con Vox dos semanas después de cumplirse el plazo dado por Feijóo

110 días después de las elecciones anticipadas en Extremadura, el PP y Vox volvieron a sentarse este viernes alrededor de una mesa para intentar negociar un acuerdo para la investidura de María Guardiola. Tras seis horas de reunión, volvieron a comunicar un fracaso. El miércoles la cita fue en Zaragoza. Se produjo dos meses después de los comicios, también anticipados. Y el resultado fue el mismo: casi sin avances para la investidura de Jorge Azcón. El reloj avanza hacia la repetición electoral. Y en la dirección del PP se impacientan.