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El PP se impacienta ante la falta de acuerdo con Vox dos semanas después de cumplirse el plazo dado por Feijóo

El PP se impacienta ante la falta de acuerdo con Vox dos semanas después de cumplirse el plazo dado por Feijóo

110 días después de las elecciones anticipadas en Extremadura, el PP y Vox volvieron a sentarse este viernes alrededor de una mesa para intentar negociar un acuerdo para la investidura de María Guardiola. Tras seis horas de reunión, volvieron a comunicar un fracaso. El miércoles la cita fue en Zaragoza. Se produjo dos meses después de los comicios, también anticipados. Y el resultado fue el mismo: casi sin avances para la investidura de Jorge Azcón. El reloj avanza hacia la repetición electoral. Y en la dirección del PP se impacientan.

| etiquetas: pp , vox , acuerdo , feijóo
7 1 0 K 96 politica
7 comentarios
7 1 0 K 96 politica
HeilHynkel #1 HeilHynkel
La mierda siempre se mezcla con más mierda.

Un poco de paciencia,
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vicus. #3 vicus.
El PP aún no les a lamido al gusto el culete a vox, pero todo se andará..
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#2 Suleiman
Que se dejen de tonterías y que digan que si, al fin y al cabo es lo que va a pasar.
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Kantinero #4 Kantinero *
Los próximos gobiernos draculastein, va a ser divertido seguirlos, ahora te quiero, ahora te odio, ahora te necesito, ahora ayúdame ahora......
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karakol #7 karakol
#4 Gobiernos Pimpinela. :-D
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Cuñado #5 Cuñado
PACO: PP Always Chickens Out.
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#6 sliana
Como es esto, 2 semanas más?
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menéame