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El PP celebra que Sánchez 'copie' sus medidas pero no confirma si apoyará el plan anticrisis

Tras lo vivido este mediodía en el Consejo de Ministros, con Sumar negándose a entrar en el mismo por la negativa del Gobierno a incluir en las medidas en materia de vivienda en el decreto anticrisis, el descrédito de Sánchez y sus socios ha alcanzado una huida sin retorno. Un episodio que, junto a las medidas anunciadas, ha valorado el Partido Popular. Miguel Tellado, secretario general del PP y hombre de máxima confianza de Alberto Núñez Feijóo, ha calificado de "batalla campal" lo vivido en Moncloa. Además, no ha confirmado si apoyarán...

| etiquetas: psoe , pp , irán , guerra
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8 comentarios
1 1 2 K 10 actualidad
YSiguesLeyendo #2 YSiguesLeyendo
-"exijo al Gobierno que baje al IVA" -"vale, aprobado por decreto, IVA bajado" -"me opongo, por copiarse de nuestras medidas"... y así todo
3 K 48
Laro__ #5 Laro__
Harán lo que haga falta para joder a España. No pueden olvidar su máxima de "ya la arreglaremos nosotros".
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XtrMnIO #6 XtrMnIO *
#5 La putada es que en realidad es "ya la destrozamos nosotros".

La mentira de que la derecha sabe gestionar hay que ser muy pero que muy muy tonto para creersela.
1 K 24
#4 Pixmac
¿Copiar? El plan anticrisis es muy parecido al que hubo cuando comenzó la Guerra de Ucrania. En todo caso se copiarán a sí mismos.
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mente_en_desarrollo #3 mente_en_desarrollo
"Por lo que sea, si lo dice Sánchez, suena a mala idea. No podemos apoyarlo" han comentado fuentes del PP cuando les han preguntado si apoyarán sus propias ideas en el decreto del gobierno.
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#8 Suleiman
Si segun ellos hace lo que dijeron, que cojones hacen poniendo palos en las ruedas?
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manuelpepito #1 manuelpepito
Lo que confirma que le da igual si le va bien o mal al país. El antipatriotismo puro.
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Edheo #7 Edheo
#1 Y le da igual qué medidas tome el gobierno... lo van a poner a caer de un burro igualmente, además de votar en contra... sólo por que "el que no quiso ser presidente", resulta que no se conforma no siéndolo.
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menéame