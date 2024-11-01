El PP celebra que Sánchez 'copie' sus medidas pero no confirma si apoyará el plan anticrisis

Tras lo vivido este mediodía en el Consejo de Ministros, con Sumar negándose a entrar en el mismo por la negativa del Gobierno a incluir en las medidas en materia de vivienda en el decreto anticrisis, el descrédito de Sánchez y sus socios ha alcanzado una huida sin retorno. Un episodio que, junto a las medidas anunciadas, ha valorado el Partido Popular. Miguel Tellado, secretario general del PP y hombre de máxima confianza de Alberto Núñez Feijóo, ha calificado de "batalla campal" lo vivido en Moncloa. Además, no ha confirmado si apoyarán...