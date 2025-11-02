El PP busca una solución sobre Mazón que le permita seguir aforado

“ No podemos actuar ni precipitadamente ni al margen de lo que quiera hacer Mazón”, señalan fuentes de Génova que subrayan que cualquier alternativa debe pasar necesariamente porque el president mantenga su condición de aforado. De lo contrario, corre el riesgo de ser citado como imputado por la jueza instructora de Catarroja que está acotando, cada vez más, la investigación sobre lo que hizo el president ese día.
| etiquetas: pp , soluciones , aforamiento , mazón , elecciones , 2027
Ilegalización de esa organización delictiva ya!!!!
Soy de una zona afectada por la Dana y no soy del PP, pero miro con extrañeza a todo el que grita "Mazón a prisión" porque creo que no son conscientes de la división de las competencias y responsabilidades. Mazón no puede ser "imputado" salvo… » ver todo el comentario
Aparte, que la Ley de Emergencias le faculta a declarar la situación de emergencia y asumir el mando directo y tampoco lo hizo. O por poner de responsable directa a una inútil a sabiendas de que lo era, o porque esa inútil no quería mandar el ES alert sin el visto bueno de Mazón.
De hecho es lo que os preocupa: que dimita y no siga esa operación de desgaste.