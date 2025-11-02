edición general
El PP busca una solución sobre Mazón que le permita seguir aforado

“ No podemos actuar ni precipitadamente ni al margen de lo que quiera hacer Mazón”, señalan fuentes de Génova que subrayan que cualquier alternativa debe pasar necesariamente porque el president mantenga su condición de aforado. De lo contrario, corre el riesgo de ser citado como imputado por la jueza instructora de Catarroja que está acotando, cada vez más, la investigación sobre lo que hizo el president ese día.

Felipe_Cestos #1 Felipe_Cestos
No vaya a ser que cante... Cómo es la mafia PPera, que bien se cubren entre todos!!!
alcama #10 alcama
#1 ¿Qué eso tan grave que tiene que no está imputado por la jueza?
emmett_brown #4 emmett_brown
Muro de pago.
ipanies #6 ipanies
El PP es cómplice de Mazón.
Ilegalización de esa organización delictiva ya!!!!
makinavaja #2 makinavaja
Salvar al soldado Mazón, la película... :-D :-D :-D
moco36 #3 moco36
Esta gentuza es la que se pasaba las semana con lo de los "sillones" a los que se aferraba Pablemos y el soe?
Barney_77 #8 Barney_77
#3 Como era lo del aforamiento del colega de Extremadura?
jonolulu #5 jonolulu
Antes se cargan a un Senador de designación autonómica que dejar caer al soldado Mazón
Ainhoa_96 #7 Ainhoa_96 *
No le veo mucho sentido, aunque no puedo leer el artículo por muro de pago, así que no entiendo muy bien qué se persigue con mantener su aforamiento. Según la entradilla que se le cite como "imputado", pero eso no va a pasar.

Soy de una zona afectada por la Dana y no soy del PP, pero miro con extrañeza a todo el que grita "Mazón a prisión" porque creo que no son conscientes de la división de las competencias y responsabilidades. Mazón no puede ser "imputado" salvo…   » ver todo el comentario
emmett_brown #12 emmett_brown
#7 Igual se le puede imputar si se demuestra dejadez de funciones al estar comiendo con Vilaplana y estar pasando olímpicamente de la situación, de la que era conocedor puesto que Vilaplana le enseñó los vídeos. Todo un MENINFOT.

Aparte, que la Ley de Emergencias le faculta a declarar la situación de emergencia y asumir el mando directo y tampoco lo hizo. O por poner de responsable directa a una inútil a sabiendas de que lo era, o porque esa inútil no quería mandar el ES alert sin el visto bueno de Mazón.
#11 covacho
Mmmmm. ¿Y si nos inventamos el término de Presidente Emérito?
alcama #9 alcama
Mazon dimitirá, no os preocupéis.
De hecho es lo que os preocupa: que dimita y no siga esa operación de desgaste.
