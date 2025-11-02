El PP busca una solución sobre Mazón que le permita seguir aforado

“ No podemos actuar ni precipitadamente ni al margen de lo que quiera hacer Mazón”, señalan fuentes de Génova que subrayan que cualquier alternativa debe pasar necesariamente porque el president mantenga su condición de aforado. De lo contrario, corre el riesgo de ser citado como imputado por la jueza instructora de Catarroja que está acotando, cada vez más, la investigación sobre lo que hizo el president ese día.